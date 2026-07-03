Özgür Özel: Yolumuz iktidar yoludur

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Hakan KARADUMAN

(KASTAMONU) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz yıllardır itirazı emekliden yana yaptığımız için, emekçiden yana yaptığımız için, alın terini savunduğumuz için, orman köylüsünü savunduğumuz için, gençlerin umutlarını yeniden yeşertmek istediğimiz için ve seçildiğimiz günden beri sokakta olduğumuz için, yolda olduğumuz için… Yol ki yolcudan uludur, yol yolculardan uludur, yolcunun kendinden de uludur. Yeter ki yol doğru olsun. Bizim yolumuz hak yoludur, eşitlik yoludur, kardeşlik yoludur. Bizim yolumuz siyasette iktidar yoludur. Bizi bu yoldan kimse çevirmez" dedi.

Kastamonu'daki ziyaretlerine devam eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nasrullah Çay Evi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kastamonu'nun "kel simidi"ni yedi ve yurttaşlarla sohbet etti. Özel'e desteğini sunan bir kadın yurttaş, "Başkanım, çok zorlu bir mücadeleye girdiniz. Arkanızdayız. Mustafa Kemal Atatürk nasıl başardıysa, sizin liderliğinizde de bu ülke hakka, hukuka kavuşacak. Gençlerimizin umudu olacaksınız. Bunu böyle bilin. Arkanızdayız başkanım" ifadesini kullandı.

Özel, Kastamonu Nasrullah Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, "Değerli Kastamonulular, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum" dedi. Özel, şöyle konuştu:

"YOLDAŞLIK EDEN HERKESE MİNNETTARIM"

"Bugün programımız Kastamonu'da. Sabahleyin geçmişte Meclis'te sesleri Hasan Baltacı tarafından çok duyurulan ama bugünlerde kendilerini sahipsiz hisseden Kastamonu'nun orman köylüleri ile birlikte başladık güne. Sonra çarşı ziyaretimizi, esnaf ziyaretimizi sağ olun, teveccühünüzden yoğunluktan dolayı gerçekleştirmeye çalıştık olabildiğince. Giremediğimiz esnaflar hakkını helal etsin. Çayı hep birlikte içtik ve bence bu topraklar üzerindeki en anlamlı camilerden bir tanesi, Nasrullah Camii'ndeki ki burada Mehmet Akif Ersoy bu camide vaaz verirdi ve İstiklal Marşımız ilk kez bu camide, bu cami cemaatine okundu, Kastamonu'ya okundu. Bu camide bir cuma namazı kılmak şadırvanından bir su içmek, adetimiz Kastamonu'ya geldiğimizde. Yıllar önce şadırvandan su içince dediler ki 'Ya yedi yıl sonra bir gelirsin ya da yedi kere daha gelirsin.' Ben herhalde yedi kere geldim ama 70 kere gelsem size doyamam. Sağ olsun basın ilgi gösteriyor, sağ olsun cemaatimizle cumayı birlikte kıldık. Siz burada böyle bir karşılama yaptınız, eksik olmayın. Burada söyleyeceğim şey şu; iyi dileklerinizi duyuyorum, güzel sözlerinizi duyuyorum, dualarınızı duyuyorum. Yolumuzu kesip dua eden annelerimize, büyüklerimize minnettarım. Bizim yolculuğumuza yoldaşlık eden herkese minnettarım. Gençlerimizin heyecanının farkındayım."

"BEŞ EMEKLİ BİRARAYA GELSE YİNE YOKSUL"

Herkes şunu bilsin ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar partide, partinin içinde yaşanan bir mesele değil. Öyle olsa partinin tamamı hepsi bir tarafta olmaz, bütün il başkanlarımız bir tarafta, bütün ilçe başkanlarımız bir tarafta. Parti içinde bir mesele yok. Olan bir mesele varsa Cumhuriyet'in en büyük kazanımı olan sandık, istediğini seçip istediğini seçmeme hakkı, ülkeyi kimin yöneteceğine karar verme hakkı ve Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi arasında da değil, dava Recep Tayyip Erdoğan'la milletimiz arasında. Emekliler burada, diyorlar ki, 'Emekliye bütçe ayırın.' 20 bin lira emekli maaşı ya ev kirasına yetiyor ya karnını doyurmaya. Eve yeterse aç kalıyorsun, evde kalırsan aç kalıyorsun, karnını doyurursan sokakta kalıyorsun. Şimdi zam zamanı geldi, 'Efendim 23 bin 500 bin yapalım, bu emekliye yeter.' Bu sefalet maaşı emekliye yetmediği gibi Türkiye'nin açlık sınırı 115 bin lira olmuş. Beş emekli bir araya gelse, dördü açlıktan ölse, maaşı beşinciye verse beşinci yoksulluktan anca kurtuluyor. Beş emekli bir araya gelse bir zengin etmiyor, yoksulluktan kurtulamıyor. Asgari ücret 28 bin lira. Bu insanlar bu maaşla ev kirası ödeyecekler, çocuk büyütecekler, çocuklarını doyuracaklar, giydirecekler, okula yollayacaklar, evin bütün masrafını görecekler. Biz yıllardır itirazı emekliden yana yaptığımız için, emekçiden yana yaptığımız için, alın terini savunduğumuz için, orman köylüsünü savunduğumuz için, gençlerin umutlarını yeniden yeşertmek istediğimiz için ve seçildiğimiz günden beri sokakta olduğumuz için, yolda olduğumuz için… Yol ki yolcudan uludur, yol yolculardan uludur, yolcunun kendinden de uludur. Yeter ki yol doğru olsun. Bizim yolumuz hak yoludur, eşitlik yoludur, kardeşlik yoludur. Bizim yolumuz siyasette iktidar yoludur. Bizi bu yoldan kimse çevirmez.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA DA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Onun için mesele bizim aramızda değil. Mesele, milletle Tayyip Erdoğan'ın arasında. Mesele, iktidarı değiştirmek isteyen milletle, 'Hayır seçimle geldim ama seçimle gitmek istemiyorum' diyenler arasında. Onun için biz buna itiraz ettik, biz buna karşı mücadele ediyoruz. Buna karşı yola düştük, yolumuz bugün Kastamonu'dan geçti. Kastamonu ki bu ülke kurulduğunda ülkenin yedinci büyük vilayetiydi. Cumhuriyet tarihi geçti üstünden, 103 yıl sonra neredeyse aynı nüfusta. İstanbul'da Sivas'tan sonra en çok Kastamonulu var. Bu güzel şehir, herkesin gelmeye can attığı bu şehir sürekli göç veriyor, sürekli zayıflıyorsa bu şehir hak ettiğini almadığındandır. Biz Kastamonu'da yıllar sonra partimizin bir evladını siz çok istediniz diye belediye başkanı adayı yaptık. Belediye başkanımız, Hasanımız, sizin Hasanınız, sizin Hasan iki kişiden birinin oyunu alarak 35 yıl sonra burada belediyeyi aldı. Bugün buraya sandığı koyalım üç oyun iki tanesini alacak.

Üç oyun iki tanesini. Bizim burada Hikmet Erbilgin benim siyaseten değişim için yola çıktığımızda ilk kol kola girdiğimiz arkadaşlarımız. Hikmet Erbilgin. Üç tanecik kadın il başkanımız var. Birisi memleketim Manisa'da, kardeşim. Bir tanesi de burada kardeşim. 20 ilçemiz var, hiçbirini birbirinden ayıramayız. Hepsi birbirinden kıymetli. Hepsi sonuna kadar partideki değişimi de desteklediler, şimdi ülkedeki değişim için hep birlikte gayret gösteriyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar, hukuken, siyaseten sürdüreceğiz. Bütün yolları kaparlarsa kimse korkmasın, emekliler de korkmasın, dua eden teyzem de korkmasın, emekçiler de korkmasın, esnaf da korkmasın, gençler de korkmasın. ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız. Bizim yolumuz iktidar yolu, yolumuz yeni bir yol. Bu yeni yol, gençlerin yeni yolu. Bu yeni yürüyüş, emeklilerin iktidara yürüyüşü. Yıllarca elleri nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş emeklilere dünya tarihinin en büyük vefasızlığı yapılıyor. Eskiden 8 çeyrek altın alan emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyorsa emekli o sandığa gelecek, bu kara düzeni değiştirecek. Başka yolu yok.

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 65'İNİ OTURARAK DEĞİL, ÇALIŞARAK KAZANDIK"

Eğer ki 28 bin lira sefalet maaşıyla geçinmek zorunda olan emekçinin sesini duymazsak, ona iktidar yolunu açmazsak, esnafın sesini duymazsak, köylünün, ormancının sesini duymazsak, gençlerin sesini duymazsak ne kıymeti var koltuğun, ne kıymeti var binanın, ne kıymeti var orada oturmanın? Kastamonu'yu binada oturarak kazanmadık. Kastamonu'yu, sokakta el sıkarak, vatandaşı dinleyerek, vatandaşa sorarak, vatandaşa, onun sorununu nasıl çözeceğimizi anlatarak kazandık. Türkiye'nin yüzde 65'ini 50 yıl sonra kazandıysak bunu oturarak kazanmadık, çalışarak kazandık. ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden sonra ilk kez yendiysek, geride bıraktıysak anketlerde hep birinci isek bugün de birileri niye yapar bilmem, ne istiyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Şunu söyleyeyim, bilene bilmeyene, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlk kurultayı da Sivas Kongresi'dir. Sivas Kongresi, bizim ilk kurultayımızdır. İkinciyi yaparken Atatürk'e demişler, 'birinci' diye söylemişler, 'ikinci' demiş. 'Birinciyi Sivas'ta yapmadık mı?' demiş 1919'da. 'Sivas'ta yaptık birincisini.' Övüne övüne ilk iş yazdım oraya. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. İlk girdiğim seçimde de söz verdiğimiz gibi Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Bundan sonra da biz varsak partinin başında, bir daha ikinci olmaz, bir daha yenilmez. Biz, yenilgiyi kabul etmeyen, biz, kaybetmeyen, biz, kazanmak için çalışan, biz, kazanırsak emekleriniz için ve çiftçinin de gençlerin de kadınların da kazanacağını bilenleriz. O yüzden bir daha söylüyorum, kurulduğu gün gibi son seçim gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir.

"DURMAYACAĞIZ, YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Böyle bir günde, böyle güzel bir günde bu sürpriziniz için, bu güzelliğiniz için teşekkür ederiz. Değerli Kastamonulular, Cumhuriyet'in kalesi burası. Buraya gelen, buradan güç alır gider. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir gözüm Sakarya'da, Polatlı'da, kulağım Kastamonu'da İnebolu'da' diyordu. Buradan, sizden gördüğümüz yakın ilgiyle aldığımız cesaretle güçle yarın Zonguldak'a, öbür gün İstanbul'a, öbür gün Adana'ya, öbür gün Niğde'ye… Durmadan yürümeye devam edeceğiz. Benimle birlikte yürümeye var mısınız? Var mısınız? Söz olsun, and olsun ki bu yolun sonu iktidardır. Birlikte yürüyeceğiz."

Konuşmasının ardından esnaf ziyareti yapmak isteyen Özel'e ilgi yoğun oldu. Özel büyük bir kalabalıkla Banka Sokak'tan Belediye Caddesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. İzdiham nedeniyle dükkanlara giremeyen Özel, esnaflara hayırlı işler diledi. Vatandaşlar Özel ile fotoğraf çektirdi.

Özel, esnaf ziyaretinin ardından Kastamonu Belediyesi'ne giderek Belediye Başkanı Hasan Baltacı'yı makamında ziyaret etti.