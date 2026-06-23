Özgür Özel'den Geçim Garantisi Vurgusu

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkede yola, köprüye, tünele geçiş garantisi var. Yani onu yapıp da '30 yıl işletecek olana geçiş garantisi var devletten. Havaalanı var, uçuş garantisi var devletten. Hastane yapılıyor, hasta garantisi var devletten. Ama işçiye, emekliye, emekçiye gelince geçim garantisi yok bu devletten. İktidarımızda en önemli vaadimizi söylüyorum, altı her türlü doldurulur. Ama bizim iktidarımızda zengine geçiş garantisi, uçuş garantisi, hasta garantisi, yatış garantisi ve her birine geleceklerinin garantisi değil, emekliye ve emekçiye 'geçim garantisi' için önce 'seçim garantisi'ni getireceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Elindeki dövizde yer alan motorsikletin fiyatı ve vergisi üzerinden AK Parti'nin ekonomi politikasını eleştiren Özel, "Ne diyoruz? Eskiden iki memur evlenirse 5 yıla bir araba alıyorlardı, 10 yıla ev. Yok, bir memur tek başına ise emekli ikramiyesiyle ev alıyordu; alamasa araba alıyordu. Şimdi babadan, anadan miras değilse, Milli Piyango'dan falan da çıkmazsa ki çıkmıyor artık ne ev almak mümkün, ne araba" ifadesini kullandı.

ÖZEL'DEN MOTOR ÜZERİNDEN VERGİ ELEŞTİRİSİ: "ARADAKİ FARK AKP'Yİ İKTİDARDA TUTMA VERGİSİ"

Ulaşım araçlarının gerekli olduğu işleri örnek veren Özel, "Tesisatçı, küçük esnaf, elektrikçi... Sayıları 1 milyonu geçti maalesef. Kendi motorunu kendi alıyor, 'esnaf kurye' diye dünya devlerinin emrinde çalışıyor gencecik kurye arkadaşlarımız. Bağ bahçeye traktörle dünya mazot yakarak gitmemek için traktörü orada bırakıp motorun yanında mazot taşıyan çiftçiler, ekonomi yapmaya çalışan herkes... Onlar için motor var. Bu motorun fiyatı 316.000 TL. 'Sepete Ekle' düğmesine basınca akpden.net'te sepete ekliyorsun. '316.000 lira verdin ama' diyor bu motora, '117.000 lira ÖTV alırım. 86.000 lira KDV alırım. Toplam 204.000 lira da bana verirsin.' Böylece 316.000 lira olan motor, 520.000 lira olur. Bu motoru almak isteyen herkese 300.000 liralık ve 500.000 liralık fiyatı gösterip, aradaki 204.000 liranın AKP'yi iktidarda tutma vergisi olduğunu hatırlatmak isterim. Bu arada akpden.net'e girdiğinizde sultancıların elinde kalan akpden.com'daki 44.000 liralık oyun konsolunun 76.000 liraya çıkışını, yine sultancıların elinde kalan 1,2 milyon liralık aracın 2,7 milyon liraya mal oluşunu görebilirsiniz. ve maalesef butlan yönetiminin bulunduğu binada kalan akpden.com'un, akpden.net'te 65.000 lira olacak cep telefonunun 133.000 lira olduğunu akpden.net sitesinden gençler takip etmeye devam edebilir" diye konuştu.

"SEÇİM GARANTİSİ OLMADAN GEÇİM GARANTİSİ OLMAYACAK"

İktidarın ekonomi politikalarını ve kamu-özel işbirliği projelerini eleştiren Özel, devlet tarafından otoyol ve hastane gibi projelere verilen garantiler ile dar gelirlinin durumu arasındaki çelişkiye dikkati çekti. Özel, şunları kaydetti:

"Bu ülkede yola, köprüye, tünele geçiş garantisi var. Yani onu yapıp da '30 yıl işletecek olana geçiş garantisi var devletten. Havaalanı var, uçuş garantisi var devletten. Hastane yapılıyor, hasta garantisi var devletten. Ama işçiye, emekliye, emekçiye gelince geçim garantisi yok bu devletten. İktidarımızda en önemli vaadimizi söylüyorum, altı her türlü doldurulur. Ama bizim iktidarımızda zengine geçiş garantisi, uçuş garantisi, hasta garantisi, yatış garantisi ve her birine geleceklerinin garantisi değil, emekliye ve emekçiye 'geçim garantisi' için önce 'seçim garantisi'ni getireceğiz. Herkes şunu bilsin ki, buradan ilanen söylüyorum ki seçim garantisi olmadan geçim garantisi olmayacak. Seçimi garanti altına almadan, geçimi garanti altına alamayız. Hepimizin geleceğinin kurtulması, sandığın kurulmasına bağlı."

"SEÇİMİ SEÇENEKSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İçinde bulunduğumuz günlerde, AK Parti ile beraber yüzde 30'un üzerinde oy alan iki partiden birinin, diğer siyasi partilerin hepsinin emeği, oyu, kaydı çok değerli. Bu ülke için onların duruşu her şeyden değerli. Ama yüzde 30'larda olan iki partiden birini adaysızlaştırıp, kurumsuzlaştırıp, lidersizleştirip seçimi seçeneksiz hale getirmeye çalışıyorlar. O yüzden tüm muhalefet partilerinin bu meseleye bir demokrasi meselesi olarak bakmasını; bu mücadeleyi CHP'yi savunmak değil, demokrasiyi, sandığı, dolayısıyla milleti savunmak olarak görmelerini ve ortaya koyacakları net tavırları çok önemsiyoruz. Gösterilen dayanışmalara minnet duyuyoruz. Daha fazlası için 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz, kurtuluş yok tek başına' diyoruz"

"EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN DANİSKASI"

Ankara'da 9 gündür açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin durumuna da değinen Özel, 2014 yılında TBMM'de bir "gece yarısı operasyonuyla" özel okul öğretmenlerinin kamudaki meslektaşlarıyla eş değer maaş almasını güvence altına alan düzenlemenin kaldırıldığını hatırlattı. Özel, bu durumu "emek sömürüsünün daniskası" olarak nitelendirdi.

Özel, "O gece yarısı gelen bir kağıt apar topar AKP oylarıyla geçti. Bugün özel okullarda asgari ücretle, hatta yeterince derse girmediği gerekçesiyle asgari ücretin bile altında, 19 bin - 21 bin lira maaş alan öğretmenler var. Sendika işte buna itiraz etmeye geldi" ifadelerini kullandı.

"SAHİP ÇIKIN ÖĞRETMENLERİNİZE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim dönemi verdiği "mülakatı kaldıracağız" sözünü tutmadığını ve bunun "düpedüz milli irade hırsızlığı" olduğunu kaydeden Özel, atanamayan öğretmenlere de dikkati çekti. Geçmişte Bülent Ecevit döneminde 68 bin olan atanamayan öğretmen sayısının bugün 1 milyon 430 bine ulaştığını vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Rahmetli Ecevit'e diyordu ki 'Atamayacaksan ne okuttun be adam.' Şimdi 1 milyon 43 bin öğretmen var atanmayan. 'Atamayacaksan ne okuttun be adam.' Ecevit'e söylenen laf, şimdi kendisinin karşısında. İşte bu öğretmenleri kandırdı, 'Mülakat olmayacak' dedi ama mülakat yaptılar. Öyle dandik, yalan yanlış, apar topar bir iş yaptılar ki her şehre başka heyet kurdular. Kimi dedi ki 'Hemşehrilerime 5 puan veriyorum buradan, bizimkiler yerleşsin', kimi normal oyladı, kimi kıt verdi. Mülakat yapılmasa en tepelere yerleşecek bin 600'ün üzerinde öğretmen dışarıda kaldı yanlış mülakat notlarıyla. Bunlar da kalktılar kendi ya da her görüşten anne - babaları, bu kadarcık, sekiz aylık bebekleriyle geldiler Ankara'ya. 'Sendika ile bir yürüyelim' diyorlar. ya inanılmaz bir şey. Demokrasi olsun diye kurulmuş şehirde 106 yıl sonra gaz sıkıyorlar öğretmene, cop vuruyorlar öğretmene, ters kelepçe yapıyorlar, gözaltına alıyorlar. Dokuz gündür açlık grevine başladılar. Öğretmenler 'Parka gideceğim' diyor, götürmüyor. 'Yolda yürüyeceğim', götürmüyor. 'Bakanlığa gideceğim'... ya hak arayacak. Amerika'da o beğenmediğin Trump'ın Beyaz Sarayı'nın karşısında günde altı - yedi kere nümayiş var; bir şey protesto ediyorlar. Almanya'da Bundestag'ın önünde sıra var, eylem yapmak için. İngiltere'de 10 Numara'nın önüne gidersin, pankartını açıp sayarsın, söversin. ya senin neyin var da bu kadar haksızlığa uğramış öğretmeni sen binasından çıkarmıyorsun ya. Gittim, gördüm. Binanın kapısında burada erkek berberi, burada cep telefonu satıyor. Onların kapısının önündeki yere sıkıştırmışlar öğretmenleri. Etrafına çekmiş polis arabalarını, 'Çıkacağım' diyene ters kelepçe, biber gazı. Ondan sonra bir de şimdi karar almışlar 'Efendim NATO var, şu kadar gün gösteri yasak, şu kadar gün bilmem ne…' ya yasak olmadığı gün canından bezdirdin sen öğretmenleri, utanmadan yasak tarif ediyor millete. Buradan bütün milletimize sesleniyorum. Teker teker her birimizi eziyorlar. Bugün bu öğretmenlerin mücadelesine sahip çıkmazsak yarın senin evladının bir başka mücadelesinde yalnız kalınacak. Bir başkası bir başka yerde yalnız bırakılacak. En sonunda hep onlar kazanacak, hep millet ezilecek. Bu oyunu tersine çevirecek bir tane güç var: O da milletin kendisidir. Sahip çıkın öğretmenlerinize."

(SÜRECEK)