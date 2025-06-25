Papa: Suriye'ye Destek Devam Etmeli

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 22 Haziran'da Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik terör saldırısının, Suriye'deki kırılganlığı bir kez daha gösterdiğini ve uluslararası toplumun bu ülkeye desteğini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuşan Papa, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yapılan terör saldırısını hatırlatan Papa, "Geçen pazar, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde Yunan Ortodoks cemaatine yönelik alçakça bir terör saldırısı düzenlendi. Hayatını kaybedenleri Tanrı'nın merhametine emanet ediyor, yaralılar ve aileleri için dua ediyoruz. Orta Doğu'daki Hristiyanlara sesleniyorum; yanınızdayım. Bütün Kilise sizin yanınızda." dedi.

Papa 14. Leo, şöyle devam etti:

"Bu trajik olay, yıllar süren çatışmalar ve istikrarsızlık sonrasında Suriye'yi halen derinden etkileyen kırılganlığı bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu nedenle uluslararası toplumun, bu ülkeye sırtını dönmemesi, dayanışma eylemleri ve barış ile uzlaşma yönünde yenilenmiş bir bağlılıkla Suriye'ye destek vermeyi sürdürmesi hayati önemdedir."

Papa 14. Leo, İran, İsrail ve Filistin konusundaki gerginliklerin çözümü için diplomasiye dönülmesi çağrısı yaparak "İran, İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri dikkatle ve umutla izlemeyi sürdürüyoruz. Son günlerdeki kanlı eylemlerin açtığı yaralar sarılsın. Kibir ve intikam mantığı reddedilsin, onun yerine diyalog, diplomasi ve barış yolu kararlılıkla seçilsin." ifadelerini kullandı.

Olay

Şam'ın doğusundaki Duveyla Mahallesi'nde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde, 22 Haziran'da patlama meydana gelmişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak birlik mesajı vermişti.

Türkiye başta olmak üzere aralarında İspanya, Belçika, Fransa, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülke terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulunmuştu.