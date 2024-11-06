Osmanlı Kimliği Sempozyumu Edirne\'de

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Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen " Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, Osmanlı medeniyetinin, imparatorluğun ikinci başkenti Edirne'de şekillendiğini, birçok kültürel ve mimari gelişimin bu topraklarda filizlendiğini söyledi.

Edirne'nin Osmanlı tarihindeki başkentlik döneminin, devletin bir cihan imparatorluğuna dönüşümünde son derece önemli bir evreyi teşkil ettiğini vurgulayan Özgen, Osmanlı kimliğinin bilimsel bir etkinlikte değerli uzmanlar tarafından ele alınmasının oldukça değerli olduğunu dile getirdi.

Özgen, inşasının 450'nci yılı kutlanacak Selimiye Camisi'nin Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden biri olduğunu belirterek, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye'nin sadece Türkler için değil, dünya kültürü ve mimarlığı açısından yeri de hepimizin malumudur. Dolayısıyla bu anlamlı yıl dönümünde Selimiye'nin mimarlık, teknik ve sanat tarihi açısından incelenmesi diğer önemli bir konu olarak karşımızdadır." dedi.

Kurum tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Özgen, Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte Mimar Sinan'a ve onun eşsiz mirasına özel bir önem atfettiklerini, hayatı, kişiliği ve eserlerine yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Selimiye'nin 450'nci yılı anısına üç yeni eser"

Sempozyumu da Mimar Sinan anısına icra edilen çalışmalardan biri olarak değerlendirdiklerini ifade eden Özgen, şunları kaydetti:

"Sempozyumumuzun düzenlendiği bu güzel tarihi mekanda bugün tanıtımını yapacağımız üç yeni eserimiz de Mimar Sinan hakkında değerli çalışmalar olarak araştırmacıların istifadesine sunulacaktır. 1935 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın Türk Tarih Kurumu çalışmalarına tahsis edilen dairesinde Atatürk'ün de sıklıkla katıldığı toplantılarda Türk tarihinin ana hatları başlıklı yeni ve geniş bir Türk tarihi yazdırma teşebbüsü dahilinde, Türklerin medeniyete hizmetleri bölümünün ayrıntıları belirlenmişti. Bu çerçevede bizzat Atatürk'ün onayladığı bir plana göre Mimar Sinan hakkında kapsamlı bir çalışma yapılacaktı. İşte bugün tanıtımını yaptığımız kitaplar Atatürk döneminde başlayan söz konusu çalışmaların bir ürünüdür."

Özgen, Selimiye'nin 450'nci yılı anısına, okuyucuyla buluşan eserlerden bahsetti.

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl kitaplığını açtıklarına işaret eden Özgen, Kırklareli ve Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinde de aynı kitaplıkları açacaklarını bildirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı projeleri

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan da kadim bir medeniyet merkezi olan Edirne'de seçkin bilim insanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Eraslan, sempozyumda kıymetli bilim insanlarının perspektifinden, Osmanlı kimliğini, Edirne'yi ve Selimiye'yi çok daha iyi tanıyacaklarına inandığını kaydetti.

Başkanlığın faaliyetlerinden bahseden Eraslan, Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren isimlerin hayatlarını 10 dile çevirme projesini hayata geçirdiklerini, Türkçe metinlerin alanında temayüz etmiş bilim insanları tarafından kaleme alınarak çevirilerin uluslararası standartlarda yapıldığını aktardı.

2021'de Yunus Emre, Cahit Arf ve Aydın Sayılı, 2023'te de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatlarının, çevirisi yapılan çalışmalar arasına dahil olduğunu anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar 10 dile çevrilmiş olup Dışişleri Bakanlığımızla yaptığımız bir protokolle hedef ülkelere ulaştırılmaktadır. Cumhuriyet dönemi Türk sanatını da bir veri tabanı olarak hazırlamak yine kurumumuzun yaptığı çalışmalar arasında. Bir veri tabanı üzerinden sanat tarihine dair, bilim insanlarına dair, sanatçılarımıza dair geniş kapsamlı bir veri tabanı da oluşturacağız. Tabii bugüne kadar bine yakın ulusal ve uluslararası sempozyum, 9 kültür kongresi düzenlemiş bir kurum olmanın, 500'ü aşkın kaynak eser yayımlayan bir kurum olmanın yanında özgün projeler geliştirmek suretiyle akademik faaliyetlerimizin devam ettiğinin altını çizmek isterim."

Programda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı Müzik Teorisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık yönetimindeki koro "Ali Ufki Bey'in Mecmua-i Saz ü Söz Eserlerinden Seçmeler" adlı konser verdi.

Konserin ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, Eraslan ve Özgen, sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.

Program kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi'nin 45 yıldır çektiği fotoğraflardan oluşan "İnşasının 450 Yılında Selimiye Külliyesi Fotoğraf Sergisi" Devecihan Kültür Merkezi'nde açıldı.

İki gün sürecek sempozyumda, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Prof. Dr. Kenan Bilici, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Can Şakir Binan, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Doç. Dr. Nesrin Çiçek Akçıl Harmankaya, Dr. Ekrem Batır ve Dr. Ali Rıza Özcan bildiri sunacak.