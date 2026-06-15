Öğretmenlere Polis Müdahalesi Protesto Edildi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısıyla Ankara'da bir araya gelen ve kendilerine verilen sözlerin tutulmasını isteyen öğretmenlere yönelik biber gazlı, ters kelepçeli müdahale akşam saatlerinde Kadıköy Boğa'dan, İskele yönüne düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Eylemde yapılan açıklamada, "Ankara'daki mücadelemiz yalnızca bir günlük bir tepki değil, haklarımızı kazanana kadar sürdüreceğimiz kararlı bir direniştir" denildi.

Özel okul öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin iki gündür Ankara'da gerçekleştirdiği eylemlere yönelik polisin biber gazlı, ters kelepçeli müdahalesi İstanbul Kadıköy'de protesto edildi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısıyla Kadıköy Boğa'da buluşan öğretmenler, İskele yönünde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağıran öğretmenler "Eğitimi Savun, Sömürüyü Durdur, Öğretmenliği Yaşat" yazılı pankart taşıdı.

Eğitim İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, Kamu öğretmeni Eren Ertin ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Ozan Fındık'ın konuşmalarının ardından basın açıklaması okundu. Kadıköy Çarşı'da yapılan basın açıklamasında Ankara'daki eylemlerde gözaltına alınanların serbest bırakıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Ankara'da yaşananlara şu şekilde yer verildi:

"EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN ANAYASAL HAKLARINI KULLANMASI DAHİ ENGELLENMİŞTİR"

"Dün Ankara Güvenpark'ta, yıllardır verilen sözlerin tutulmasını talep eden mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri olarak ortak mücadelemizi büyütmek için bir araya geldik. Ancak daha ilk andan itibaren en temel demokratik haklarımızı kullanmamızı engellemeye yönelik sert bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Taleplerimizi dile getirmemize ve sesimizi kamuoyuna duyurmamıza izin verilmemiş; öğretmenler abluka altına alınarak darp edilmiş ve 40'ı aşkın meslektaşımız gözaltına alınmıştır. Eğitim emekçilerinin anayasal haklarını kullanmasının dahi engellenmesi, içinde bulunduğumuz hak ihlalleri tablosunun ne denli ağırlaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Mücadelemiz Sakarya Caddesi'nde devam etti. Tüm baskı ve engellemelere rağmen mücadelemiz susturulamamış; Güvenpark'taki müdahalenin ardından Sakarya Caddesi'nde geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Açıklamaya; mülakat mağduru öğretmenter, aileleri, özel sektör öğretmenleri, vakıf üniversitesi akademisyenleri, eğitim sendikalarının temsilcileri, öğrenci temsilcileri, dayanışmayı büyütmek için gelen emek ve demokrasi güçleri ile milletvekilleri katılım göstermiştir. Basın açıklamasında söz alan öğretmenler, yıllardır maruz bırakıldıkları adaletsizlikleri ve güvencesizliği kamuoyuyla paylaşmıştır.

"POLİSİN SERT MÜDAHALESİ İLE KARŞILAŞTIK"

Bugün Kurtuluş Parkı'nda dostlarımızla birlikte taleplerimizi dile getirmek ve dün yaşadığımız polis şiddetini protesto etmek için toplandığımızda Enerji Oteli'nde konaklayan arkadaşlarımızın otelden çıkışına izin verilmediğini öğrendik. Otelin etrafında kolluk kuvvetleri tarafından kurulan ablukanın içinde hapsedilen arkadaşlarımızın Kurtuluş Parkı'na gelmesine izin verilmemiştir. Arkadaşlarımız abluka altından çıkarılana kadar Kurtuluş Parkı'nda beklemek istememiz üzerine yine polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. Genel Başkanımız, Yürütme Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz, dost sendika temsilcileri ve mülakat mağduru öğretmenler gözaltına alınmıştır. Annelerimiz müdahale sırasında biber gazına maruz bırakılmış, sağlıkları olumsuz etkilenmiştir. Enerji Oteli önündeki abluka hala kaldırılmamıştır. Arkadaşlarımız abluka altında direnişimizi kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir"

"YÜKSELEN SES SADECE ÖĞRETMENLERİN DEĞİL, ADALETİN, EŞİTLİĞİN VE FÜVENCELİ YAŞAMIN SESİDİR"

Açıklamada somut talepler de şu şekilde dile getirildi:

"Bugün Ankara'da yükselen ses yalnızca öğretmenlerin değil; adaletin, eşitliğin ve güvenceli çalışmanın sesidir. Somut adım atılana ve taleplerimiz karşılanana kadar Ankara'dan ayrılmayacağımızı ilan ediyor, kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz..."

Milli Eğitim Bakanlığ (MEB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), patron dernekleri ve özel sektö öğretmenlerini bir araya getirecek olan ortak toplantının artık vakit kaybedilmeden yapılması.

Mülakat mağduru öğretmenlerin haklarının teslim edilmesi ve yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla TBMM'ye sunulan kanun teklifinin derhal Meclis'ten geçirilmesi.

"ÖĞRETMENLER TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR"

Öğretmenler geçinemiyor! Öğretmenler kirasını ödeyemiyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor! Öğretmenlerin hakkı olan atamaları yapılmıyor, öğretmenler işsizliğe mahkum ediliyor. Biz özel sektörde asgari ücret düzenine mahkum edilen ve adaletsiz mülakatlarda hak ettikleri atamaları yapılmayan öğretmenler olarak ilan ediyoruz! Bize verilen sözler tutulana kadar, bize hak verdiğini söyleyen ve çözüm sözleri veren başta Yusuf Tekin, Ayşen Gürcan olmak üzere bürokratlar, bürokratiar bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız!

Hakkımız Olanı Almadan Gitmeyeceğiz! Ankara'daki mücadelemiz yalnızca bir günlük bir tepki değil, haklarımızı kazanana kadar sürdüreceğimiz kararlı bir direniştir. Mülakat mağduru öğretmenlerin atanma hakkı ile özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları talebi aynı mücadelenin ayrılmaz parçalarıdır. Bu mücadele, herkes için nitelikli, kamusal eğitim hakkı mücadelesidir.

Baskılara, gözaltılara ve yıldırma politikalarına rağmen; alınan süresiz eylem karan doğrultusunda eğitim emekçilerinin mücadelesi büyümeye devam edecektir. Verilen sözlerin takipçisi olmaya ve haklı taleplerimizi her platformda dile getirmeye kararlıyız."