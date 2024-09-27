Özgür Özel, Türkevi Ziyaretini Değerlendirdi

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Haber: Berkay Varol

(NEW YORK) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD temasları kapsamında Türkevi ziyarete ilişkin ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de Türkevini TÜRGEV ve TÜGVA ile ilişkilendiren bilgi eksiklikleri olduğuna dikkati çekerek, "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1970'lerde edindiği, başkonsolosunun orada çalıştığı, BM Daimi Temsilcisi'nin orada bulunduğu, KKTC temsilcisinin orada bulunduğu, Merkez Bankası temsilcisinin orada bulunduğu binaya ne düşmanlık yapabilir" ifadelerini kullandı. CHP Lideri Özel, binaya ruhsat verilmesi tartışmalarına ilişkin ise "ABD'de yargı, hukuk çok güçlü. Araştırılır, suç işleyenler varsa cezasını çeker. Ama 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, rüşvet vermiş' falan. Eğer böyle bir şeye yeltenen birileri varsa Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapmıştır. Onların da cezasını çekmesi gerekir" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, ABD'deki temaslarını dün tamamladı. New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan Özel, daha sonra bir dizi görüşmede bulundu. New York'taki toplantı ve görüşmelerinde Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den oluşan heyet eşlik etti. CHP Lideri Özel ANKA Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Türkevi'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi. Özel'in değerlendirmeleri şöyle:

"Türkevi'nde bugün ziyaretlerde bulunduk. Tabii Türkiye'de, Türkevi'ni TÜRGEV ile TÜGVA ile ilişkilendiren birtakım bilgi eksiklikleri var. 'Kemal Kılıçdaroğlu tepki göstermişti' falan. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1970'lerde edindiği, başkonsolosunun orada çalıştığı, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi'nin orada bulunduğu, KKTC temsilcisinin orada bulunduğu, Merkez Bankası temsilcisinin orada bulunduğu binaya ne düşmanlık yapabilir. Bugün tabii burada başka bir gündem var. O binaya ruhsat verilmesi süreciyle ilgili. ABD, yargıçların istediğini araştırdığı, eğer hele işlerine geliyorsa istedikleri gibi ortaya çıkarabildikleri, ABD'de yargı, hukuk çok güçlü. Kimse baskı altında hissetmiyor kendisini bu anlamda. Araştırılır, suç işleyenler varsa cezasını çeker. Ama 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, rüşvet vermiş' falan. Eğer böyle bir şeye yeltenen birileri varsa Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapmıştır. Onların da cezasını çekmesi gerekir.

Türkevi'ni bir siyasi partinin karargahı gibi gören bir yanlış anlayış var. Bazen muhalif cephede de oluyor. Geçmişte de bu anlamda belki birtakım dezenformasyonlar etkili olmuş olabilir. Biz bu eve bir yıl, bir buçuk yıl sonra CHP'li bakanlarla, cumhurbaşkanıyla geleceğiz. Ana muhalefet partisi lideri olarak gittiğimiz yere, iktidar partisi lideri olarak gideceğiz. İktidarlar gelir, gider, değişir ama Türkiye'nin oradaki 50 yıllık evi değişmez. Biz o evde dünyanın bütün liderlerini ağırlayacağız. O açıdan böyle eksik bilgilerle sosyal medya dezenformasyonlarına da kimse kulak asmasın."