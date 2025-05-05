Özgür Özel'e Saldıran Şüpheli: Spontane Olarak Sağ Elim Kalktı ve Vurdum - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldıran Şüpheli: Spontane Olarak Sağ Elim Kalktı ve Vurdum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

05.05.2025 13:39
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Tengioğlu'nun gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi. Şüphelinin ilk ifadesinde saldırıyı daha önceden planlamadığını belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dediği öğrenildi. Tengioğlu'nun bir süre Adana'da piskolojik tedavi gördüğü de belirlendi.

Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tenbgioğlu (66) gözaltına alındı. Olayın ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu'nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana'da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

MARANGOZLUK BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya'da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya'ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.

KAHVALTI YAPIP AKM'NİN ÖNÜNE GİTMİŞ

Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmak için AKM'nin bulunduğu Taksim Meydanı'na geldiğini söylediği öğrenildi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İ BİR ANDA GÖRÜNCE ANLIK OLARAK KARAR VERDİM'

Olay günü AKM'nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel'in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.

GÖZALTI SÜRESİ 1 GÜN UZATILDI

Savcılık tarafından 1 gün daha gözetim izni verilen şüphelinin sorgusunun aralıksız devam ettiği, olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Saldıran Şüpheli: Spontane Olarak Sağ Elim Kalktı ve Vurdum - Son Dakika

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