Orman Yangını Riski Eylül'de de Sürebilir

14.08.2025 10:03
Prof. Dr. Türkeş, yağış gelmezse eylül ayında da orman yangını riskinin devam edeceğini belirtti.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, ağustos ayında yaşanan yüksek sıcaklıkların ve kuraklığın etkisini giderebilecek yağış gözükmediğine dikkati çekerek, "Ağustos yangın açısından tehlikeli ancak önümüzdeki ay beklenen yağışlar gelmezse bu yıl orman yangını riski eylül ayında da devam edebilir" dedi.

Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski yükseliyor. Yangına elverişli iklim koşulları nedeniyle büyüyen felaketler, doğa ve insan yaşamını tehdit ediyor. Akdeniz ikliminin egemen olduğu Ege, Akdeniz, Marmara gibi bölgelerde son yıllarda yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiğini belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "Bu bölgeler kendi iklimsel çok sıcak ve kurak koşullara ek olarak 2025 yazında normallerinden daha sıcak ve kurak girdi. Dolayısıyla yaz ayına yangına elverişli olarak başladık" dedi.

'YANGINA ELVERİŞLİ HAVA DURUMU TİPLERİ CUMAYA KADAR ETKİLİ'

Temmuz ayının normallerinden sıcak geçtiğini, birçok yerde sıcaklık rekorları kırıldığını ifade eden Prof. Dr. Türkeş, "Ağustosa da yüksek sıcaklıklarla girdik. Temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla etkili olan 'Eyyam-ı bahur'u yani çok sıcak ve nemli dönemi yaşadık. Zaman zaman nemli olmasına rağmen poyraz, yani sıcak ve kurutucu rüzgarların etkisini de yaşadık. Son 1 haftadır yeniden kuvvetli poyraz var. Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İzmir'e kadar Kuzey Ege bölümü normallerinden 3-4 santigrat derece daha sıcak koşulları yaşıyor. Yangını tetikleyebilecek, çıkan yangının büyümesini sağlayabilecek rüzgarlı hava koşulları devam ediyor. Normalinden 3-4 santigrat derece sıcaklıkların ve kuvvetli rüzgar etkisiyle Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara'da ama özellikle Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Muğla'ya kadar olan bölümde yangına elverişli hava durumu tipleri en az cumaya kadar etkili gözüküyor" diye konuştu.

'BU YIL EYLÜL DE YANGIN AYI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR'

Uzun süreli kuraklık ve normalden sıcak hava koşullarının ağustos boyunca etkili olacağını, ay sonuna kadar yağış beklenmediğini aktaran Prof. Dr. Türkeş, "Ağustosta yaşadığımız yüksek sıcaklıkların ve kuraklığın etkisini giderebilecek bir yağış gözükmüyor. Eylül ve ekim ayının normallerinden daha sıcak olacağı ve normallerin altında yağış beklendiği tahmin ediliyor. Ağustosta yaşadığımız yüksek sıcaklıkların ve kuraklığın etkisini giderebilecek bir yağış gözükmüyor. Ağustos yangın açısından tehlikeli ancak önümüzdeki ay beklenen yağışlar gelmezse bu yıl orman yangını riski eylül ayında da devam edebilir. Bu yıl eylül de yangın ayı olarak kabul edilebilir" dedi.

Prof. Dr. Türkeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda orman altı bitki örtüsü, anız tarlaları, kurumuş otlar, dallar ve kozalaklar yeşil örtünün dışında yanıcı madde yükü oluşturuyor. Olumsuz çok sıcak ve kurak koşullar, yangına elverişli hava durumu tipleri de yangının yayılmasını sağlıyor. Hemen müdahale edilemezse ya da yangın müdahalesi zor orman ekosistemlerinde olursa büyüyor. Orman içi, kenarı, yakını yerleşmeler, yüksek gerilim hatları, otoyollar, kara yollarının geçtiği yerler, sanayi bölgeleri, tarım ve orman yerleşim ara kesitleri yakınında her türlü ateşin, pikniğin tümüyle en az ekim ayına kadar yasaklanması gerekiyor."

Kaynak: DHA

