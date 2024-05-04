CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş\'ı Ziyaret Etti

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mansur Yavaş'ı yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etmek amacıyla ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarına değinerek, "O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım, almamakla da doğru yapmışım. Genel başkanlar her tweeti üstüne almazlar. Dün de kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe dönük ve ışık tutucu bir yaklaşımı vardı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde gündeme gelen Osman Kavala meselesine ilişkin de Özel, "AİHM kararına karşın inatlaşılmamalı. Yeniden yargılamam mı yargılamanın yenilenmesi mi en doğrusunu hukukçular bilir ama bir yol bulunsun, Türkiye bu cendereden kurtulsun" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı, belediyenin merkez binasında ziyaret etti. Özel ve Yavaş 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi. Özel, ziyarette Yavaş'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Özel, görüşmeye geçerken Yavaş'ın ve eşinin 2019 ve 2024 yılına ait mal varlığı listesini gösteren duvardaki tabelayı inceledi.

Ziyarette Yavaş, Özel'e Ankara'nın 5 beyazı olan Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen bir plaket takdim ederken, Özel de Yavaş'a seçimlerdeki başarısı adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yaptığı bağışın sertifikasını hediye etti.

Özel ve Yavaş'ın görüşmesinin ardından ikili belediye meclisi üyeleri ve ilçe belediyeleriyle meclis salonunda bir araya geldi. Ardından yapılan açıklamada Özel, şunları söyledi:

"Mansur Başkan bana Ankara'nın 5 beyazını temsil eden çok güzel hediye verdi. Biz de kendisine hem ADD'ye he de ÇYDD'ye bağış yaparak kız öğrencilerin bursları için onun adına bağış yaptık ona sunduk.

"İSRAFI BİTİREN, HİZMETİ GETİREN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA SAHİBİZ"

Bu belediye tasarrufun başkenti. Önümüzdeki günlerde bütün belediyelere göndereceğimiz tasarruf genelgesi titizlikle hazırlanıyor. Tasarruf nedir israf nedir diye tartışan, israf nedir diye bakacaklarsa 7 kere tasarruf belgesi çıkarıp uymayıp 8'incisini hazırlayanlara baksınlar. Tasarruf nedir diye bakacaklarsa başta ABB olmak üzere yönettiğimiz belediyelere baksınlar. Biz tasarrufu ön plana alan, israfı bitiren, hizmeti getiren belediyecilik anlayışına sahibiz. Bu anlayış çakarlı arabalarla, uzun konvoylarla, korumalarla değil bir minibüsle, sokakta yürümesiyle, vatandaşın derdini bizzat dinlemesiyle, halkın içinde belediye başkanının neler yapabileceğini gösterdi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ İŞLERİ YAPTIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Ankaralılara Mansur Yavaş'ı anlatacak değilim. Mansur Yavaş'ın elde ettiği başarı tek başına elde dilmiş başarı değildir. Biz gücü elimize geçirdiğimizde şımaranlardan, kibre kapılanlardan değiliz. Belediye meclisine eşimizi, dostumuzu işe sokmak, onun bunun işini takip etmek için değil, kimsesizlerin kimsesi olarak girdik. CHP'nin geçen dönem Meclis'te azınlıkken birçok kararı alamazken bir destan yazdılar ve CHP belediyeciliği tescillendi. Bir 5 yıl daha görev aldılar. Ama bu 5 yılın seçimlerin yapılacağı güne kadar ki kısmı, bu sefer CHP'liler kamu yönetiminde çok iyiler, dürüstler, tutumlular dedirtip bundan sonraki süreçte genel iktidarın anahtarı da bu arkadaki ABB Meclis grubunun uyumlu, emek yoğun icraatlarıyla gerçekleşecek. Bundan sonraki süreçte CHP'li belediyelerin çok daha önemli işleri yaptığını göreceksiniz."

Açıklamanın ardından Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Erdoğan'la görüşmede gündeme gelen Gezi tutukluları, Osman Kavala ile ilgili yeniden yargılama, atılacak olumlu bir adım bekliyor musunuz" sorusuna Özel, şu açıklamayı yaptı:

"TÜRKİYE BU CENDEREDEN KURTULSUN"

"Bu konuda en yoğun beklenti Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitsin isteyen herkesin beklentisidir. Gezi Davası, bu konudaki AİHM ve AYM karaları ayrı ayrı uygulanmadığı için Türkiye'de hukukun üstünlüğü olmadığını, insanların önünü göremediğini böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını, kredi verilemeyeceğini doğrudan ekonomiye dahi olumsuz etkisi olan durum olduğunu anımsatalım. Erdoğan'a özellikle Tayfun Kahraman'ın Bülent Arınç'la ve kendisi ile yaptığı konuşmayı hatırlattım belgeleri bıraktım. AİHM kararına karşın inatlaşılmamalı. Türkiye'de yargı talimat alıyor tartışmasına ben girmeyeyim, yargı da talimat almasın. Yeniden yargılamam mı yargılamanın yenilenmesi mi en doğrusunu hukukçular bilir ama bir yol bulunsun, Türkiye bu cendereden kurtulsun."

"CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETMEK BANA DÜŞMEZ"

"Erdoğan ile ilgili görüşmede hasta tutuklular konusunun gündeme geldiği ve Erdoğan'ın bu konuda talimat verdiği doğru mu" sorusuna Özel, "Kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyleyebilirim ama Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ifade etmek bana düşmez. Bu sorunun muhatabı kendisi. Ben büyük dramı anlattım, gerekenin yapılmasını kendisinden talep ettim" yanıtını verdi.

Ahlatlıbel'de Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmede 31 Mart sonuçlarını ve Erdoğan görüşmesini nasıl değerlendirdikleri ile ilgili soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Genel Başkanımızla en çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. Tabii ki hem Meclis Başkanı hem de Cumhurbaşkanı'yla yaptığım görüşmeyle ile ilgili kendisine bilgi verdim. Detayların önemli bir kısmını paylaştım. Kendisinin görüşlerini aldım. O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım, almamakla da doğru yapmışım. Genel başkanlar her tweeti üstüne almazlar. Dün de kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe dönük ve ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. Öyle bir sorun alanımız yok Genel Başkan'la. Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle ilgili, partinin iktidara gelmesiyle ilgili umutlarımız var. Bu konuları konuştuk. Genel Başkanla 8,5 yıl çok defa yemek yedik, bu kadar keyifli bir yemek hiç yememiştik."