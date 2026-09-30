Orient Express, 70 yolcusuyla Kapıkule'den Türkiye'ye girip Edirne'ye ulaştı - Son Dakika
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Orient Express, 70 yolcusuyla Kapıkule'den Türkiye'ye girip Edirne'ye ulaştı

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Orient Express, 70 yolcusuyla Kapıkule\'den Türkiye\'ye girip Edirne\'ye ulaştı
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Paris'ten 25 Eylül'de yola çıkan Orient Express, Budapeşte ve Bükreş'in ardından 70 yolcusuyla Kapıkule Tren Garı'ndan Türkiye'ye girip Edirne'ye ulaştı. Trenin Edirne'den sonra İstanbul'a gitmesi ve 2 Ekim'de Paris'e dönmek üzere yola çıkması planlanıyor.

FRANSA'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express (Şark Ekspresi), 70 yolcusuyla Kapıkule Tren Gar'ından Türkiye'ye giriş yaparak Edirne'ye ulaştı. Kent merkezindeki tren garında karşılanan trenin müdürü Francesco Bonotto, "Bu yolculuğu özel kılan birçok faktör var. Tarihi, anlatılan hikayeleri ve en önemlisi İstanbul'a ulaşması bu yolculuğu özel kılıyor. Bizim için bu yolculuğu hayatta tutmak gerçekten ayrıcalık" dedi.

Paris-İstanbul arasında 1883 yılından bu yana seferler yapan Orient Express, bu yıl sonbahar dönemindeki ikinci seferi için 70 yolcusuyla 25 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıktı. Tren ilk durak olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'e vardı. Orient Express, bu sabah Avrupa'nın farklı ülkelerinden 70 yolcusuyla Edirne'deki Kapıkule Tren Garı'ndan Türkiye'ye giriş yapıp ardından kent merkezindeki tren garına ulaştı. Trenin yolcuları, seferi düzenleyen firmanın görevlileri tarafından karşılandı.

'BU İŞ BENZERSİZ BİR DENEYİM KAZANDIRIYOR'

Yolculukla ilgili bilgi veren trenin müdürü Francesco Bonotto, trenin Paris-İstanbul seferini özel kılan birçok faktör olduğunu söyledi. Bonotto, "Yolculuğumuzda son durak olarak İstanbul'a ulaşmak üzere bugün Edirne'ye ulaştık. Bu yolculuğu özel kılan birçok faktör var. Tarih, rahat yolculuk, anlatılan hikayeler ve en önemlisi İstanbul'a ulaşması bu yolculuğu özel kılıyor. Bizim için bu yolculuğu hayatta tutmak gerçekten ayrıcalık. Yolculuğumuz çok sakin geçti. Yolda herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. Yolculuk devam ettikçe, misafirlerimiz için tatmin seviyesi de artıyor. Yolcular son durak olarak İstanbul'a vardıklarında birçok tarihi yerleri gezme fırsatı bulacaklar. Diğer yerlerde de böyle olmuştu. Çoğunluğu oranın keyfini çıkaracak. Ben şahsen 8 yıldır bu trende çalışıyorum. Daha önce birkaç kez de Türkiye'ye gelme onuruna sahip oldum. Bizim için bu aynı zamanda sadece bir iş değil bir ayrıcalık. Bize gerçekten benzersiz bir deneyim kazandırıyor. Bizi en çok yolcuların, en sonunda trenden ayrılırken gözlerindeki mutluluğu görmek mutlu ediyor" dedi.

'ADETA ZAMANDA YOLCULUK GİBİ'

Almanya'dan eşi Setfan Shciessl ile gelen Tansel Doğan, ilk kez Orient Express ile yolculuk yaptıklarını belirterek, "İnsanlar çok tatlıydı, ortam çok güzeldi, çok güzel arkadaşlıklar edindik. Adeta zamanda yolculuk gibiydi. Bu sene 50'nci yaş günümü kutladım, eşimin bana doğum günü hediyesiydi bu. Böyle bir deneyimi sağlıklıyken yaşamak istedik" diye konuştu.

Stefan Schiessl de yolculuktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Yolculuk çok güzeldi. Gerçekten keyfini çıkarıyorum. İstanbul'a ulaşmak için dört gözle bekliyorum. İstanbul'da birçok yeri gezeceğim, kokoreç yiyeceğim. Gerçekten çok güzeldi yolculuk şu ana kadar, çok güzel arkadaşlıklar edindik" dedi.

'GÜZEL ANILARIM CANLANIYOR'

Eşiyle birlikte gelen Fas asıllı Janan Benabud, Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirtti. Benabud, "Orient Express'le ilk kez seyahat ediyorum ama Türkiye'ye ilk kez gelmiyorum. Babam Ankara'da Fas Büyükelçisi'ydi. Benim için tekrar eve gelmek gibi. Buraya her geldiğimde güzel anılarım canlanıyor. Çok güzel bir yolculuk benim için. Muhteşem bir yolculuk ve beklentilerimin üzerinde. İstanbul'da birçok yeri gezmeyi planlıyoruz. Pera Palas, Topkapı, Dolmabahçe, Mısır Çarşısı gibi yerlere gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Edirne'den İstanbul'a gitmek üzere hareket eden tren, buraya vardıktan sonra düzenlenecek gezi ve programların ardından 70 yolcuyla birlikte 2 Ekim günü Paris'e geri dönmek üzere yola çıkacak.

Kaynak: DHA
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