Özhaseki: Depremzede konutları için dağıtım töreni yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzede konutlarıyla ilgili, "Ayın 19'unda inşallah yine dağıtım törenimiz var. İnşaatlar başlayalı 10 ay civarında oldu, 75 bin evi dağıtmış olacağız. Bundan sonra da 10 bin, 15 bin, her ay ev vereceğiz orada." dedi.
Fatih Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap'ta düzenlenen Yeşil Fatih Projeleri tanıtım etkinliğinde konuşan Özhaseki, "çevre", "şehircilik" ve "iklim değişikliği" başlıklı 3 ana işleri olduğunu ancak yeni dönemde kendilerine 2 misyon daha biçtiklerini söyledi.
Bu misyonlardan birincisinin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerdeki hasarların, yaraların sarılması, insanların evlerine kavuşturulabilmesi olduğunıu dile getiren Özhaseki, "İkincisi de deprem ülkesi olan Türkiye'de, başta İstanbul olmak üzere, birçok ili depreme karşı dayanıklı, dirençli hale getirebilme mücadelesidir. Deprem bölgesindeki insanların haklarını verebilmek için gece gündüz gayret ediyoruz." diye konuştu.
Bölgede, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başlattığı, kendisinin de devam ettirdiği binlerce konut yapıldığına dikkati çeken Özhaseki, insanların yıkılan evlerini vermek için uğraştıklarını ve bölgede binden fazla şantiye bulunduğunu kaydetti.
Bakan Özhaseki, 4 bin 333 köyde çelikten köy evi yaptıklarını da vurgulayarak, "Dile kolay... Söylemesi öyle kolay ki... 4 bin 333 köy... Kiminde 50 tane yıkılmış, kiminde 100 tane, kiminde 200 tane... Evler yıkılmış. Her birine gidip şantiye kuruyorsunuz. Oradaki köylü vatandaşımızın evini yapmaya çalışıyoruz. Ayın 19'unda inşallah yine dağıtım törenimiz var. İnşaatlar başlayalı 10 ay civarında oldu, 75 bin evi dağıtmış olacağız. Bundan sonra da 10 bin, 15 bin, her ay ev vereceğiz orada." dedi.
Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bu kadar ev dağıtıyoruz, ana muhalefetin genel başkanı sesleniyor; 'Nerede bu evler? Kime verdiniz?'. Öbürü de, bir başka genel başkan da, 'Herhalde AKP'lilere dağıtmışlardır canım.' diyor. Allah ıslah etsin sizi. Ne diyebilirim ki yani. 'Akrabalarına vermişlerdir...' Diyorum ki; gelin hepinize o bölgeleri gezdireceğim, bin tane şantiyemizi tek tek elinizden tutup gezdireceğim. 4 bin 333 tane köyde neler yapıyoruz göstereceğim. Gelin hadi. Gelen giden yok tabii. Ama dışarıdan laf atmaya gelince aynen devam ediyor bu şekilde."
"Şu anda kırılmayı bekleyen 500'e yakın fay hattı var"
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Özhaseki, şunları söyledi:
"Her güzelin bir kusuru olurmuş. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama bu ülkenin de kusuru bu. Yerin altında halen şu anda kırılmakta olacak veya kırılmayı bekleyen 500'e yakın fay hattı var. Nerede, hangi tarihte, hangi şiddetle, nasıl kırılır? Bunu bilim adamları halen çözemedi. Ancak tahminlerini söylüyorlar, 'Şuraya kadar geldi. Burada süre doldu. Bu kırılmak üzere. Şurada da kırılabilir, burada da kırılabilir.' gibi ifadeleri oluyor."
Bilimin gerçekliğinden yararlanarak yollarına devam ettiklerini ve İstanbul'u bekleyen tehlike karşısında da hep birlikte çabaladıklarını kaydeden Özhaseki, "Bilim adamları diyorlar ki, 'Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru uzanan çizgi üzerinde beş riskli ülke var, birisi Türkiye.' Son yüzyılda, denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetle, yıkıcı deprem sayısı 231. Yani her sene yıkıcı 2 veya 3 deprem oluyor. Ölen insanımızın sayısı 130 bin. Her seferinde dizimize vuruyoruz, ağlıyoruz, sonradan hiçbir şey olmamış gibi gidiyoruz. Böyle bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Her adımı, deprem gerçekliğini bilerek, buna göre atmak gerektiğini dile getiren Özhaseki, son dönemlerde dünyayı meşgul eden en önemli meselelerden birinin de iklim değişikliği olduğunu aktarıp bununla ilgili çalışmalarını paylaştı.
Bu konuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık projesini anımsatan Özhaseki, projenin tüm dünyanın takip ettiği bir marka olduğunu, 30 Mart'ın Birleşmiş Milletler'de Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlattı.
"432 milyon ağacı kesilmekten kurtardık"
Bakan Özhaseki, geri kazanımlarda yüzde 35'lerde olduklarını belirterek, "Bunu gittikçe artırabiliriz. Birkaç yıl içinde sadece evimizden çöp diye attıklarımızdan 96 milyar lira para kazandık. O çöplerden, kağıt bölümünü sadece söyleyeyim size, 432 milyon ağacı kesilmekten kurtardık. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Son 5 senedir belediyeciliğe bir haller olduğunu" vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Son 5 senedir yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı, o da algı belediyeciliği. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. 5 dönem üst üste seçilip, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış birisiydim. Seçimler geldiğinde vatandaşın karşısına çıkarız, 'Biz şunları yaptık.' deriz. 'İnşallah siz izin verirseniz, Allah da müsaade ederse, ömrümüz varsa şunları yapacağız.' deriz. Çok klasik, doğru ve gerçekten de olması gerektiği gibi bir seçim öncesi dönem geçirirdik. Bu da işin en doğrusuydu. Vatandaşlar çıkar derdi ki, 'Ben sana mührü verdim. Kocaman da bir de bütçe verdim. Ne yaptın kardeşim, anlat.' Bundan daha doğru soru olabilir mi? Hayır. En doğrusu da bu."
Bu dönemde algı belediyeciliği başladığını dile getiren Özhaseki, "Yapmadığı halde yapmış gibi göstermek... Birilerinin emeğinin üstüne yatmak veyahut da sosyal medyacılara trilyonlar verip, 'Beni parlatın. Ben çok büyük bir adamım. Buralara sığmıyorum. Belediye başkanlığı ne ki? Bana küçük geliyor.' demek. Ne yazık ki bir dönemde bu başladı." diye konuştu.
Etkinlikte, Fatih Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ergün Turan da bir konuşma yaptı.
Yeşil Fatih Projeleri tanıtım filminin de izletildiği etkinliğin ardından Özhaseki ve Turan, Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap'ı gezdi. Burada vatandaşlarla görüşen Özhaseki ile Turan, fotoğraf da çektirdi.
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