Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seçim Çağrısı: "Korkmayın Çıkın Karşımıza"

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Millet eğer dediklerine inanıyorsa seni seçer. Beş yıl daha görev alırsın. Rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum. Korkmayın çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı etkinliğine katıldı. 2-3 Nisan tarihinde 26 hizmetin açılışını yaptıklarını ve 24 yeni hizmetin temellerini attıklarını hatırlatan Özel, bu hizmetlerin ardından Meslek Fabrikası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini hatırlattı. Meslek Fabrikası'nın belediye tarafından kamu yararına kullanıldığını söyleyen Özel, "531 kursun verildiği, on binlerce öğrencinin, kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu tam bir sosyal demokrat belediyecilik projesi. Halkın ihtiyaçlarını gören, buna hizmet eden ve çok yönlü fayda üreten bir proje. Bu projenin yapıldığı binayı devletin polisiyle kuşatanlar, boşaltanlar ve içini boşaltmaya çalışanlar seçimlerde İzmir'e gelip, 'İzmir'i seviyoruz. İzmir'le sorunumuz yok, yaşam biçimine itirazımız yok, hassasiyetleri biliyoruz, oyu bize verin, biz sizinle daha iyi anlaşırız' deyip seçimde kazanamayınca İzmir'e karşı hırslananlar, kin duyanlardır. Bunlar İzmir'de böyle bir kamu hizmetini engellemeye çalışanlardır. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın, il başkanımızın, örgütümüzün ve her birinizin gösterdiği hassasiyet, kamuoyunda yarattığınız farkındalık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerçek yüzünü bütün İzmir'e ve Türkiye'ye göstermiştir" dedi.

Benzer bir durumun İstanbul'da Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı için de yaşandığını CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellendiğini anlatan Özel, "Çalışan, gayret gösteren, güzelleştiren, imkan yaratan, kaynak yaratanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Bu başarıyı kıskananlar, bunlar başarmasın, takdir görmesin, kaynak yaratıp hizmet etmesin diye hasetlik yapan bunlar. Şu anda 300 milyon liralık aracıyla, gereciyle yanlış bilmiyorsam Meslek Fabrikası kuşatılmış durumda ve hizmet veremiyor İzmirlilere. Bıraksalar çalışmaya devam edecek. İçindeki malzemeleri dışarı atıp, bunu deyince 'yapamazlar' deniyor. İlk imkanı bulduklarında yaparlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iskeleleri TÜRGEV'e, TÜGVA'ya ve Okçular Vakfı'na tahsis edildiğini, İstanbulluların buralardan faydalanamadığını söyleyen Özel, belediye CHP'ye geçince buraları geri aldığını ama bunun engellenmeye çalışıldığını anlattı. Özel, İzmir'de görev yapan 14 genç belediye başkanının arı gibi çalıştığını belirterek, "Bu çalışmalarının sonunda da hem karşılığını görüyorlar. Nereden? Milletten. Hem de zulüm görüyorlar. Nereden? Hükümetten" dedi.

AK PARTİLİ VEKİLLERE TEPKİ: GÜCÜNÜ BU ŞEHİRDEKİ HİZMETLERİ DURDURMAYA KULLANIYOR

Özel, şunları kaydetti:

"Bu şehre fakir bir ailenin çocuğu, tırnaklarıyla kazıya kazıya belediye başkanı olacak. Yoksul ailelerin, memur ailelerinin, mütevazı ailelerin evlatları, kızları, oğulları gelecek, bu şehirde siyaset yapacak, bir yere gelecek, başarılı olacak. Siz de onlara engel olmaya çalışacaksınız. O şehre husumet duyacaksınız. Bu şehrin hizmetlerini, bu şehre yapılmış tahsisleri, bu şehre verilebilecek kredileri engelleyeceksiniz. Bu şehrin Meslek Fabrikası'nın yürütmeyi durdurma kararını kaldırmak için İstanbul'a gidip kulis yapacaksınız. ya ben partimde bir noktaya geldim. Milletvekili oldum, Grup Başkanvekili oldum, şimdi Genel Başkan oldum. Manisa'da bir kişi çöp üstüne çöp koyacak olsa partisine bakmadan, muhtar olsun, belediye başkanı olsun, AK Partili bir milletvekili bir projeye destek istesin, baş destekçisi oldum. Yahu o şehre birisi taş üstüne taş, çöp üstüne çöp koyacak. Adam gelmiş partisinde hasbelkader iktidar partisinde önemli görevlere gelmiş. Oradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya, bu şehrin aleyhine kullanıyor. Böyle yapanlara yazıklar olsun. Onların gençleri bir yere gelince İzmir'e hizmeti engellemeye çalışıyor."

İzmir'in en önemli kentleşme sorunlarının, çok tarihi zamanlardan gelen gecekondu sorunlarının olduğu yerlere artık oraları insanların çile çektiği değil, oraların sefasını sürdüğü mahalleler haline getirmeye başladı. Soğukkuyu Kent Lokantası ve Ekrem Akurgal Kent Lokantası'yla önemli hizmeti sürdürüyor. Emekliler için açılan Baharevi'ni gördük. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geldiğinde sosyal yardımlar kesilir diyenlere inat belediye başkanlarımız büyük gayret gösteriyorlar. Burada 3 bin 500 haneye düzenli sosyal yardım, Kadın Danışma Merkezi'nin 2 bin 800 kadının hizmetinde olduğunu, onlara ihtiyaç duydukları her türlü danışmanlığı, gerektiğinde hukuki, gerektiğinde sosyal, gerektiğinde psikolojik danışmanlığı sunduğunu gördük. Bir yandan da silkelendikleri için zor durumda olan ekonomilerini toparlamak için çeşitli adımlar atılıyor. Üzeri bayraklarla, balonlarla donanmış pırıl pırıl 38 yeni hizmet aracı var. AK Parti Ege'de nerede bir şey bulsa uzaktan bir yandaş müteahhide verir ihaleyi, o ihaleyle bu işleri yaptırır. Kamuya tasarruf sağlamak için 38 yeni araç alınmış ve bu şekilde asfalt, yol bakım, temizlik, saha hizmetleri, teknik hizmetlerde kapasitesi artmış belediyenin. ve bu hizmetleri öz kaynaklarıyla yapacağı için hem istihdam yaratmış oluyor hem de belediye bu parayı ihaleyle bir yerlere vermek yerine kendi bünyesinde kullanma imkanı buluyor."

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşinin de açılışa geldiğini, Zeyrek'in yeni nesil, sokakta göz hizasında siyaset yapan, el sıkan ve kimseye yukarıdan bakmayan bir siyasetçi olduğunu, CHP'de benzer birçok siyasetçinin olduğunu belirten Özel, "Türkiye'nin hemen her ilinde Ferdi ile ilgili bir yıldır açılışlar yapılıyor. En büyük mutluluğumuz çocuklar, annesine, 'Ben Ferdi Zeyrek'e gidiyorum anne' diyecekler, buraya doğru gelirken. Bu Ferdi'ye yapılabilecek en büyük vefa örneğidir" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELER İKTİDAR BELEDİYELERİNDEN 5 KAT FAZLA SOSYAL YARDIM YAPIYOR

2024 yerel seçimleri sonrası CHP'li belediyelerin öğrenci yurdu ve çocuk kreşi hedefi koyduğunu anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bütün saldırılara rağmen parti ortaya koyduğu hedeflere yürüyor. İki hedefi var. Biri, yerelde doğru hizmetler yapmak ve milletin gösterdiği takdire layık olmak. Diğer hedefi bu yaptığı iyi hizmetlerle seçmenin 31 Mart 2024 günü kendisine verdiği güveni ve desteği, bir krediyi Cumhuriyet'in geleceğine yönelik olarak en iyi şekilde kullanıp, vatandaşın desteğinin yerel seçimlerden sonra genel seçimlerde sürmesini sağlamak. Yereldeki hedeflerimiz, öncelikle sosyal demokrat bir parti olduğumuz için kreş meselesini önceliyoruz. Niye? Biraz önce kadınlara yapılan hizmetleri, gözlerindeki ışıltıyı gördünüz. Kreş kadını sosyal hayata, çalışma hayatına dahil eden; hem kadını evden çıkmak istediğinde evinde hapsetmeyen hem evladının ilkokulu beklemeden 3-4 yaşında becerilerini artıran, varsa eksiklikleri orada fark edip, erken yaşta müdahale edilmesini sağlayan çok yönlü bir proje. Bu konuda beş yılda bin kreş hedefi koydu. Bugün, an itibariyle ki daha 25 ay yani 2 yıl 1 ay oldu, Türkiye'de 802'nci kreşimizi açmış durumda. Yoksul öğrenciyi barınma sorunu üzerinden birtakım tarikatların, cemaatlerin, kötü niyetli yapıların ellerine itmek için yurtları yapmayanlara inat, CHP iktidar olup her öğrenciyi bu sorundan kurtarana kadar beş yılda 100 öğrenci yurdu hedefi koymuştuk. An itibariyle 78 öğrenci yurdumuz iki yılda yapılmıştır. Kent Lokantası sayısı 172'ye ulaştı, Halk Mandıra sayısı 173'e ulaştı. Türkiye'de bütün CHP'li belediyelerin kendinden önceki dönemle kıyaslandığında yaptıkları sosyal yardımlar 1 iken 4,6'ya ulaştı. 5 kat sosyal yardım yapıyor arkadaşlarımız."

ÖZEL, ERKEN SEÇİM TALEBİNİ TEKRARLADI

"Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz. Yürüdüğümüz yol 15 Mayıs günü düşmanı Kordon'da görünce kurşunu sıkıp kurtuluş mücadelesinin başlamasına vesile olan Hasan Tahsin'den, onun şehadetinden haberdar olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse, kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur. Elbette o gün düşman işgalinden kurtuldu Türkiye ve kurulan Cumhuriyet; hastalıkları, yoksulluğu, eşitsizliği bitirdi. Bu ülkeyi bir dünya ülkesi olma, gelişmiş, kalkınmış Batı'yla yarışan, onları geçme hedefi olan bir ülke haline getirdi. Bugün ülkeden düşman kovalayacağımız yok. Ama bugün ülke çarpık bir zihniyetin işgali altındadır. Gazi'nin getirdiği Cumhuriyetin kazanımı sandıkla gelmiş ama 'Sandıkla gitmem' diyen bir anlayışın işgali altındadır. Sandığı ortadan kaldırmak için yenemediği rakiplerini ortadan kaldırmanın, yenemediği 47 yıl sonra birinci parti olmuş, 24 yıl sonra kendisini ilk kez yenmiş partinin geleceğine darbe yapmaya çalışan, demokrasiden nasibini almamış, sandıktan korkan bir anlayışın zulmü altındadır. Yoksuldan alıp, zengine verenlerin, emeği sömürenlerin, örgütlenme özgürlüğünün önüne geçenlerin, alın terinin karşılığını vermeyenlerin, Türkiye'deki en kıymetlilerimiz yıllarca elleri nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş emeklileri 20 bin liraya mahkum edenlerin, asgari ücreti açlık sınırı altında tutanların işgali altındadır. O yüzden kimseyi bu sefer öyle süngüyle müngüyle kovalamanın, denize dökmenin peşinde değiliz. Ama bir tek şeyin peşindeyiz. Buraya kim geldiyse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti, onun kazanımı sandık ve o sandıkta milletin verdiği görevle geldi."

Şimdi kendine güvenen varsa, koysun sandığı önümüze çıksın karşımıza. Bugün Türkiye'de boşalmış sandalyelerin yerine anayasa, 'Gel ara seçim yap' diyor. Yedi seçim bölgesinin yedisinde de son seçimde birinci, fellik fellik sandıktan kaçıyor. Gel, bir milletvekili seçilecek oralarda. Koyalım sandığı görelim bakalım millet ne diyor. Orada geçen seçim açık ara birinci olduğu yerlerde, şimdi seçimi kaybedeceği, onun da milletin çağrısıyla bir erken seçim getireceği için ara seçimden kaçıyor. Buradan Erdoğan'a söylüyorum. Bu kadar haksızlık, bu kadar operasyon, bu kadar itibar suikastı, bu kadar yalan ve dolan senin de önünde seni öven TRT'den 30 kanala kadar bir ton kanal var. Sen bize oradan haysiyet suikastı yapıp, gece uykunda sayıklamaya başlasan, canlı yayında konuşmanı veren 30 televizyon kanalın var. Buradan sana açıkça şunu söylüyorum. Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında, erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görün. Hani diyorsunuz ya 'CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık.' Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Beş yıl daha görev alırsın. Rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz. Buradan, İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Patron ne sensin ne benim. Patron millettir. Milletin dediği olacak. Hiçbir yere kaçamazsın."