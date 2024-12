Ömer Atakan'ın Yeni Sergisi İstanbul'da Açılıyor

Güncel

Ressam ve yazar Ömer Atakan'ın üçüncü kişisel sergisi "Silver Screen Icons-Cinematic Pop on Paper", yarın İstanbul'da açılacak.

La Plage No: 14'de her ayın üçüncü hafta sonu "Frames & Flavours: Art Sessions at La Plage" başlıklı özel etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler, pop art sanat akımını illüstrasyon, grafik anlatım ve sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturan Atakan'ın sergisiyle başlayacak.

Sergide, sanatçının kurşun kalem, mürekkep, pastel ve akrilik gibi çeşitli malzemelerle oluşturduğu eserler yer alıyor.

1950'lerin sonunda ortaya çıkan pop art akımının yanı sıra bilgisayar teknolojisinin kullanılmadığı dönemde illüstrasyon sanatıyla hazırlanan sinema afişlerinin grafik anlatımına da göndermelerde bulunan sergi, ziyaretçilere nostaljik bir seyir sunuyor.

Sergi 23 Aralık'a kadar görülebilecek.