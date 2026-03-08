Osmangazi Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla Kadınlara Özel İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla Kadınlara Özel İftar Programı

08.03.2026 12:24  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik iftar programı düzenledi. Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alabilmesi gerektiğinin vurgulandığı akşamda, ilçeli kadınlar birlik ve dayanışma örneği gösterdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik iftar programı düzenledi. Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alabilmesi gerektiğinin vurgulandığı akşamda, ilçeli kadınlar birlik ve dayanışma örneği gösterdi.

Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Belediye Başkanı Erkan Aydın da eşi Nadire Aydın ile birlikte katıldı.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve yürütme kurulu üyeleri, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal ve meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve eşleri, il ve ilçe parti kadın kolları temsilcileri, kadın muhtarlar ve STK temsilcileri de iftar programında yer aldı.

8 Mart'ın önemine vurgu

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın, 8 Mart'ı sadece bir gün değil, yılın 365 günü anmak gerekliliğine işaret ederek, "Neden anmak gerekiyor? Malumunuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması, New York'taki dokuma işçilerinin 1857'de yaptıkları gösteriler sırasında hayatını kaybeden 129 kadının 1911'de anılmaya başlamasıyla birlikte dünyada Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Aslında hayatını kaybeden, mücadele ederken, haklarını savunurken, daha iyi şartlarda yaşamak, çalışmak için bir anlamda kendilerini feda eden kadınları anmak için o tarihten bugüne tüm dünyada kutlanıyor" diye konuştu.

Kadınların haklarını mücadele ederek kazandığının altını çizen Aydın, Avrupa'daki pek çok ülkeden önce Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsattı. Erkek egemen anlayışın hakim olduğu düşünceye de eleştiri getiren Aydın sözlerini, şöyle sürdürdü:

"İktidarımızda da kadınlar, hak ettiği değeri bulacak"

"İnsanlık tarihi var olduğundan beri acı, gözyaşı, savaş, istila, sömürü, kadın cinayetleri, hak gaspları var ve maalesef ülkemizde bu en üst düzeyde. Özellikle son yıllarda fazlaca hissediliyor. Bu hakları, egemen olan erkeklerden beklemek maalesef mümkün değil. Bu koltuk öyle bir şey ki, kimse oraları zapt ettiğinde bırakmak istemiyor. Dolayısıyla mücadele gerekiyor ki o haklar alınsın. Aksi takdirde bekleyerek, haklarımızı verin diyerek bu çok kolay olmuyor. Türkiye aslında Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye çizdiği vizyonla daha İsviçre'de, Avrupa'nın birçok ülkesinde kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Çok değil, daha günler önce Devrim Yasaları'nın 102. yıl dönümünü kutladık, Medeni Kanun'un 100. yılında Atatürk heykeline çelenk bıraktık. Aslında kadınlar, kanun önünde eşitlikle ilgili haklarını, köleliğin konuşulduğu batılı ülkelerden daha önce elde etti. Ancak son süreçte geldiğimiz nokta adında İstanbul yazan, ilk imza sahibi olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef bazı menfaat gruplarının baskısı sonucuyla çekilmek zorunda kaldık. Genel başkanımız da söyledi, inşallah iktidarımızda tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz. Bunu da sadece bir yasa olarak değil, sahada uygulamalarıyla kadınların Türkiye'de yaşamaktan son derece mutlu, geleceğe umutlu bakabilen, negatif ayrımcılığa maruz kalmamalarını istiyoruz. Dinimizde de cennetin kapıları annelerin ayakları altındadır. Büyük üstad Neşet Ertaş'ın da dediği gibi sadece anaların elleri öpülür. Bu anlayışı getirecek ve inşallah iktidarımızda da kadınlar, hak ettiği değeri bulacak."

Aydın, konuşmasının sonunda bundan sonraki süreçte kadınların geleceğe daha umutla baktığı, kadın cinayeti haberlerinin olmadığı bir Türkiye temennisinde bulundu.

"Şiddetten uzak, adil ve eşit bir gelecek diliyorum"

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı da "Bu anlamlı organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle bunu sağlayan, kadınların sesine kulak veren Osmangazi Belediyesi'ne ve değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm kadınların, kadınlar gününü içtenlikle kutluyor, şiddetten uzak, adil ve eşit bir gelecek diliyorum" dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama olmadığını, eşitlik mücadelesinin hatırlandığı bir gün olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda kadınların dayanışmasının da günüdür çünkü kadınlar yan yana geldiğinde sadece sorunları konuşmaz, birbirine güç verir, hayatı yeniden kurar. Bizler de Osmangazi'de kadın meclisi olarak tam da bu nedenle varız. Kadınların sesini duyurmak, deneyimlerini görünür kılmak ve karar süreçlerinde daha güçlü yer almalarını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yaşam hepimiz için bir haktır"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Cemile Boncuk ise kadınların toplumda çok önemli bir yer teşkil ettiğine işaret etti. Ancak buna karşın kadın cinayetlerinin durdurulamadığını anlatan Boncuk, "Sizlerle böyle güzel bir atmosferde daha sağlıklı, keyifli verileri paylaşmak isterdim ama öyle olmuyor. Yine kadınlar ölüyoruz, öldürülüyoruz. Oysa yaşam hepimiz için bir haktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aydın, kadınların toplumda daha güçlü ve etkin bir şekilde yer alabilmeleri için katılımcılarla istişarelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Kadınlar Günü, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Güncel, Emekçi, 8 Mart, Dünya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla Kadınlara Özel İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:21:07. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla Kadınlara Özel İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.