Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret

Özgür Özel\'den İmamoğlu\'na Ziyaret
13.08.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın yanı sıra Rıza Akpolat, Fatih Altaylı, Aykut Erdoğdu ve Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, Saraçhane'de gözaltına alınarak tutuklanan öğrenciler Büşra Ülgen, Zeynep Yıldırım, Göksu Kökoğlu, Hatice Kübra Üstün ve Irmak Gülbaz'a da ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın dosyalarının Adana'da görülmesi gerektiğini savunan Özel, "Karalar'ın dosyası, 11 yıl önce kendinden önceki AK Partili belediyenin verdiği ihalenin sadece ödemelerini yapmışlar. Sonra bir daha çalışmamışlar. Diyorlar ki 'Parayı alamadım.' İftiracı, rüşvet verince aldı. Mahkemeye sunuluyor, resmi evrak var. Her ay aynı gün almış, hiç aksamamış. 'Rüşvet verdim.' dediği günden önce de sonra da aynı günlerde almış. Böyle bir iftirayı hadi Adana'daki namuslu savcıların, hakimlerin önüne koyun da görelim." dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı belediyenin Kütahya Belediyesi olduğunu ve Kütahya'nın dosyasının ayrıldığını belirten Özel, "Alim Işık Kütahya'da yargılanıyor. Doğrusu bu. 'Getirin onu da burada yargılayın.' demiyorum. Adanalıların da Adana'da yargılanması lazım. Büyük bir haksızlığa uğruyorlar." diye konuştu.

Özel, geçen çarşamba Tuzla'da "İBB Borsası" ndan bahsedip HSK'ye başvuracaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Söylediklerimize yordukları bir ailenin tamamını gözaltına aldılar. Oğullarını dün öğle saatlerine kadar tuttular. Kişinin kendisini bir buçuk günde İstanbul'a getirip dün sorguya aldılar. Serbest bırakıldı çünkü hiçbir suçu, günahı yok. Suç ona karşı, babasına karşı işleniyor. Şimdi ben sözlerimi bitirdiğim anda arkadaşlarımız HSK'ye başvuruyu yapıyorlar. 'İBB Borsası' ile ilgili geçen hafta bahsettiklerimizin önemli bir kısmının tüm dökümlerini, bilgi ve belgelerini teslim ediyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soru üzerine, Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı ikinci belediyenin Kütahya, birinci belediyenin ise Aydın olduğunu savundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 'Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediye başkanlarını alın, içeri tıkın.' demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'liyse suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar, 'Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın ya içeri atıl ya gel partime katıl.' Kütahya Belediye Başkanı, Aktaş'la çalışıyor, onun dosyası Kütahya'da. Bizimkilerin hepsi burada. Aydın'a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Aydın'daki belediye başkanlarımıza, 'Gel beraber gidelim.', Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden, bahanen olsun.' İnat ettim, atmadım o namussuzu partiden. 'Ya içeriye tıkıl ya AK Parti'ye katıl.' formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma."

Özel, "TBMM'deki komisyonda anayasa konusu dışında başka hangi durumda masadan kalkarsınız, bu komisyonda duruşmaların TRT'den canlı yayınlanmasını önerecek misiniz?" sorusuna karşılık, ilk canlı yayın fikrini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiğini, fikrin Bahçeli ve arkadaşlarına emanet olduğunu söyledi.

Komisyondan çekilmek için bir şeyler bulup onları sıralamayacaklarını belirten Özel, "Biz, 'Anayasa masası olamaz bu masa.' dedik, tüm partiler buna iştirak ettiler ilk gün. Kuruluş amacına uygun olarak komisyondayız. Ne var kuruluş amacında? Hem terörün sona ermesi hem Türkiye'nin demokratikleşmesi var. Kendisini inkar etmedikten sonra komisyondan ayrılmamız söz konusu değil. Demokratikleşme adımları ya da terörü bitirme gibi iki ana hedefi olan komisyon hedefinden şaşmazsa biz de duruşumuzu değiştirmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İmamoğlu, istanbul, Politika, 3-sayfa, Karalar, Güncel, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok 90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok

20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
04:38
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
01:19
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
00:49
Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada
Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada
00:08
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
00:03
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
00:02
Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu
Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu
23:57
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri’nin zirvesinde izledi
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri'nin zirvesinde izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 20:23:08. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.