Pakistan\'da İmran Han\'ın partisi ittifak yapacak

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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinde hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacak.

PTI Sözcüsü Rauf Hasan, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, PTI destekli bağımsız milletvekillerinin, Ulusal Meclis ve Pencap Meclisinde ülkedeki Şiilerin siyasi grubu Müslümanların Birlik Meclisi Partisi (MVMP), Hayber Pahtunhva Meclisinde ise Cemaat-i İslami Partisi ile ittifak kuracağını söyledi.

Hasan, bu kararın, İmran Han'ın talimatı doğrultusunda alındığını aktardı.

MVMP, Ulusal Mecliste 1, Cemaat-i İslami ise Hayber Pahtunhva Meclisinde 3 sandalyeye sahip.

PML-N, PPP ve MQM-P ile ittifak kapıları kapatıldı

Geo News televizyonundaki habere göre, PTI Genel Başkanı Gohar Han, beraberindeki bir heyetle Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmran Han ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gohar Han, İmran Han'ın, PML-N, PPP ve MQM-P ile koalisyon için ittifak yapılmasını istemediğini duyurdu.

Gohar Han, İmran Han'ın gerek Ulusal Mecliste ve gerek Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinde PTI'nın hükümeti kurmasını istediğini aktararak, bunun için PML-N, PPP ve MQM-P dışındaki siyasi partilerle ittifak görüşmeleri yapılacağını belirtti.

PTI'nın başbakanlık koltuğu için henüz bir isim belirlemediğine işaret eden Gohar Han, seçim sonuçlarına çeşitli şehirlerdeki mahkemelerde itiraz ettiklerini ve Anayasa Mahkemesine de itiraz edeceklerini kaydetti.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve bu oyların rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor.

"Navaz Şerif dördüncü defa başbakan olacak" vurgusu

PML-N'den eski Başbakan Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, PTI destekli bağımsız milletvekilleri hükümeti kuracak çoğunluğa sahipse, PML-N'nin muhalefet sandalyelerinde oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Şerif, bağımsız milletvekillerinin katılımıyla Ulusal Mecliste PML-N'nin sandalye sayısının 80'e çıktığını ve gelecek günlerde bu sayının artacağını ifade etti.

Ağabeyi eski Başbakan Navaz Şerif'in dördüncü defa başbakan olacağını vurgulayan Şahbaz Şerif, koalisyon hükümeti kurulması için partisinin herkesi davet edeceğini kaydetti.

Hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli çoğunluğu elde edemiyor. Bu sebeple siyasi partiler arasında koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler yapılıyor. Ulusal Mecliste hükümetin kurulması için 169 salt çoğunluk gerekiyor.

8 Şubat'ta 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazanmıştı. Söz konusu 101 sandalyenin 93'ü PTI destekli bağımsız milletvekillerine ait.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı PPP 54 ve MQM-P 17 sandalye kazanmıştı.

Ulusal Meclisteki iki sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.