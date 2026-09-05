Özgür Özel: Otoyollarda ihale 25 yıl değil, 1.5-2 yıl kâr getirir; iktidarda devletleştireceğiz

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT - Eylem Ladin DEĞER

(EDİRNE) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesi kararına tepki göstererek "Buradan Erdoğan'a sözüm şu: Kazanmak için para lazım, çaresizsin. Onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın, beş yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum, seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trakya temasları kapsamında Edirne'de Selimiye Camii ziyaretinin ardından Vefa Edirne Kafe'de emeklilerle bir araya geldi. Özel ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kafe önünde topanan Edirnelilere seslendi.

Özel, Edirne Belediye Başkanı Gencan Akın, YENİ Parti Edirne Kurucu İl Başkanı Yücel Balkanlı, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay'a parti rozeti taktı.

Gencan Akın, YENİ Parti lideri Özel'e Edirne'ye geldiği için teşekkür ederek "İktidarımıza da pek az zaman kaldı. İktidar yürüyüşünde Edirne olarak tüm hemşehrilerimle sizlerin arkasındayız, yanınızdayız" dedi. Gencan Akın, Emekli Kafe'ye ilişkin de "Emeklilerimizin burada keyifli vakit geçireceği, gençlerle bir araya geleceği, bilgi birikimlerini onlarla paylaşacağı bir alanda buluştuk. Edirne'de çok kıymetli büyüklerimiz var" diye konuştu.

"EMEKLİLER, VEFASIZLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Özel de burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Buradan arkamızdaki Vefa Edirne, Edirne Belediyesi'nin emekliler için açmış olduğu, onların gelip sosyalleşeceği, her yaştan Edirneli ile sohbet edecekleri, kuaför hizmetinin beşte biri fiyata sunulduğu, ikramların piyasa fiyatlarının çok altında olduğu ve emeklilere vefa gösterilen Edirne Belediyesi'nin önemli bir hizmeti. Hiç şüphe yok ki Türkiye'deki emekliler, dünya siyaset tarihinde karşılaşılmamış bir vefasızlıkla karşı karşıya. 24 yıl önce bu iktidar geldiğinde yani 2002 yılında en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira, iki çeyrek altını zor alıyor. Emekliler geçmişte emekli olup, huzura erip hatta belki çocuğuna, torununa yardım edebilen durumdayken şimdi evleri yoksa aldıkları maaşı eğer kiraya verirlerse aç kalıyorlar. Bunun en iyi örneği de Edirne. Çünkü ortalama ev kirası 23 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira. Yani evin yoksa kira ödersen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın. İşte YENİ Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup, gelip, sarıldığı YENİ Parti, AK Parti'nin kara düzenini değiştirecek, emeklilere hakkını tekrar verecek.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BİR ASGARİ ÜCRET, YANİ 39 BİN LİRA OLMALI"

Ben, gelir gelmez, biz geldikten üç ay sonraki en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, 'Olur mu?' diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır. Ayrıca şunu unutmayın. Şaka değil, gerçek. Bu iktidarın emekliye yaptığını hatırlamak için sekiz çeyrek altından iki çeyrek altına düşürdü ya da en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti geldiklerinde, bugün asgari ücretin çok çok altında kaldı. Biz geldiğimizde ilk dönem en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak, bir sonraki döneme kadar bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Hiç yolu yok. Yıllarca elleri nasırlaşmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş, günü geldiğinde 'Senin artık yeter çalıştığın, sen duracaksın ve biz sana bakacağız' dediğimiz emekliler şimdi iş arıyor. 'İş bulursam çalışırım' diyor. Antalya'da, Burdur'da serada 70 yaşında teyze çalışıyor, 'Evladıma para yollayacağım' diye. Bugün Edirne'deki emekliler 'İş bulsam çalışırım' diyor. Bu büyük vefasızlığa meydan okuyoruz ve Türkiye, AK Parti'nin kara düzeni bitip YENİ Parti'nin size yakışan yeni düzeni kurulduğunda size yapılan bu vefasızlığı tam tersine çevirecek. Her şeye para bulanların emekliye para bulamaması, emekliyi bu hale getirmesi bilinçli bir tercihtir. Bugün için ortalama emekli maaşı 27 bin lira. En düşük emekli maaşı 23 bin lira. Normalde en düşük emekli maaşı 23 bin lira ise ortalama 35 bin lira olur. Yüzde 50 üstünde olur. Ne demek bu? Hepinizi kutu kola gibi ezmişler, en aşağıda birleştirmişler. Buradan her birinize söz olsun, o nasırlı ellerinizden öpüyorum, her birinize söz olsun ki hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.

"AYLAR ÖNCE UYARDIM"

Dün akşam Resmi Gazete yayımlandı. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla iki köprü ve sekiz tane devlet otoyolunun özelleştirilmesine karar verildi. Ben bunu aylar önce söyledim, sustular. Yalanlamadılar, şüphelendik. Sonra yabancıların gelip köprülerde inceleme yaptığı, otoyollarda ölçüm hesap kitabı yaptığı ortaya çıktı. Sustular. Bir kelime cevap vermediler. Dedim 'Cevap verin, bunu yapacak mısınız?' Sustular. Dün gece sessiz sedasız Erdoğan imzayı attı. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Rahmetli Özal'ın yaptığı İzmir Çeşme Otobanı özelleşiyor. Ne olacak söyleyeyim. İzmir Çeşme Otobanı devletin yaptığı otobandır, kilometre başına 95 kuruş. 50 kilometre yol gidiyor yaklaşık Çeşme'ye, 53 - 54, ve 48 lira, bilemedin 50 lira para ödüyorlar. İzmir'den Çeşme'ye doğru gidersen bu, Turgut Özal'ın 'Semra, koy bir kaset de keyfimize bakalım' dediği otoyol, açarken. Allah rahmet eylesin. 50 lira. Ama bu tarafa gidersen, Tayyip Erdoğan'ın, 'Yap, işlet, devret' diye yaptırdığı İstanbul Otoyolu. Aynı kilometreyi gidiyorsun Akhisar'a doğru, kilometresi beş lira, ödeyeceğim para 50 kilometrede 250 lira.

"ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESİYORLAR"

Şimdi bu özelleştirme ile bir, ucuz otobanların hepsi beş kat pahalılaşacak. Bu özelleştirme ile iki, İstanbul'daki birinci ve ikinci köprü şimdi 50 lira iken en az 2-2,5 kat pahalılaşacak ve üçüncü köprüden pahalı olacak. Üçüncüsü, İzmir'de ve Bursa'daki çevre yolları… Yani otobanın gelip İzmir'in etrafından geçtiği çevre yolu, Bursa'daki çevre yolu bugüne kadar bedavaydı. Şimdi çevre yolları da dün özelleştirmeye alınmış, bunlar da paralı olacak. Aylardır bunun için uyarıyoruz, dinlemiyorlar. Şimdi böyle bir kötülüğü yaptılar. Yaptıkları şudur. Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Bir kere devlet bunu yapmış, maliyeti bitmiş. Dün akşam özelleştirmeye aldıklarından o ucuz paralarla devlet 700 milyon lira para topluyor. Şimdi bunlar burayı 3, 3,5, 4 milyar lira peşin para verene 25 yıllığına verecekler. Adam gelecek, beş kat zam yapacak. Verdiği parayı bir iki yılda çıkaracak, sonra 23 sene sırtımızdan haraç alacak. Buradan Erdoğan'a sözüm şu: Kazanmak için para lazım, çaresizsin. Onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın, beş yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum, seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.

"O İHANET ANLAŞMALARINI YIRTIP ATACAĞIZ"

Elbette çok temel attık, atacağız. Burada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız var; Candan Yüceer. Dünya açılışı birikmiş, 'Gel açalım' diyor. 'Başkan açılış yapalım' diyor. Hem yerel yönetimlerde yapıyoruz. Örneğin hedef vermiştik '1000 olsun' diye, daha iki yıl var; 800 kreş bitti bile. '100 yurt yapın' dedik, 78 öğrenci yurdu bitti bile. CHP iktidarında görülmemiş işler görecek herkes. Her şeyi yapacağız; kreşler, yurtlar, milletin ihtiyacı neyse yapacağız. YENİ Parti iktidarında her şeyi yapacağız. YENİ Parti iktidarında elbette temel atıp, binalar, hizmetler yapacağız ama bir şey yıkacağız. O otobanlardaki gişelerin hepsini yıkacağız. Millete bedava olacak. Almanya'da otobanlar transit geçene paralı, Alman vatandaşına bedava. Türkiye'de de devletin otobanları derhal tekrar geri alınacak ve ücretsiz olacak. Bu yaptıkları, 20 sene geçiş garantisi verdikleri uluslararası tahkim mahkim ama kimse, uluslararası tahkime göre de zarar edeceği bir anlaşmaya zorlanamaz. O ihanet anlaşmalarını yırtıp atacağız, bütün otobanları milletin yapacağız.

Buradan size söz olsun. YENİ Parti'nin iktidarı geliyor, yeni bir dönem açılıyor. Emeklinin de emekçinin de çiftçinin de esnafın da emeklinin de gençlerin de yüzü gülecek."