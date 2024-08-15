Okul sezonu öncesi kırtasiyelerde dev denetim - Son Dakika
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Okul sezonu öncesi kırtasiyelerde dev denetim

Okul sezonu öncesi 10 ilde eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerin Tekirdağ ayağında özellikle kırtasiyeler başta olmak üzere ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirildi.

15.08.2024 23:26
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Okul sezonu öncesi kırtasiyelerde dev denetim

TEKİRDAĞ - Okul sezonu öncesi 10 ilde eş zamanlı olarak saat 11.00'de başlatılan denetimlerin Tekirdağ ayağında özellikle kırtasiyeler başta olmak üzere ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirildi.

Okul sezonu öncesi 10 ilde eş zamanlı olarak saat 11.00'de başlatılan denetimlerde, özellikle kırtasiyeler başta olmak üzere ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Van'da Ticaret İl Müdürlükleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde, kırtasiye ürünlerinin güvenliği ve fiyatlarının mevzuata uygun olup olmadığı titizlikle incelendi.

Tekirdağ'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki kırtasiye ve marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edildi ve fahiş fiyat uygulamaları denetlendi.

Türkiye genelindeki bu denetimler, öğrenci ve velilerin okul sezonu öncesinde güvenli ve uygun fiyatlı kırtasiye ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Denetim sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bulunan ürünler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul sezonu öncesi kırtasiyelerde dev denetim - Son Dakika

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