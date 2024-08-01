Orta ve Doğu Karadeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar 4 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 25 derece olacak.