Okul Servisinde Unutulan Çocuğun Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Okul Servisinde Unutulan Çocuğun Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler

Okul Servisinde Unutulan Çocuğun Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutularak hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili okul müdürü Bekir Gül hakkında açılan davada duruşma ertelendi. Sanık Gül, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Yargıtay, Gül'ün cezasını bozmuştu.

18.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İZMİR'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüyle ilgili davada yargılanıp, 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak cezası Yargıtay tarafından bozulan okul müdürü Bekir Gül'ün yargılanmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden başlandı. Sanık Bekir Gül'ün sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadığı duruşma ertelendi.

Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (50) ile rehber personel Dilara Kamberler'e teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Kamberler, ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanındaki boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, havasızlıktan yaşamını yitirdi. Olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'Taksirle öldürme' ve 'delilleri yok etme' suçlarından dava açıldı.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce yapılan son yargılamada; Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, öğretmen Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, Dilara Kamberler'e 5 yıl, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve okul görevlisi Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'Görevi ihmal' suçunda açılan davada sanıklar, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Açıklanan cezalar istinafta onandı ve dosya Yargıtay'a gitti. Öte yandan İzmir 5. İdare Mahkemesi, davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmederken, Alperen'in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu buldu.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, geçen temmuz ayında Taner İşgören, Yurdagül İşgören, Arzu Gülmez ve Dilara Kamberler'e verilen cezaları onarken, okul müdürü Gül'e verilen hapis cezasını eksik olduğu gerekçesiyle bozdu. Kararda; Gül'ün anaokulunda denetim ve iş disiplini mekanizması oluşturmadığı, servis görevlisi olabilmesi için gerekli koşullara sahip olmayan kişinin çalışmasına göz yumarak ölüme sebep olduğuna vurgu yapıldı ve 'Bilinçli taksir ile ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Daire, dosyayı yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Gül'ün yargılanmasına bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden başlandı. Duruşmaya Alperen'in annesi Buket Sakin, babası Serkan Sakin ile avukatlar katıldı. Sanık Bekir Gül ise sağlık sorunlarının gerekçe göstererek duruşmada bulunmadı. Bozma ilamına karşı söz verilen Serkan Sakin ve Buket Sakin, kararın kendilerince uygun olduğunu söyledi. Sakin ailesinin avukatları da Yargıtay kararının uyulması talebinde bulundu. Mahkeme başkanı, tutuksuz sanığın bir sonraki celseye hazır bulunmasına karar verip, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Yargıtay, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çiğli, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Servisinde Unutulan Çocuğun Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Okul Servisinde Unutulan Çocuğun Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.