Özgür Özel: Olağanüstü bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu kararı alındı

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CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Özel, "Olağanüstü toplantının sonucunda olağanüstü bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu kararı alındı. En önemli karar budur. Çünkü temel tespitimiz şudur: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne -ki Cumhuriyet'in kurucu partisidir, son seçimlerin birinci partisidir, düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Özel, "Herhangi bir MYK toplantısı yapmadık, olağanüstü bir toplantıydı. Olağanüstü toplantının sonucunda olağanüstü bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu kararı alındı. En önemli karar budur. Çünkü temel tespitimiz şudur: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne -ki Cumhuriyet'in kurucu partisidir, son seçimlerin birinci partisidir, düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz" dedi.

'BİZDEN ALDIKLARI YANITTAN MEMNUN OLMAYACAKLAR'

Özel, "Ben şimdi Sayın Rıza Akpolat'ı ziyaret etmek üzere Paşakapısı Cezaevine gidiyorum. Bu gece Kadın Kolları Genel Başkanımız kendi MYK toplantısını, yarın sabah erken saatlerde Gençlik Kolları Genel Başkanımız kendi MYK toplantısını, yine bu akşam Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız tüm ilçe başkanlarımız ile İstanbul'da toplantısını yapacak. Ben dün gecenin geç saatlerinde, bugün sabahın ilk saatlerinde büyükşehir belediye başkanlarımızla toplantımızı yapmıştım. Devamında Ekrem başkanımız bugün İstanbul'daki bütün ilçe belediye başkanları ile olan toplantılarını yapacaklar. Yarın öğlen saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'a davet edilmiş olan milletvekilleri ile birlikte kapalı grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Pazar günü Parti Meclisi toplantımız var. Her gün, günde en az bir tane Merkez Yönetim Kurulu toplantımız var. Pazartesi sabahı da İstanbul sürecindeki bütün kararları değerlendireceğimiz belki son, belki sondan bir önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Bu süreçlerin sonunda savaş ilan edilen bir taraf ne yapıyorsa onu yapacağız. Elbette bundan sonraki süreçte Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakı bileşenleri bizden, gördükleri cevaptan, aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Ama verdikleri kanunsuz emirlerin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da bunların hesabını verecekler" dedi.

'ORTAK VE CESUR KARARLAR ALINACAK'

Tüm kurulların art arda toplanacağını belirten CHP Genel Başkanı, "Bir eylemlilik sürecinden bahsetmiyorum. Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. 'Bundan sonra seçimlere hazırlansınlar' demiyorum. Elbette bir seçimden sonra gidecekler ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal. Bu ülkenin insanları; bu ülkenin insanlarının onurları, şerefleri, haysiyetleri bundan sonra daha fazla onların kontrolünde olacak bir yargıya emanet edilemez. Bugün 'Turpun büyüğü heybede' demiş. Türkçesi ne bunun? Bunu ben mi açmalıyım? Türkçesi şu; başta yargı, devletin bütün organları, emir ve talimatlarımın altında. Ne demek 'turpun büyüğü heybede?' Dün bir belediye başkanım tutuklandı benim. 'Bundan daha büyük şeyler var, bilmediğiniz' diyor. Biz biliyoruz, sen biliyorsan… Örneğin bir soruşturma Beşiktaş için var, o büyük turp için yoksa ama sen biliyorsan demek ki bu devlet, devlet gibi işlemiyor. Senin şahsi istihbarat örgütün gibi işliyor. ya bir suç var, sen biliyorsun ama soruşturması yok, haberimiz yok, hiçbir şey yok. Bu da suç. Suçu bilip de Tayyip Erdoğan emriyle gizleniyorsa ve zamanı bekleniyorsa bu da suç ya da sen suç icat ettiriyorsun. O yüzden bu hafta sonu ve pazartesi- salıya kadar tüm seçilmişlerimiz burada. Toplanması gereken tüm kurullar toplanacak. Görüşü alınması gereken herkesten görüş alınacak. Bir süreç yönetimiyle ilgili ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde bilmesi gereken herkesin o kararlardan haberi olacak. Bir eylemlilik sürecinden, bir protesto sürecinden, bir mitingden, bir yürüyüşten filan değil bir sürecin yönetiminden ve sonunda; seçim sonunda iktidarın devralınmasından bahsediyorum. Bunların daha fazla oturdukları koltuklarda oturtmanın, bu ülkedeki herkesin malına, canına, kişisel onuruna, aile babalarının, annelerin onur ve haysiyetlerine yapılacak en büyük kötülük olduğunun artık farkındayız. Daha da söyleyecek bir şey kalmamıştır" diye konuştu.