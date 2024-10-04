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Pamukkale'de Market Cinayeti Davası

Pamukkale\'de Market Cinayeti Davası

Pamukkale'de bir marketteki cinayet davasında 7 sanığın yargılaması devam ediyor.

04.10.2024 20:10
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Yusuf Söylemez'in (26) tartışıp, kovaladığı amcasının oğlu Hasan Söylemez'in (25) kaçarak sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda salondan çıkarken sanık Yusuf Söylemez'in babası Liyadin Söylemez 'Adalet yerini bulacak' derken, annesi Kamile Söylemez ise "İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık" diye bağırdı.

Olay, 20 Ağustos 2023'te, Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı (19) da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OLAYA KARIŞAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etti. Ekipler, Yusuf Söylemez ile Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Buse Simay Karakaya'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutukladı.

KASİYER MERVE ACAR'IN ÖLDÜRÜLME ANLARI KAMERA YANSIDI

Bu arada, Merve Acar'ın öldürülme anları da marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde market önünde Yusuf Söylemez ile tartışan Hasan Söylemez'in içeri girmesi, ardından Yusuf Söylemez'in yanındaki 6 kişiyle ve elindeki pompalı tüfekle markete girip, önce Merve Acar'ı ardından Hasan Söylemez'i vurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca olay yerindeki vatandaşların Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekiplerince ambulansa taşınması yer aldı.

OLAYA KARIŞAN 7 KİŞİ İÇİN MÜEBBET TALEBİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Merve Acar'ı öldürüp, amcasının oğlu Hasan Söylemez'i yaralayan Yusuf Söylemez hakkında 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi. Olaya karışan diğer kişiler Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse Simay Karakaya için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Tutuklu 7 sanığın yargılandığı Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün duruşmaya devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez ile Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan ve Tolga Gök hazır bulundu. Sanık Buse Simay Karakaya ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul ve sanıkların yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Tolga Gök'ün adli kontrol şartıyla salıverilmesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

KATİL ZANLISININ ANNESİ DURUŞMA BİTİMİNDE BAĞIRDI

Duruşma sonunda salondan çıkarken, pompalı tüfekle Merve Acar'ın ölümüne neden olan sanık Yusuf Söylemez'in babası Liyadin Söylemez, "Adalet yerini bulacak" şeklinde, annesi Kamile Söylemez ise "İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık" şeklinde bağırdı. Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekibi sanıkların yakınlarını duruşma salonundan çıkardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Market Cinayeti Davası - Son Dakika

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