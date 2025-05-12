Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu: "Büyükşehir Belediyesi'nin Bir Yılda Yaptıkları Yok Denecek Kadar Az"

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e hitaben yaptığı konuşmada, "Bir yılda yapılanlar yok denecek kadar az. Hibelerin yanında bakanlıkların yaptığı projeleri de kendiniz yapmışsınız gibi kamuoyuna lanse ediyorsunuz. Bunları siz yapmıyorsunuz, bu işleri bakanlıkların yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı söz alan Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, Başkan Ahmet Metin Genç'in, "bir yıllık görev süresinde yapılan çalışmalar" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, şunları söyledi:

"Bir toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yaptıklarınızı anlattınız. Yaptıklarınız da, sizden önceki dönemde Murat Zorluoğlu döneminde yapılmış, bitme aşamasına gelmiş Faroz Futbol Sahası, Akçaabat Pazar Yeri ve Otoparkı, Çayırbağı Otoparkı gibi bazı ihaleleri tamamladığınızı açıkladınız. Bir yıl içinde ne yaptığınızın anlaşılması açısından söylüyorum, 'Emeklilere ve öğrencilere indirimli su' dediniz ama emekliler bundan hiç faydalanmadı. Öğrencilerden de 300-500 tane, çok az faydalandı. Çünkü şartlar çok ağırdı. 'Ucuz ekmek' dediniz, 'Tramar'da ucuz et ve tavuk satışı' dediniz, 'mama tesisi' dediniz… 'Kreş yaptık' dediniz ama nerede olduğunu bilmiyorum, açıklarsanız sevinirim. Bir de öğrencilere çamaşırhane. Saydıklarınız bunlar… Koca Büyükşehir Belediyesi, burada bizden 4 milyar liraya yakın borçlanma yetkisi istedi, aldı ve bir yıl içinde yaptığınız bu. Bunun dışında planlarınız var projeleriniz olabilir, bizim de var. Bir de bakanlıklardan büyük hibeler aldınız, alıyorsunuz. Çünkü devlet tamamen sizin yanınızda, arkanızda. Bir yılda yapılanlar bakıyorum da, yok denecek kadar az. Hibelerin yanında bakanlıkların yaptığı projeleri de, kendiniz yapmışsınız gibi kamuoyuna lanse ediyorsunuz. Bunları siz yapmıyorsunuz, bu işleri bakanlıkların yaptığını biliyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Ortahisar Belediyesi'nin arandığını ve "75 ton bitüm gönderileceğinin" söylendiğini aktaran Zorlu, kısa süre sonra olayın bir yanlış anlamadan kaynaklandığının anlaşıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ortahisar Belediyesi olarak Enerji Bakanlığı'ndan 100 ton bitüm istiyoruz"

"Geçenlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Fen İşleri Müdiremiz Fatma Hanım arandı, kendisine 75 ton bitüm verileceği söylendi. Duyunca çok şaşırdık. 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bize böyle bir şey vermez, burada bir yanlışlık var' dedik. Bir gün sonra olayın gerçeği ortaya çıktı. Meğerse Ortahisarları karıştırmışlar! 'Nevşehir'in 4 bin nüfuslu Ortahisar beldesine gönderecektik, yanlışlıkla sizi aradık' diyerek düzelttiler! Yani 4 bin nüfuslu ve asfalt plenti olmayan bir beldeye 75 ton bitüm gönderiliyor ama 330 bin nüfusu olan bizim belediyemize göndermekten imtina ediliyor! Bunu yapan da Çaykaralı hemşerimiz! Buradan Sayın Bakana duyurmak istiyorum, bize de en az 100 ton bitüm göndersin. Ortahisar Belediyesi olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum, en azından yaptığı hatayı da bu şekilde tolere etsin."

Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapım sürecini de gündeme getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesi yapımında devlet büyük zararlara uğratıldı"

"Şehir Hastanesi'nin ihalesi, 2020 yılında yapılmıştı ve Kalyon İnşaat özel davetli olarak çağrılmıştı. Ardından 22 Eylül 2020'de 1 milyar 99 milyona Kalyon İnşaat'a ihale verilmişti. Sözleşmede de 28 Ocak 2023'te bu işin biteceği planlanmıştı. Daha sonra Kalyon İnşaat'ın ekonomik sebeplerden ötürü yavaş gitmesinden dolayı, 15 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de tasfiye düzenlemesiyle beraber, yüzde 15 gerçekleşmenin altında olan ihalelerin tasfiye edilmesine yönelik karar yayınlandı. O zaman da gündeme getirmiş ve defaten söylemiştik. Oradaki inşaat alanının gerçekleşmesi yüzde 15 değil yüzde 30'lara yakındı. 'Fore kazıkları, temelleri ve yapılan 3-4 katlı binaları düşününce gerçekleşme yüzde 15'in üzerindedir' demiştik ama dinleyen olmamıştı. Ardından ihale feshedilmişti ve Kalyon İnşaat buradan büyük bir zararın altından kalkmıştır. Daha sonra Şehir Hastanesi için 30 Kasım 2022'de yeniden ihaleye çıkıldı ve bu kez de en düşük teklifi veren YDA firması 3 milyar 873 milyon liraya ihaleyi aldı. Devlet tam 4 kat zarara uğratıldı. Bunu da bizlerden başka kimse gündeme getirmiyor. TL bazında 3 milyar lira zarardan bahsediyoruz ama dolara çevirdiğimiz zaman ilk ihale 143 milyon dolardı, ikinci ihale de yapıldığı zaman 208 milyon dolar çıkıyordu. Oradan da baktığımızda devlet 65 milyon dolar zarara uğratıldı."

Şehir Hastanesi nedeniyle kapanacak hastanelerin etrafındaki esnafın durumuna da değinen Zorlu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Ortahisarımız için esas büyük yıkım, taşınacak hastanelerin etrafındaki esnaf için yaşanacaktır. Biz zamanında 5 ya da 6 hastane yıkılacağını söylemiştik. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da sonrasında açıklama yaparak Numune, Yavuz Selim ve Ahi Evren olmak üzere 3 hastanenin kapanacağını söyledi. Biz de yine zamanla buna Kaşüstü, Haçkalı Baba ve Fatih Devlet Hastanelerinin de buna eklenebileceğini biliyoruz, duyuyoruz, düşünüyoruz. İnşallah böyle olmaz. Buradan sizlere soruyoruz. Bunu bize özellikle esnaf sorduruyor. Esnaf kardeşlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu sosyal bir yara, esnaf kardeşlerimize yeni şehir hastanesi etrafında öncelik verecek misiniz?"

Ortahisar'da bir yıldır yaşanan kanalizasyon sorunlarına dikkati çeken Zorlu, yaz mevsiminin gelmesi ve havanın ısınmasıyla sorunun tekrar rahatsızlık verici hale geldiğini söyledi. Dolaylı, Yeşilbük, Esenyurt ve Çağlayan'ın bir kısmında içme sularında kirlilik yaşandığını da kaydeden Zorlu, "Bu mahallelerimizdeki vatandaşlarımız resmen çamur içiyor. Görselleri TİSKİ Genel Müdürümüze gönderdim. Sular resmen çamur akıyor, bu durum cihazların da bozulmasına yol açıyor. Bu konuda acilen bir çalışma yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"23 Nisan kutlama afişlerimizi kaldıran kişi bunun hesabını vermelidir"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ortahisar'ın çeşitli yerlerine astıkları kutlama afişlerinin habersizce kaldırıldığını kaydeden Zorlu, "Şehirdeki bütün bilbordlar sizin afişlerinizle doluydu, biz de kendimize ait 5-10 kutlama afişi astık. Bu afişlerimiz, bizim Belediyeden Büyükşehir'e geçen bir kişi tarafından bize haber vermeden toplandı! Hangi hakla, hangi cesaretle bunu yapıyor? Milli bayramda asılan bir afişi niye topluyor, bunun hesabını bize ve burada size vermelidir" diye konuştu.

Yapım sürecinde büyük tartışmalara yol açan ve yıkılması gündemde olan Reşadiye Kavşağı'yla ilgili Başkan Genç'e, "Bu kavşağı yıkıp yıkmayacağını" soran Zorlu, şunları kaydetti:

"Reşadiye Kavşağı'nı yıkacak mısınız"

"Sizin İl Başkanı olduğunuz dönemde Reşadiye Kavşağı yapılmıştı. O zaman buna müdahale etmediniz ama daha sonra yanlış oluğunu daha anladınız mertçe 'gelince bunu yıkacağınızı' söylediniz. Bu söyleminizden dolayı sizi takdir ettiğimi söylemiştim, yine de söylüyorum. Bu şehir 3 Ulaştırma Bakanı çıkardı. Bu üç Bakanın ikisi eski bakan, biri halen milletvekili. Şu an yeni bir Bakanımız var, Trabzon'un çocuğu ve bunların zamanında kavşağın yıkılması için acaba bir başvuru yaptınız mı? Bunu Karayolları marifetiyle mi yıkacaksınız? Yoksa Büyükşehir olarak biz mi yıkacağız? Yıkarsak bunun tazminatı var, çünkü bu mahkemelik olacak, buradan beyan ediyorum. Çünkü burada kamu zararı oluşturulmuştur, yanlış imalattır. Bu konuda kamuoyuna bilgi verirseniz, mutlu olurum."

Genç'in, Bakanlıkların yaptığı projeleri ve işleri sahiplendiğini iddia eden Zorlu, "Bu işleri siz yapmıyorsunuz, bu işleri bakanlıkların yaptığını biliyoruz" dedi.