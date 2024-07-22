Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi\'ni Geçmek İçin Hazırlanıyor

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İZMİR'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (21), İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçmek için hazırlanıyor. Tuna'nın su aşığı bir genç olduğunu söyleyen annesi Gülnur Tunca, "Tuna, bu hedefi gerçekleştirdiğinde Manş'ı solo olarak geçen ilk otizmli yüzücü olacak. Tuna, hem otizme karşı önyargılara hem de açık su yüzmeye meydan okuyacak" dedi.

Kentte yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, açık su yarışlarında kendi yaş kategorisinde derece yapmayı başardı. Tunca, 23 Haziran'da antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. Tunca, bu yıl ise 10 ile 15 Eylül tarihlerinde İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefliyor. Tunca'nın annesi Gülnur Tunca, "Bu bize çok ilginç geliyordu. Tam su aşığı bir genç. Bugün dönüp geriye baktığımda Tuna'nın sevdiği yerde, denizde olunca doğru planlama ve iyi bir antrenörle başarıya ulaştığını görüyorum. Tuna, antrenörü Mert Onaran'ı çok seviyor, onu görünce gözlerinin içi gülüyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN FRANSA'YA YÜZECEK

Tunca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzme yolculuğu ilk olarak havuz yarışlarıyla başladı. Ancak Tuna, özellikle dalgalı denizde yüzmeyi çok sevdiği için ve dayanıklı olduğu için açık su yüzmeye yönlendirdik. İlk açık su geçişini 2018 yılında Çanakkale Boğazı yarışıydı ve bu yarışta özel sporcular kategorisinde 2'nci oldu. Çok fazla yarışa katıldı ve katıldığı tüm yarışlarda kürsü görmeyi başardı. Hatta kendi yaş kategorisi grubu sporcularla yüzüp dereceler yapıyordu. Geçen yıl haziran ayında antrenörü Mert Onaran ile Capri Napoli ultra maratonunda ikili takım olarak yarıştılar, 36 kilometrelik mesafeyi yüzdüler ve 'En İyi İki Takım Kupası'nı kaldırdılar. Tuna ayrıca Sakız Adası'ndan Çeşme'ye açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. Bu yıl 10 ile 15 Eylül arası gerçekleştireceği Manş geçiş için hazırlanıyor. İngiltere'den Fransa'ya 36 kilometre yüzecek."

'AÇIK SU YÜZMEYE MEYDAN OKUYACAK'

Manş Denizi'ndeki ortalama su sıcaklığının 14-18 santigrat derece arası olacağını ve oğlunun bu sıcaklıktaki suda 'wetsuit' giymeden sadece mayoyla yüzeceğini belirten Gülnur Tunca, "Tuna için açık su yüzme dünyasında 'Everest' olarak tanımlanan Manş Denizi geçişi gerçekten büyük bir meydan okuma olacak. Tuna bu hedefi gerçekleştirdiğinde dünya Manş'ı solo olarak geçen ilk otizmli yüzücü olacak. Bu geçiş ikili bir meydan okuma olacak. Tuna hem otizme karşı önyargılara meydan okuyacak hem de açık su yüzmeye meydan okuyacak. Çünkü yıllardır otizmli yani farklı bir birey olarak karada var olabilmek için her gün meydan okumak zorunda kaldı. Otizmli bireylerin tümü var olabilmek için her gün meydan okumak zorunda kalıyor. Şimdi de Manş'ı geçerek yeni bir meydan okuma yapacak" açıklamalarında bulundu.

'TUNA'NIN GERÇEKTEN BİR YÜZÜCÜ OLACAĞINA İNANDIM'

Tuna ile 8 yıldır çalıştığını belirten antrenörü Mert Onaran ise "Ailesinin Tuna'nın suya olan sevgisini fark etmesiyle yüzme serüveni başladı. Ben de Tuna'nın gerçekten bir yüzücü olacağına inandım. İlk önce teknik bilgilerle başladık daha sonra ise ilerlettik. İlk olarak havuz yarışana girebileceğini öngördüm. Ancak Tuna'nın yarışmayı sevmeyen bir özelliği var ve genel olarak benimle birlikte yüzerek eğitim gördü. Çünkü sözel olarak da anlatmak mümkün değildi. Elini tutarak ileri itiyordum, o şekilde öğrendi ve benimle yüzmeye çok alışıktı. Birlikte deniz antrenmanı yaptık ve Tuna'nın denize olan sevgisini fark ettim ki denizde çok mutlu. Bizim aslında ilk hedefimiz de Tuna'nın mutlu olması ve spor yapması oldu. Tüm bunlar beni açık suyun üzerine gitme düşüncesine itti ve ilk olarak Çanakkale Boğazı'nı daha sonra İstanbul Boğazı'nı geçtik. Türkiye'deki çeşitli açık su yarışlarına katıldık. Sürecin sonunda da artık Tuna öyle bir hale geldi ki açık su yarışlarında engel kategorisinde değil kendi yaş kategorisinde derece yapmaya başladı. Alanya'da yapılan Oceanman Türkiye'de üçüncü oldu ve kürsüye çıktı. Sakız'dan Çeşme'yi yüzdük" ifadelerini kullandı.

'OTİZMLİ BİREY OLARAK MANŞ'I GEÇEN YOK'

En büyük hedeflerinin Manş Denizi geçişinin olduğunu belirten Onaran, "Açık suda en bilindik, en popüler yarışın olduğu Manş Denizi geçişinde yarışmacılar orada hem soğuk su ile hem de akıntıyla mücadele ediyor. Tek başına otizmli birey olarak Manş Denizi'ni geçen yok. Başarırsak dünyada ilk ve tek Türk olacak. Bir şekilde farklılık da yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü aileler herhangi bir farklılık ya da engellilik durumunda evlatlarını evde saklarlar, çok dışarı çıkartmak istemezlerdi. Biz bu algıyı kırarak çocuk desteklenirse ve doğru şekilde eğitim alırsa neler başardığını göstermek istedik. 'Otizm bir hastalık değil, farklılıktır' diye bir sloganımız var ve bu sene de dünyada bir ilki başarmaya çalışıyoruz. Her türlü şarta hazırlamaya çalışıyoruz. Tuna, bu görevimizi başarıyla tamamlayacak ve çok güzel örnek olacak" dedi.

'MANŞ GEÇİŞİ İÇİN HAZIRLANIYORUM'

Tuna Tunca da "Manş Geçişi için hazırlanıyorum. Her gün yüzme antrenmanımı yapıyorum. En son Sığacık'ta 20 kilometre yüzdüm. Sağlıklı besleniyorum, somon, yumurta yiyorum, buz küvetine giriyorum ve haftada 2 gün kuvvet antrenmanını yapıyorum" diye konuştu.