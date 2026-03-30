Özgür Özel ve Fatma Betül Kaya'nın Ziyaretleri Bugün

30.03.2026 00:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sincan Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret edecek, ?partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Isparta'da şehit evini, partisinin il başkanlığını, Valiliği, Belediyeyi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'ne ziyarette bulunacak, İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek.

(Isparta/15.30/16.00/16.30/17.00/17.45/18.30)

2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Eğitim Yatırımları Açılış Töreni ile Ege Şanlıurfa Federasyonu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/13.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Sıfır Atık Vakfı'nın, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde düzenleyeceği "Sıfır Atık Tabağınızda Başlar" temalı Bölgesel Anma Etkinliği, Üsküdar'daki vakıf binasına gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık antrenman yapacak.

(İstanbul/11.15)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile yapacağı maç için Priştine'ye gidecek.

(İstanbul/16.30)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maç öncesi Fadil Vokri Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi milli takım, statta yürüyüş yapacak.

(Priştine/19.15)

4- Kosova Teknik Direktörü Franco Foda ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye'yi ağırlayacakları karşılaşma öncesi Fadil Vokri Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Kosova, yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

(Priştine/11.30/12.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

