Özgür Özel: Millet ile iktidar gerilimindeyiz

(ESKİŞEHİR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Odunpazarı'nda Alzheimer Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İktidarı değiştirmeye karar vermiş olan millet ile iktidardan gitmemeye inat etmiş olan bir iktidar arasındaki gerilimin bir tarafı olmuş durumdayız. Böyle zor günlerde mücadele son derece kıymetli. Ancak bir yandan da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bütün zorluklara rağmen, bütün saldırılara rağmen var güçleri ile çalıştıklarını görmek, hizmet ürettiklerini görmek, geleceğe kalıcı eserler bıraktıklarını görmek çok çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Doktor Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçimlerden önce Alzheimer Merkezi sözü verdiklerini belirterek, "Bir hizmeti daha gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Bu kampüs Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyan önemli bir yaşam alanıdır" dedi.

"DAYANIŞMAYLA YENİ KAYNAK YARATIYORUZ"

Merkezin yapıldığı alanda, kreş, engelli çocuk kreşi ve yaşlı bakım merkezi bulunduğunu belirten Kurt, "Bu kampüs çok ciddi bir sosyal alan sosyal görev alanı haline gelmiştir. Açılışına onur verdiğiniz merkezimiz 108 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. Devletimizin yetişemediği alanlarda sosyal belediyecilik ve halkçı belediyecilik anlayışıyla hizmet üreterek halkımızla kucaklaşıyoruz. Dayanışma hemşehri desteği ve katılımcı yönetim anlayışıyla yeni kaynaklar yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurt'un ardından merkezin açılması için bağışta bulunan doktor Nurten Yüksel ve Lütfü Yüksel konuştu. İlk olarak konuşan Nurten Yüksel, "Alzheimer yalnız hastaları değil aileleri de etkilemektedir. Bu nedenle bugün açılışını yaptığımız merkezin anlamı benim için çok büyüktür. Burada yalnızca sağlık hizmeti değil sevgi ve insan onuruna yakışır bir hizmenitn göstergesi olacağını düşünüyorum" dedi.

Nurten Yüksel'in ardından konuşan Lütfü Yüksel, "Sayın Özgür Başkanım ayrıca hoş geldiniz diyorum. Çok meşgulsünüz, çok çaba sarf ediyorsunuz, sizi takdir ediyorum. Hayatımda böyle bir şeye sebep olduğum için çok büyük bir mutluluk yaşıyorum. Gerçekten çok huzur verici mükemmel bir şey. Yani paramın böyle bir şeye sebep olmasından dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Bugün güzel Eskişehirimizde yine her geldiğim gün gibi, her geçirdiğim saat gibi çok kıymetli, her bir dakikasından büyük memnuniyet duyduğum, katıldığım her bir etkinlikten büyük keyif aldığım bir günü birlikte yaşıyoruz. Bugün bize ev sahipliği yapan İl Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok değerli Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a ve tüm belediye başkanlarımıza, örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

"TÜRKİYE ZORLU BİR SÜRECİN İÇİNDE"

Açılan merkezin çok önemli olduğunu kaydeden Özel, "Tabii siyaseten partimiz zorlu günlerden geçiyor, burada Grup Başkanvekillerimizle, Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, Parti Meclis Üyelerimizle birlikte varız. Partimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart 2024 tarihinde birlikte yarıştığımız bir seçimde tarihinde ilk yenilgisini almasını hazmedememesinden sonraki süreci yaşıyor. Türkiye bir zorlu sürecin içinde. ve çoklu krizler ortamında en sonda Cumhuriyet Halk Partisi, parti içinde bir tartışmaymış gibi gösterilen ama esas meselenin iktidarı değiştirmeye karar vermiş olan millet ile iktidardan gitmemeye inat etmiş olan bir iktidar arasındaki gerilimin bir tarafı olmuş durumdayız. Böyle zor günlerde mücadele, sokakta mücadele, meydanlarda mücadele son derece kıymetli. Ancak bir yandan da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bütün zorluklara rağmen, bütün saldırılara rağmen var güçleri ile çalıştıklarını görmek, hizmet ürettiklerini görmek, geleceğe kalıcı eserler bıraktıklarını görmek çok çok anlamlı. Bu anlamda Eskişehir zaten fevkalade üretken, Tepebaşı, Odunpazarı, tüm ilçe belediyeleri ve büyükşehir ile birlikte. Ben bir kez daha her şeye rağmen görevlerini layıkıyla yapan ve bizleri gururlandıran başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İSİMLERİ BU GÜZEL TESİSTE YAN YANA HAYIRLA YAD EDİLECEK"

Böyle bir merkezin açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Lütfü Bey biraz önce kendisi de ifade etti. Seyitgazi ilçemizin Kesenler köyünde tek sınıflı bir okulda okumuş. Daha sonra oradan kalkmış İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmış, inşaat mühendisi olmuş. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış. Ardından burada tavuk çiftliğiyle, yem ve yağ fabrikaları ile başlayan, yoğun istihdam yaratan, Eskişehir'de kazandığını Eskişehir'e yatırıma çevirme noktasında irade gösteren bir iş insanı olarak önemli başarıları var. Nurten Hanım da benim gibi bir memur çocuğu. Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra başarıyla mesleğini yaptı, binlerce hayata dokundu. Şimdi ömür boyunca el ele geçen birliktelikleri bu sefer de böyle güzel bir tesiste isimlerinin yan yana yıllarca anılmasını, hayırla yad edilmelerini, hayır duaları almalarını sağlayacak."

İnsan yaşamının her evresi çok önemli ama özellikle Alzheimer gibi artık yavaş yavaş zihnin görevini yapmakta zorlandığı, iyisiyle kötüsüyle anıların unutulmaya başlandığı, o yüzden vücudun motor reflekslerinin de zayıfladığı, gerilediği süreçlerde, ilerleyen yaşlarla birlikte böyle bir bakımevinin varlığı ve burada özellikle altı ayrı etkinlik alanında, 41 odada, 108 yatak kapasitesiyle öyle göstermelik değil, Eskişehir'de önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan bir tesisin yapılmasını son derece önemli buluyoruz. Bundan sonraki süreçte de biraz önce Lütfü Bey'in kendisinin de ifade ettiği gibi imkan olup, para kazanmak güzel ama o paranın nereye döndüğünü, neye harcandığını, nereye yatırım olarak konduğuna bakmak lazım. Lütfü Bey, o anlamda herhalde çok içi rahat bir şekilde kazancını kendi şehrinde böyle bir tesis için ayırmış. Bundan sonra da bunların devamının geleceğini ifade ediyorlar. O konuda kendilerini bir kez daha kutluyorum."

"İKTİDAR PARTİSİ GENEL BAŞKANI OLARAK GELECEĞİM"

Günün son etkinliğinde burada Eskişehir'in bu sıcak havasında, Eskişehir'in sıcak, güzel insanlarıyla birlikte olmak önemli. Eskişehir'e her geldiğimizde Eskişehir'den güç alıyoruz, Eskişehir'den ayrılırken, geldiğimize göre kendimizi daha güçlü, daha mutlu, daha inançlı, mücadele için daha kararlı hissediyoruz. Biraz önce Sayın Başkan ifade ettiler, buraya ben daha önceleri, siyaset öncesi Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri olarak geldim. Siyasetle birlikte milletvekili olarak geldim, Grup Başkanvekili olarak geldim, Grup Başkanı, Genel Başkan olarak geldim. Her geldiğimde Eskişehir'i, bu örnek kenti, başka kentlere örnek getirecek, anılarla, burada gördüklerimle buradan ayrıldım. Her uğurlanışımda da bir sonrakisi için çok sıcak davetler alarak gittim. Biraz önce ifade edildiği gibi bundan sonra da ümit ediyorum yine Eskişehir'de olmaya, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok uzun zaman sonra değil, çok yakında; bu kez Eskişehir'in yerel iktidarında değil, Türkiye'nin genel iktidarında sorumluluk almış bir siyasi partinin, bugün ana muhalefet partisinin seçilmiş Genel Başkanı ama yarın iktidar partisinin Genel Başkanı olarak buraya geleceğiz. Eskişehir için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Yolculuğumuza iştirak edenlere, yolumuza inananlara, bize inananlara ve güvenenlere selam olsun. Hayırlı, uğurlu olsun."