ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet üzerinden elde edilen kazançları takibe aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-ticaretin yaygınlaşmasıyla sanal POS aracılığıyla gelir elde eden fakat hiç vergi mükellefiyeti olmayan ya da eksik vergi ödeyen 4 bin 95 mükellefin 37 milyar liralık hasılatını tespit etti

Analiz çalışmaları kapsamında, vergi kaydı olmayan bir kişinin 2024 yılında sanal POS uygulamaları üzerinden 2 bin 284 kez işlem yaptığı ve 67 milyon lira gelir elde ettiği saptandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

"Sadece sahada değil teknolojiyi etkin kullanarak da kayıt dışı ile mücadele ediyoruz. Sanal POS ve diğer dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde edenler, vergisini ödemek zorunda"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Türk dünyası ülkeleri ticaretten sanayiye işbirliği imkanlarını masaya yatıracak

Türk Devletleri Teşkilatının Gayriresmi Zirvesi, 20-21 Mayıs'ta Macaristan'da gerçekleştirilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Siyasetten ticarete, ulaştırmadan sanayiye, kültürden eğitime kadar birçok işbirliği konusunun kapsamlı biçimde ele alınmasını bekliyoruz"

(Mert Davut/Ankara)

3- Karadeniz'deki yeni gaz keşfi Türkiye'nin jeopolitik önemini güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Karadeniz'de yürütülen arama çalışmaları sonucunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener:

"Türkiye, hem siyasi anlamda hem askeri anlamda hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi ve bu konumunu daha da güçlendiriyor ve bunu enerji kartıyla taçlandırıyor"???????

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

4- MEB'den özel okullardaki diploma süreci ve "hayali" notlara sıkı denetim

Bakanlığın 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin denetimleri sonucunda, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadığı, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verildiği, okula tam devam etmedikleri veya 12'nci sınıfı okumadıkları halde mezun edildiği belirlenen 403 öğrencinin diploması iptal edildi

Ortaokul ve ortaöğretimde, okula devam etmedikleri halde idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, sınavlara katılmadıkları halde gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı tespit edilen 398 öğrenci de bir önceki sınıf seviyesine geri alındı

Ayrıca derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran 6 özel okulun da faaliyetlerine son verildi

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

5- GRAFİKLİ - İstanbul'un dönüşümü "Yarısı Bizden" kampanyasıyla hızlanıyor

Yaklaşık 1,5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul'da yapıların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başlatılan kampanyada hak sahiplerine "yüklenici firma ile dönüşüm modeli"nde bir konut için 1 milyon 875 bin lira, bir iş yeri için ise 1 milyon lira destek sağlanıyor

Kampanyanın "alan bazlı dönüşüm modeli"nde ise Emlak Konut GYO ve TOKİ inşa sürecini üstleniyor. Bir konut için 875 bin lira hibe, bir iş yeri için ise 437 bin 500 lira hibe desteği bina maliyetinden düşürülüyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

6- Gabar petrolü ekonomi ve istihdamda etkisini artırıyor

Gabar petrolüyle birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretimi 135 bin varili geçti

Şırnak'ta keşiflerin ardından 3 binden fazla kişi istihdam edildi

Gabar petrolünde yıllık üretimin değerinin 2 milyar doları geçtiği hesaplanıyor

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

7- TBMM zirai dona karşı uygulanacak tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Adem Korkmaz:

"Araştırma komisyonu üyeleri olarak don hadisesine maruz kalan bölgelerde hızlı bir çalışma yaparak, aldığımız verileri hızlıca bir öneri paketi şeklinde hazırlayacağız"

"(TARSİM) Sistemden kaynaklanan sebepler olabilir, halkımızın sigorta bilinci bakımından etkinsizliği olabilir. Devlet büyük ölçüde karşılamasına rağmen bu sigortacılığın yaygınlaşmamış olmasının başka sebepleri de olabilir, bunları masaya yatıracağız"

(Aykut Yılmaz/TBMM )

8- CHP'de, TBMM Grup Yönetimi ile Meclis Başkanlık Divanı üyeleri 23 Mayıs'ta belirlenecek

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde grup yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanında görev alacakların belirlenmesi için seçim yapacak

(Gazi Nogay/TBMM)

9- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yumurta tavuğu yetiştiricisi genç çiftçi üretim kalitesini yapay zekayla artıracak

Balıkesirli üretici Esra Özder Çakmak:

"Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını işletmemizde kullanmak istiyoruz. Bu tarz uygulamalar zaman tasarrufu da sağlıyor"

(Mustafa Çalkaya/Miraç Kaya/Ankara)

10- DASK'ın hasar ödeme gücü 355 milyar liraya ulaştı

Türk Reasürans 1. Genel Müdür Yardımcısı ve DASK Koordinatörü Özgür Bülent Koç:

"Kurumumuz aynı yıl içinde meydana gelebilecek iki ayrı depremin her biri için 355 milyar liralık ödeme yapabilecek güçtedir"

" (23 Nisan İstanbul) Depremin ilk günleri günlük poliçe üretiminde yüzde 30-35'e varan bir yükseliş gördük"

(Mücahit Enes Sevinç-Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Her 10 gençten 3'ü meslek seçimini yapay zekayla şekillendiriyor

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal:

"Özellikle kariyer gibi kişisel ve uzun vadeli etkileri olan konularda yapay zeka destekli araçlar, gençler için yol gösterici bir kaynak haline dönüştü"

"Kullanıcılar, yapay zekayı bir yol arkadaşı gibi görerek, kritik kararlarda fikir almak, seçenekleri değerlendirmek ve daha hızlı çözüm bulmak için kullanıyor"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- AB-Türkiye entegrasyonu, Türkiye için lojistikte stratejik fırsatlar oluşturuyor

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer:

"Avrupa'nın mevcut durumu Türkiye için lojistikte fırsat yaratıyor. Dünyada şu an gelinen durum Türkiye ve Avrupa'nın birbiriyle daha iyi entegre olmasını gerektiriyor. Yeni dünya düzeni lojistik için yeni fırsat kapıları yaratıyor"

"Çok uzun vadeli stratejiler artık dünyada çalışmıyor. Önce odaklanmalı, stratejimizi belirlemeli ve seçimimizi yapmalıyız. Değişen dünya önümüze yeni seçenekler getiriyor"

(Kerem Alp Eren Kaya-Maşallah Dağ/İstanbul)

13- KazanForum "helal" sektörü için kritik önemde

RusQuality Başkanı Maxim Protasov:

"KazanForum'da kurulan helal pazarı, katılımcı ülkelerin çıkarları doğrultusunda doğrudan temasların ve daha yakın etkileşimin kurulmasını, anlaşmalara varılmasını teşvik ediyor"

(Mertkan Oruç/Kazan)

14- Huzurevinde 84 yaşındaki emekli öğretmenin yaptığı resimler yurt dışında sergileniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan emekli öğretmen Filiz Gürel'in, doğadan ve hayal gücünden ilham aldığı resimleri ulusal ve uluslararası sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor

Filiz Gürel:

"Çok fazla yurt içi ve yurt dışı sergim var. Huzurevinde yaşarken Polonya'da karma sergide eserlerim yer aldı. Yurt içinde de kişisel sergilerim oldu. En son Nişantaşı'nda sergi açtım"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Mağarada bulunan yavru bozayılar "Fred" ve "Barney" Mersin'de özenle büyütülüyor

Sivas'tan Tarsus Doğa Parkı'na getirilen ve 2,5 aylık olan bozayılar, yeşil alana çıkarılmaya başlandı

Veteriner Hekim Şeyda Esin Ekmen:

"Geldiklerinde çok küçüklerdi, hareketlendiler. 'Fred' ve 'Barney' ile sayımız daha da arttı. Onlara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Şam'da hayvansever Henadi Muhtasıb'ın kurduğu dernek, binlerce sokak hayvanına güvenli sığınak sunuyor

Muhtasıb:

"Toplum yoksul, bağışlar çok sınırlı. Eskiden tavuk atıkları ücretsiz verilirdi, şimdi her şey satılıyor. Suyu bile para ile alıyoruz. Kira çok yüksek. İnsanlar da 'Derneksiniz, paranız vardır' diyerek destekten kaçınıyor"

"Yanlış eğitim ve bilinçsizlik yüzünden birçok hayvan zarar görüyor Bu nedenle çocuklara yönelik eğitim çalışmaları büyük önem taşıyor"

(Ahmet Karaahmet/Şam) (Fotoğraf/Görüntü)

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