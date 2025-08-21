Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Özgür Özel İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti
21.08.2025 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Lideri Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

ÖZEL'DEN ÇERÇİOĞLU SORUSUNA YANIT

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bugün İmamoğlu'nun yanı sıra pek çok kişiye ziyarette bulunduğunu söyledi. Özel, bir gazetecinin, Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP'den AK Parti'ye başka isimlerin geçip geçmeyeceğine yönelik soruya yanıt verdi.

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIP SORDUM"

Çerçioğlu ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Özel şunları söyledi: "Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi biri bir milim eğilmedi, bir santim geri adım atmadı. Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri. Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, 'Korktuğun bir şey var mı?' dedim. 'Korkuyoruz tabii.' diyor. 'Peki hatan, kusurun var mı?' 'Yok başkanım'. 'Yoksa arkandayım, korkma' dedim. Ama o korktu gitti." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Özlem Çerçioğlu, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Özgür Özel, AK Parti, Politika, istanbul, Marmara, Cezaevi, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 21:21:19. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.