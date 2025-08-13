Özgür Özel, İmamoğlu\'nu ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu yargılanan CHP'lileri ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra gerçekten insanın yastığa başını koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya, bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da, 'Namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım' falan diyebilirsin? Nasıl, 'İç huzurum var' diyebilirsin? Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı 2'nci belediye Kütahya, 1'inci belediye Aydın. Ben, 'Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediye başkanlarını alın, içeri tıkın' demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'liyse suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Yüzde 13'ü ile biz, 87'siyle AK Parti çalışmış. AK Partililere ellemiyorlar, CHP'lilere elliyorlar. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na gidip, 'Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın, ya içeri atıl, ya gel partime katıl' diyorlar. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu, suçsuz olduğunu iddia edip, bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken, bu mertliği gösteremeyip karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın Aydın'ı almak için kelime oyunu yapıyor. Yarın için, 'Ne kadar Aydın var' diyor. Sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. 3'üncü, 4'üncü kez yendik seni. Aydın'ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden, 'Ya içeri tıkıl, ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın'ı. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilis'i almışım ben, Kastamonu'yu almışım, Kırklareli'yi almışım, Kırıkkale'yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? 'Ya içeri tıkıl, ya partime katıl.' Yazıklar olsun" dedi.

'ADAY OLAMIYORSA, YENECEK OLANIN ARKASINDA BİRLEŞECEĞİZ'

Özel, "Aksi nasıl düşünülebilir? Aday gösterilebilmesi için en büyük mücadele verilecek. Çünkü aday, benim adayım değil. Partinin adayı değil. 15,5 milyon kişinin 23 Mart'ta sandık başına giderek gösterdiği adayımızdır. Sonuna kadar aday olabilmesi için mücadele verilecek. Dediği gibi, aday gösterme günü geldi, diplomayı vermedi yamyamlar. Ne yapacaksın? Öbür yamyam istinaftan bilmem neyi onaylattı. Yargıtay'dan bilmem ne yaptı. Aday olamıyor. Ne yapacaksın? Bunları kim yeniyorsa, onun arkasında hep beraber birleşeceğiz. Ben dahil, Ekrem Bey dahil, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, bütün demokratlar. AK Parti'nin kara düzeni bitecek" dedi.

'ANAYASA MASASI OLAMAZ' DEDİK, İŞTİRAK ETTİLER'

Özel, "TRT canlı yayınının ilk fikir sahibi benim, ama bu konuya desteği Devlet Bey verdi. Kendisi de sonuçta ittifak ortağıyla birlikte ülkenin yönetiminde söz sahibi. O fikrin bize ait olduğu o önerimiz, Devlet Bey sahiplendiği için, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarına emanettir. O konuda adım atmalarını bekliyoruz ve büyük bir memnuniyet duyarız. 'Komisyondan şu olursa çekiliriz' gibi bir şey yok. Biz komisyondan çekilmek için bir şeyler bulup da onları sıralayacak değiliz. Biz, 'Anayasa masası olamaz bu masa' dedik. Bütün partiler buna iştirak ettiler ilk gün. Komisyondayız. Komisyon kuruluş amacına uygun olarak. Yani ne var kuruluş amacında? Hem terörün sona ermesi var, hem Türkiye'nin demokratikleşmesi var. Komisyon terörü sona erdirmekten vazgeçerse olmaz. Demokratikleşme adımlarını atmazsa olmaz. Komisyon kendini inkar etmedikten sonra bizim komisyondan ayrılmamız söz konusu değil. Demokratikleşme adımları ya da terörü bitirme gibi 2 ana hedefi olan komisyon, hedefinden şaşmazsa biz de duruşumuzu değiştirmeyiz" dedi.

'EKREM BAŞKAN DA VİCDANA, AKLA, HUKUKA UYGUN OLANIN BU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR'

Özel, "Ekrem Bey de benzer düşünüyor. O da bu şartlar altında Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu uyarının zaten vicdana uygun, akla uygun, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Çünkü hukukun temel prensibidir. Bir kere tutuksuz yargılama temel prensip. 2'ncisi bir an önce iddianame ve hızla yargılama temel prensip. Sayın Bahçeli'nin hem kendisi, hem daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli hukukçuların bu konuda çeşitli açıklamaları vardı. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklaması da bu çerçeveyi bir kez daha çizen, net şekilde altını çizen bir açıklama. Sayın İmamoğlu da bu konudan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zaten Sayın Bahçeli, 'Ekrem İmamoğlu suçsuz ilan edilsin' demiyor. 'Yargılanmasın' demiyor. Sadece, 'Bir an önce yargılansın, bu davalardan Türkiye kurtulsun' diyor. Terörsüz Türkiye sürecine de, Türkiye'nin ekonomisine de, Türkiye'nin uluslararası itibarına da zarar veren bir mesele, bu davaların Sayın Bahçeli'nin deyimiyle 'tavsamış' olmasıdır. Bir an önce görülsün ve bitsin. Görülsün, yayınlansın, bitsin" dedi.