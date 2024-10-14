Osmangazi'de Emek Spor Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Osmangazi'de Emek Spor Tesisi Açıldı

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Osmangazi Belediyesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde inşa edilen modern spor tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, gençlere spor sevgisi aşılamak amacıyla yapılan tesisin Bursa'nın spor altyapısına önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

14.10.2024 18:34  Güncelleme: 19:23
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ne kazandırdığı Emek Spor Tesisi'ni, düzenlenen törenle açtı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu büyük ilçe için ne yapsak az gelir. Osmangazi'ye ve halkımıza en güzel hizmetleri sunmak adına ekibimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Bursa'nın kalbi Osmangazi diyorsak, ona yakışacak hizmetleri de yapmak bizim en önemli görevimiz" dedi.

Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde eskiyen ve talebi karşılamaz duruma gelen eski futbol sahasının yerine inşa edilen Emek Spor Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlere sporu sevdirmek ve onların daha modern tesislerde spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla hayata geçirilen Emek Spor Tesisi'nde 31x61 metre boyutlarında futbol sahası, 6 soyunma-duş odası, kafeterya, 25 kişilik toplantı salonu, spor salonu ve idari ofis yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Emek Spor Tesisi'nin açılışına Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, önceki dönem milletvekili Gülay Yedekçi, Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, sporcular ve davetliler katıldı.

"Osmangazi'ye sosyal belediyeciliği getirmemiz ve hizmetleri arttırmamız gerekiyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Spor Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın kalbi Osmangazi'ye yakışır hizmetleri yapmak için zamanla yarıştıklarını ifade etti. "Devlette devamlılık esastır" diyen Başkan Aydın şöyle konuştu:

"Yapılan bütün yatırımlar, kamunundur. Halkın kullanımı için yapılan hizmetlerdir. Seçimlerin ardından göreve gelmemizle birlikte, geçmiş yönetim zamanından kalan işlerin tamamlanması adına da yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu dönemki bütçemizden kaynak ayırarak bu işleri tek tek tamamlıyoruz. 29 Ekim tarihine kadar toplam 11 açılış ve temel atma töreni düzenleyeceğiz. Vakit çok hızlı geçiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden kaybedecek zamanımız yok. Osmangazi'ye sosyal belediyeciliği getirmemiz ve hizmetleri arttırmamız gerekiyor.

Bu büyük ilçe için ne yapsak az gelir. Osmangazi'ye ve halkımıza en güzel hizmetleri sunmak adına ekibimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Bursa'nın kalbi Osmangazi diyorsak, ona yakışacak hizmetleri de yapmak bizim en önemli görevimiz. Bugün açılışını yaptığımız Emek Spor Tesisi'nde inanıyorum ki hem Bursaspor'da hem de Milli Takım'da oynayabilecek seviyede sporcular yetişecektir. Bursa, altyapısı güçlü olan ve Milli Takım'a birçok sporcu gönderen bir şehir. Bursaspor, 3'üncü Lig'de dahi maçlarını 45 bin taraftar önünde oynuyor. Yeşil beyazlılar, üç sene içerisinde tekrardan Süper Lig'e yükselerek büyüklüğünü bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterecektir. Biz de hem gençlerimizin spor yapması hem de kentimizin spor altyapısının güçlenmesi adına spor alanındaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu tesisin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, "Eski bir sporcu olarak, gençlerimizin spor yapmasına olanak sağlayan tüm yatırımları önemsiyorum. Gençlere yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Emek Spor Tesisi gibi önemli bir yatırımı, gençlerimizin hizmetine sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a şahsım ve tüm gençler adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzünü güldürecek bu projeye katkı koyanları canı gönülden kutluyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik yapılan her türlü hizmetin yanındayız. Emek Spor Tesisi, Bursa ve Osmangazi adına hayırlı olsun."

Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay, konuşmasının sonunda Başkan Aydın'a teşekkür çiçeği takdim etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri, sporcularla birlikte futbol sahasına geçerek penaltı atışları yaptı. Başkan Aydın, açılış töreninin ardından genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Emek Spor Tesisi Açıldı - Son Dakika

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