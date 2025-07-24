Orman Yangınında Şehit Olan AKUT Gönüllüsü TUSAŞ'ta Baş Mühendislik Yapıyordu - Son Dakika
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Orman Yangınında Şehit Olan AKUT Gönüllüsü TUSAŞ'ta Baş Mühendislik Yapıyordu

Orman Yangınında Şehit Olan AKUT Gönüllüsü TUSAŞ\'ta Baş Mühendislik Yapıyordu
24.07.2025 12:51
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ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Muharrem Can'ın (42) Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) baş mühendis olarak görev yaptığı, jet eğitim uçağı HÜRJET projesinde...

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Muharrem Can'ın (42) Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) baş mühendis olarak görev yaptığı, jet eğitim uçağı HÜRJET projesinde de çalıştığı ortaya çıktı.

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp, Afyonkarahisar sınırına geçen orman yangınında şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti ve DNA analizi işlemleri sürüyor. Adli tıp önünde cenazelerinin teslim edilmesini bekleyen şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerden AKUT gönüllüsü Muharrem Can'ın, TUSAŞ'ta baş mühendis olarak görev yaptığı ve önemli projelerde yer aldığı belirtildi. Şehit Can'ın, TUSUŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET'in de baş mühendislerinden olduğu öğrenildi.

'HER TÜRLÜ OPERASYONDA GÖREV ALDI'

Şehit Can'ın yakın arkadaşı Orhan Kızıltepe, "Şehidimiz Muharrem, benim 20 yıllık dostumdu. Ankara'da yalnız yaşıyordu ve bekardı. 15 yılı aşkın süredir AKUT'ta gönüllüydü. Sayısız operasyonlara katıldı. Depremden yangına ve sel felaketine kadar her türlü operasyonda görev aldı. Aynı zamanda baş mühendis olarak görev yapıyordu. Önemli projelerde görev alıyordu orada da. Kendisine yakıştıramadık maalesef" dedi.

Can'ın hayalinin insanlara yardım etmek olduğunu belirten Kızıltepe, "6 Şubat depreminde de birçok ilde yine farklı illerde enkazda çalışmalar yaptı. Maddi ve manevi yardımını esirgemezdi. Gerçekten çok kıymetliydi. Bu vatan milleti adına çok faydalı bir insandı. Çok büyük bir kayıp gerçekten. Ölümü kendisine hiç yakıştıramıyorum" diye konuştu.

TUSAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan TUSAŞ, orman yangında şehit olanlar için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Paylaşımda, TUSAŞ mühendisi Can'ın, şirketin geliştirdiği jet eğitim uçağı HÜRJET ile çektirdiği fotoğrafa yer verilerek, "Eskişehir'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarında şehit olan kahraman orman işçilerimiz ve AKUT gönüllülerimizin acısı kalbimizdedir. Bölgeye destek için giden AKUT gönüllüsü çalışma arkadaşımız Muharrem Can başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da taziye mesajında, "Eskişehir'de çıkan yangına müdahale esnasında şehit olan HÜRJET başmühendislerimizden çalışma arkadaşımız Muharrem Can'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan bir kere daha rahmet, aile ve sevdiklerine sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınında Şehit Olan AKUT Gönüllüsü TUSAŞ'ta Baş Mühendislik Yapıyordu - Son Dakika

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