Özgür Çelik: Savcılar neden Üsküdar\'da, Bayrampaşa\'da devreye girmiyorlar?

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığı açılışında konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tartışmalı Üsküdar seçiminin ardından yaptıkları suç duyurusunu ve geçen hafta verdiği ifadeyi anımsattı. Çelik, "Verdiğim ifadenin içerisinde de Bayrampaşa meselesini gönderdim. Harekete geçen bir tane bile savcı yok. Bu ülkede yargı sadece iktidara sıra gelince ya da onun işine gelecek kararlar olunca mı devreye giriyor? Neden savcılar Bayrampaşa'da devreye girmiyorlar? Neden Üsküdar'da devreye girmiyorlar?" diye sordu.

YENİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı akşam saatlerinde düzenlenen törenle açıldı. Çok sayıda partilinin de katıldığı açılışta sırasıyla YENİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat, Gökan Zeybek ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşma yaptı.

Yaklaşık bir yıl önce düzenlenen operasyonla tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya desteklerini ileterek konuşmasına başlayan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Bugün aslında bir başka vesileyle 367 gün sonra Hasan Mutlu kardeşimizi, kıymetli belediye başkanımızı buradan kuvvetle bir kez daha alkışlamak istiyoruz. Hasan Mutlu'ya yaptığınız her alkış, her kuvvetli alkış millet iradesine sahip çıkmanın adı. ve tam da okulların açıldığı bugün de eğitime katkı sunan, Bayrampaşa Belediyesi'nin bütçesinden eğitime önemli paylar ayıran Hasan Mutlu'yu alkışlamak aynı zamanda bu ülkede okula giderken önlük alamayan, giyecek ayakkabısı eskiyen çocukları alkışlamak, onların hakkını teslim etmek anlamına geliyor" dedi.

"İDDİANAMEYİ HAZIRLAYANLAR AKP DÖNEMİ SAYIŞTAY RAPORLARINA BİR BAKSINLAR, KİMİN YARGILANMASI GEREKTİĞİNİ GÖRSÜNLER"

Karabat şöyle devam etti:

"Şunu söylemek isterim; iddianame hazırlandı, süresi de geçti. Tam bir yıl beklediler, bu sefer de iddianamenin onayını bekliyoruz. ve o iddianameyi hazırlayanlara bir şey daha tavsiye ediyorum. O eski Sayıştay raporlarını, yani AKP dönemi Sayıştay raporlarına bir baksınlar, bir kıyaslasınlar. Kimin yargılanması gerektiğini görsünler. ve buradan biz onların görmediği bir şeye söz veriyoruz, size söz olsun onların yapmadığı AKP dönemi yargılanmalarını YENİ Parti iktidarı yapacak.

Hep şunu söylüyorum: Çok iddialıysanız, çok kendinize güveniyorsanız, çok iddialarınıza güveniyorsanız Hasan Mutlu Silivri'de, siz de buradan bir aday gösterin. Hasan Mutlu'yla Silivri'deyken yarışacak sandığı kurmaya var mısınız? Yoksunuz, cesaretiniz yok. Çünkü sizin en temel özelliğiniz milletten kaçmak, milletten korkmak.

Bugün Hasan Mutlu'nun eğitim sevdasından bahsederken sizinle bir hesabı da paylaşmak isterim. Okula giden çocuklarımızın aç kaldığını, yeterli beslenemediğini biliyoruz. ve Yeni Partili arkadaşlarımızın, sosyal demokrat belediyelerin bu çocukların beslenmesi için bir öğün yemek yapma projelerine sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. Şimdi o belediye başkanlarımız bugün Silivri'de ya da başka bir yerde, Çorlu'da tutuklu tutuluyorlar. Bakın çok kolay bir hesaptan bahsedeceğim. 1 öğün yemek veririz biz çocuklara. 3 çeşit yemek vereceğiz. ve o yemeğin maliyeti 90 TL. 15 milyon öğrenci var yaklaşık ve 180 gün bunu yapacağız. Bunun bütçeye maliyeti yaklaşık 240 milyar. Şimdi açıklayacağım rakama dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden 2026 yılı bittiğinde yaklaşık 2,5 trilyonluk bir faizi faiz lobilerine devletin bütçesinden vermiş olacağız.

"KENDİ ÇOCUĞUNA 100 LİRADAN 1 LİRA YEMEK PARASI VERMEYEN İKTİDARLA DAHA FAZLA DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?"

Soru şudur: 10 liradan 1 lirasını şu çocuklara öğle yemeği olarak okullarda vermeyi mi tercih edeceğiz, yoksa faiz lobilerine para aktarmayı mı tercih edeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin yaklaşık yüzde 1'ini kendi çocuklarımıza, evlatlarına vermeyi mi tercih edeceğiz, yoksa faiz lobilerine kaynak aktarmayı mı tercih edeceğiz? Bir baba düşünün, devlet baba. Bir ana düşünün, devlet ana. Kendi çocuğuna 100 liradan 1 lira yemek parası vermiyor. Bu iktidarla daha fazla devam edilebilir mi? Bu ülkenin çocuklarına, 15 milyon çocuğuna sahip çıkacak bir 'YENİ'ye gerek var. O da YENİ Parti değerli kardeşlerim."

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de Hasan Mutlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinden söz ederek şunları söyledi:

"Bayrampaşa Eyüpsultan'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan bir belediyeydi ve çok başarılıydı. Kuvvetli suç şüphesiyle kendisi (Hasan Mutlu) ve arkadaşları gözaltına alındı, tutuklandı. Bir yıl geçti, iddianame ortaya çıktı. Henüz mahkeme iddianameyi kabul etmedi. Ortada kuvvetli suç şüphesi var ise neden iddianame bu kadar bekledi? Her şey delilleriyle ortaya konduysa niçin mahkeme bir an önce yargılamanın gününü vererek süreci başlatmıyor? Bunu bilgilerinize bir kez daha sunuyorum.

Bugün Türkiye'nin nüfusunun yüzde 44'ü, yaklaşık 40 milyondan fazla insanın yaşadığı şehirlerin 2,5 yıl önce yapılan seçimlerde seçmiş oldukları belediye başkanlarının iradesi yok sayılmıştır. 40 milyon insan yok sayılmıştır. 12 Eylül faşist darbesinde de, 12 Mart zulmünün egemen olduğu dönemde de demokrasiye ve seçilmişler üzerine bu büyüklükte bir baskı ve zulmün yapılmadığını belirtmek istiyorum.

"EMEKLİSİNE BİN LİRA ZAM VERMEMEK İÇİN MECLİSİ KİLİTLEYENLER SADECE 7 AYDA İÇİNDE BİR AVUÇ TEFECİYE 1 TRİLYON 800 MİLYAR LİRA ÖDEDİLER"

Başka bir pencereden bakmak istiyorum. 17 milyon emekli var. Çok sayıda emekli yurttaşımız şu anda Bayrampaşa'da. Haziran ayının sonuna kadar 20 bin TL aldı 7,5 milyon emekli. Şimdi 23 bin 500 alıyor. Hadi yüksek aldığını düşünelim, ortalamayı yükseltelim 30 bin lira emeklinin maaş aldığını düşünün. 17 milyon emekli ayda yaklaşık 500 milyar TL'lik maaş veriyorlar. Peki 7 ay içinde bir avuç tefeciye Merkez Bankası ve Hazine'den ödenen faiz ne kadar? 1 trilyon 800 milyar TL. Buradaki mağazalar 'Neden müşteriler eskisi kadar gelmiyor', buradaki emekli 'Geçtiğimiz yıl yaptığım harcamayı bu yıl niye yapamıyorum?' dediğinde, bu düzen tefeciye ve faize çalışan bir düzendir. Emeklisine ayda bin lira zam vermemek için Meclis'i kilitleyenler, oturum yapılmasın diye Meclis'e gelmeyip meclisi açtırmayanlar sadece 7 ay içinde 1 trilyon 800 milyar lira ödediler. Önümüzdeki 3 yıl içinde faize ödenecek rakam 17,5 trilyon lira.

Ey emekli kardeşim; bu kara düzen devam ederse senin de, eşinin de, ailenin de, bu yıl gelecek yıl emekli olacak insanın da hayatının refaha ulaşması, güzel bir gün görmesi, hayatını sağlıklı bir biçimde sürdürmesi asla mümkün değildir. O nedenle sandığın milletin önüne gelmesini, bu zalim düzenin, bu kara düzenin sona ermesi için adres burasıdır, adres YENİ Parti'dir."

ÇELİK: BAYRAMPAŞA HALKININ VERDİĞİ OYLARA İHANET EDEN MECLİS ÜYELERİ ORTAYA ÇIKTI

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Bayrampaşa'da bir teşekkürü özel olarak yapacağım... Burada bir operasyon gerçekleşti. Belediye Başkanımız Hasan Mutlu gözaltına alındı, tutuklandı. Bir meclis başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Kura yoluyla da olsa o meclis başkan vekilliği seçimini biz kazandık. Sonra, haksız ve hukuksuz bir biçimde Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi ve o süre içerisinde Bayrampaşa halkının iradesine, Bayrampaşa halkının sandığa giderek verdiği oylara ihanet eden meclis üyeleri ortaya çıktı. O meclis üyelerinin bazıları bir makam karşılığında bir karanlık ve ceberrut anlayışa teslim oldular. Bazıları da bir menfaat karşılığında yol arkadaşlarımızı tutsak eden, yargı eliyle siyaseti dizayn etmek isteyenlere gittiler teslim oldular..." sözleriyle Bayrampaşa seçim sürecini anlattı.

"MECLİS ÜYELİĞİYLE İLGİLİ BİR İKİLİ HUKUK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM..."

Çelik şunları söyledi:

"Şimdi bu meclis üyeliği meselesiyle ilgili bir ikili hukuk sistemine buradan dikkat çekmek istiyorum. Daha önce görev yaptığımız partinin İstanbul binasına 5 bin polisle girdiler, partiden üyelik kayıtlarımızı sildiler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan üyeliğimizi düşürdüler, partimizin genel merkezine girdiler. Plastik mermilerle, gaz bombalarıyla... Ben 30 kişiyle beraber Ankara'ya gittim, kurultay davasında ifade verdim. Diyorlar ki 'Kurultay delegeleri değişime oy vermişler, sonra da siz onları meclis üyesi yapmışsınız'. Oysa ki birçoğu ön seçimle seçilmiş. 'Bu menfaat karşılığı oy kullandırmaktır. Kurultay delegesi meclis üyesi olduğu için burada bir makam kendilerine sağlanmış, mevki sağlanmış' (diyorlar). Bunun için partimizin il kongresini, partimizin kurultayını iptal ettiler. Buna benzer sebeplerle iptal ettiler.

"NEDEN SAVCILAR BAYRAMPAŞA, ÜSKÜDAR İÇİN HAREKETE GEÇMİYOR?"

Peki şimdi Bayrampaşa'da 4 tane meclis üyesi Bayrampaşa halkının iradesine ihanet etti. Bunlardan bir tanesi Belediye Başkan Yardımcısı yapıldı. Bunlardan diğeri belediyeye koordinatör yapıldı, kendilerine oda verildi. Bugün İsmail Saymaz televizyonda açıkladı; Üsküdar Meclis Üyesi Tahsin Usta'yla konuştum. 'Niye geçtin AK Parti'ye?' dedim. 'Bana başkan yardımcılığı sözü verdikleri için geçtim dedi' diyor.

İrade fesatıyla 103 yıllık partinin kongresini, kurultaylarını kayyumla, butlanla o partiyi sarayın arka bahçesine dönüştürmek isteyenler, peki bu Bayrampaşa seçimleri ne olacak? Hadi buyurun o zaman Bayrampaşa seçimlerini iptal edin. Hadi buyurun o zaman Üsküdar seçimlerini iptal edin... İşte Türkiye'nin hukuk sisteminin geldiği noktanın en somut örneklerinden bir tanesi Bayrampaşa'dır. 'Vay efendim kurultay delegesi meclis üyesi olmuş, ben kongreyi, kurultayı iptal ederim'; ama Bayrampaşa'da bizim partinin listelerinden seçilip sadece belediye başkan yardımcılığı makamı teklif edildiği için, koordinatörlük teklif edildiği için taraf değiştiren meclis üyeleri var, onların o makamlarda, o odalarda fotoğrafı var. Ne bir soruşturma var, ne bir sorgulama var. ve ben bunların hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulundum. Ayrıca verdiğim ifadenin içerisinde de Bayrampaşa meselesini gönderdim. Harekete geçen bir tane bile savcı yok. Bu ülkede yargı sadece iktidara sıra gelince ya da onun işine gelecek kararlar olunca mı devreye giriyor? Neden savcılar Bayrampaşa'da devreye girmiyorlar? Neden Üsküdar'da devreye girmiyorlar? Bunu da Türkiye kamuoyunun takdirine sunuyoruz"