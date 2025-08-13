Özgür Özel\'den İmamoğlu\'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın yanı sıra Rıza Akpolat, Fatih Altaylı, Aykut Erdoğdu ve Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, Saraçhane'de gözaltına alınarak tutuklanan öğrenciler Büşra Ülgen, Zeynep Yıldırım, Göksu Kökoğlu, Hatice Kübra Üstün ve Irmak Gülbaz'a da ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın dosyalarının Adana'da görülmesi gerektiğini savunan Özel, "Karalar'ın dosyası, 11 yıl önce kendinden önceki AK Partili belediyenin verdiği ihalenin sadece ödemelerini yapmışlar. Sonra bir daha çalışmamışlar. Diyorlar ki 'Parayı alamadım.' İftiracı, rüşvet verince aldı. Mahkemeye sunuluyor, resmi evrak var. Her ay aynı gün almış, hiç aksamamış. 'Rüşvet verdim.' dediği günden önce de sonra da aynı günlerde almış. Böyle bir iftirayı hadi Adana'daki namuslu savcıların, hakimlerin önüne koyun da görelim." dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı belediyenin Kütahya Belediyesi olduğunu ve Kütahya'nın dosyasının ayrıldığını belirten Özel, "Alim Işık Kütahya'da yargılanıyor. Doğrusu bu. 'Getirin onu da burada yargılayın.' demiyorum. Adanalıların da Adana'da yargılanması lazım. Büyük bir haksızlığa uğruyorlar." diye konuştu.

Özel, geçen çarşamba Tuzla'da "İBB Borsası" ndan bahsedip HSK'ye başvuracaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Söylediklerimize yordukları bir ailenin tamamını gözaltına aldılar. Oğullarını dün öğle saatlerine kadar tuttular. Kişinin kendisini bir buçuk günde İstanbul'a getirip dün sorguya aldılar. Serbest bırakıldı çünkü hiçbir suçu, günahı yok. Suç ona karşı, babasına karşı işleniyor. Şimdi ben sözlerimi bitirdiğim anda arkadaşlarımız HSK'ye başvuruyu yapıyorlar. 'İBB Borsası' ile ilgili geçen hafta bahsettiklerimizin önemli bir kısmının tüm dökümlerini, bilgi ve belgelerini teslim ediyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soru üzerine, Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı ikinci belediyenin Kütahya, birinci belediyenin ise Aydın olduğunu savundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 'Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediye başkanlarını alın, içeri tıkın.' demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'liyse suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar, 'Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın ya içeri atıl ya gel partime katıl.' Kütahya Belediye Başkanı, Aktaş'la çalışıyor, onun dosyası Kütahya'da. Bizimkilerin hepsi burada. Aydın'a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Aydın'daki belediye başkanlarımıza, 'Gel beraber gidelim.', Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden, bahanen olsun.' İnat ettim, atmadım o namussuzu partiden. 'Ya içeriye tıkıl ya AK Parti'ye katıl.' formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma."

Özel, "TBMM'deki komisyonda anayasa konusu dışında başka hangi durumda masadan kalkarsınız, bu komisyonda duruşmaların TRT'den canlı yayınlanmasını önerecek misiniz?" sorusuna karşılık, ilk canlı yayın fikrini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiğini, fikrin Bahçeli ve arkadaşlarına emanet olduğunu söyledi.

Komisyondan çekilmek için bir şeyler bulup onları sıralamayacaklarını belirten Özel, "Biz, 'Anayasa masası olamaz bu masa.' dedik, tüm partiler buna iştirak ettiler ilk gün. Kuruluş amacına uygun olarak komisyondayız. Ne var kuruluş amacında? Hem terörün sona ermesi hem Türkiye'nin demokratikleşmesi var. Kendisini inkar etmedikten sonra komisyondan ayrılmamız söz konusu değil. Demokratikleşme adımları ya da terörü bitirme gibi iki ana hedefi olan komisyon hedefinden şaşmazsa biz de duruşumuzu değiştirmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.