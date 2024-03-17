CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Tayyip Erdoğan\'a eleştiri: \'838 emekliye 1 ayda verilen para Tayyip Bey\'in korunması için bir günde harcanıyor\'

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Haber: MERVE GÜVEN Kamera: ONUR BİNGÖL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Bey'in, koruması için geçen sene ocak ayında 99 milyon lira, bu sene ocak ayında yüzde 160 artışla 250 milyon lira para harcanmış. Bunu bir güne indirirseniz, 8,3 milyon oluyor. Yani 492 asgari ücret. Yani 10 bin liralık emekli maaşından 838 emekliye 1 ayda verilen para Tayyip Bey'in korunması için bir günde harcanıyor. Bu kadar büyük orduyla gezmek, 500 araçla gezmek. Uçaklar, helikopterlerle kendini korutmanın hiçbir manası yok. Sana koruma değil millete iş, AŞ lazım. Senin aklını başına alman lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Osmaniye'yi ziyaret etti. Özel burada halka hitap etti ve partisinin adayları için oy istedi. Osmaniyeli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kolunu incitmesinden dolayı memleketinden geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, "Osmaniye'de siyasi ayrılıklar olur, tartışmalar da olur belki. Ama Osmaniye'nin insan yanı kuvvetlidir. Osmaniye, birbirini seven, vatanını seven, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların kentidir Osmaniye" dedi.

"EMEKLİNİN KIŞKIRMAK İÇİN AYAĞA KALKMAK İÇİN BANA MI İHTİYACI VAR"

Emeklilerin yaşadıkları ekonomik darboğaza dikkat çeken Özel, AKP iktidara geldiğinde emeklilerin maaşlarının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu, bu orana hiç dokunulmasaydı şimdi emeklilerin en düşük 10 bin değil 26 bin lira maaş almaları gerektiğini vurguladı. Özel, Erdoğan'ın "emekliyi enflasyona ezdirmem" sözlerini anımsatarak "Enflasyon oranında zam yapacağım dedi. Enflasyonu TÜİK'e hesaplattı, zammı ona göre verdi. TÜİK neyin kısaltması, 'Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu.' Tayyip Beyi üzmedi ama sizi üzdü. Enflasyon yüzde 120. TÜİK 68 hesaplıyor. Tayyip Bey en düşük emekliye bu sene yüzde 33 verdi. 7 bin 500 lirayı 10 bin lira yaptı. O kadar. Şimdi iğneden ipliğe her şeye zam. Bana diyor ki birisi de çıkmış otobüsün üstüne, emekliyi kışkırtıyor. Tayyip Bey doğru söylüyor, ben geldim, emeklilerin diyarına onları sana karşı kışkırtmaya geldim. Emekli, 8 çeyrek altın alıyorken senden önce, şimdi 2,5'e düştüyse bu emeklinin kışkırmak için, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyelerinin muhalefetin baskısı sonucu verildiğini hatırlatan Özel, 2018'de verilen bin liralık ikramiye ile 2024 için belirlenen 3 bin lirayı kıyasladı. Özel, şunları söyledi:

"HERKESE PARA VAR, EMEKLİYE YOK"

"O beğenmediğimiz bin lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi ayın 2'si ile 4'ünde yatıracaklar bayram ikramiyelerini, dün açıkladılar. 3 bin lira alacaksınız. Al 3 bin lirayı git kasaba 6 kilo kıyma alıyor. Sadece 6 yılda senin sofrandan, buzdolabından, tencerenden, Ramazan'ın yemeğinden, aşından, bayram sofrandan, evlatlarının kursağından 18 kilo kıymayı eksiltmişler. Bu memlekette kime böyle davranıyorsunuz? Herkese para var, emekliye yok. Diyorum ki gel emekli kart çıkaralım. En düşük emekli maaşı, hadi 1,5 asgari ücret. Onu sonra biz yaparız. Gel hep beraber bir asgari ücret yapalım. Emekliye 7'şer bin lira seyyanen zam verelim. Emekli kartla elektrik, su, doğal gaza indirim yapalım.

"1 NİSAN OLDU MU, ERTESİ GÜNE YAPACAK BİR ŞEY YOK. AMA BİR GÜN ÖNCE YAPACAK BİR ŞEY VAR"

Size lazım olan parayı İliç madenine veriyor. Size lazım olan parayı dönüyor, beşli çetesine, yol müteahhitlerine, geçiş garantili köprülere, kur korumalı mevduatçılara veriyor, emekliye gelince 'yok' diyor. O zaman emekliye para yoksa, 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a ve adayına oy var mı? 31 Mart'ta hem namuslu, dürüst, çalışkan bir belediye başkanı, 33 yaşında, pırıl pırıl Serkan Karayiğit'i seçeceğiz. Hem Tayyip Beye yeter kardeşim, canımıza tak etti. Bıçak kemikte. Artık biraz bizi düşün, hep zenginleri düşünme diyeceğiz. Bakın seçimin ertesi günü, 1 Nisan günü çıkıp eyvah, acı reçete geldi. Kemer sıkma geldi. Kemeri zenginler, patronlar sıkmıyor. Holding sahipleri sıkmıyor. Emekli, emekçi, esnaf, çiftçi, fıstık üreticine sıktırıyorlar. Başkasına değil. O yüzden gün 1 Nisan oldu mu, ertesi güne yapacak bir şey yok. Ama bir gün önce yapacak bir şey var."

"OSMANİYE VE DEPREM BÖLGESİ SEÇİMLER ÖNCE VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞTIR"

6 Şubat depremlerine de değinen Özel, "Bütün yerel yöneticilerin görevi doğal afetlere, sellere, her türlü doğal afete ve depreme dirençli kentler yaratmak. Serkan kardeşim seçildiğinde dirençli bir Osmaniye yaratmak için var gücü ile çalışacak. Osmaniye'de konut ihtiyacı 20 bin 502'ydi. Kaç konut teslim ettiler, 1976. Yani yüzde 9,6. Osmaniye'de 20 bin konutun, 1976'sı teslim edildi, 10 kişiden biri içeride 9'u dışarıda. Şu anda 8 bin konutun ihalesi yapıldı, kimi temelde, kimi projede, kimi kaba inşaatta. Ama 12 bin 500 konuta da daha çivi çakılmadı, ihalesi bile yapılmadı. Şimdi görünen şudur, Osmaniye ve deprem bölgesi seçimler önce verilen sözler tutulmamıştır. Yalnız bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"838 EMEKLİYE 1 AYDA VERİLEN PARA TAYYİP BEY'İN KORUNMASI İÇİN BİR GÜNDE HARCANIYOR. SANA KORUMA DEĞİL MİLLETE AŞ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masrafına da dikkat çeken Özel şöyle konuştu:

"Tayyip Bey'in, koruması için geçen sene ocak ayında 99 milyon lira, bu sene ocak ayında yüzde 160 artışla 250 milyon lira para harcanmış. 257 milyon lirayı şöyle özetleyelim. Bunu bir güne indirirseniz, 8,3 milyon oluyor. Yani 492 asgari ücret. Yani 10 bin liralık emekli maaşından 838 emekliye 1 ayda verilen para Tayyip Bey'in korunması için bir günde harcanıyor. Tayyip Bey elbette Cumhurbaşkanısın, korunacaksın. Ancak 838 emekli maaşlı koruma AB liderlerinin bırak bir günlük koruma parası, oradaki liderlerin 10 yıllık koruma parası değil, toplamının. Bu kadar büyük orduyla gezmek, 500 araçla gezmek. Uçaklar, helikopterlerle kendini korutmanın hiçbir manası yok. Sana koruma değil millete iş, AŞ lazım. Senin aklını başına alman lazım."