Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi - Son Dakika
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Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi

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PENDİK'te İETT otobüsünün motosiklete çarpması sonucu hasar alan binada, kontrollü yıkım için çalışmalar başladı. Binanın zemin katındaki kolona çarpan İETT otobüsünün çekilmesi için, bina demir kolonlarla güçlendirildi.

08.08.2024 16:48  Güncelleme: 17:29
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İstanbul Pendik'te, bir binaya çarpan İETT otobüsü, apartmanın kolonlarına zarar verdi. Tahliye edilen bina için ekipler kontrollü yıkım çalışmasına başlayacak.

EKİPLER OTOBÜS VE BİNA İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza, dün Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısının kullandığı elektrikli motosiklet bir anda geri gelmeye başlayınca, B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs 4 katlı binanın kolonuna çarparak durabildi.

İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı bina kontrollü şekilde yıkılacak

Kazada 6 kişi yaralanırken bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine, çok sayıda polis, zabıta, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Koordinasyon Merkezi , İETT Yol Yardım ve İETT Acil Müdahale ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı bina kontrollü şekilde yıkılacak

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonunda oluşan ağır hasar nedeniyle bina tahliye edilirken, otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için binada güçlendirme çalışmalar devam ediyor. Hasar alan binada, kontrollü yıkım için çalışmalar başladı.

İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı bina kontrollü şekilde yıkılacak
İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı bina kontrollü şekilde yıkılacak
Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi - Son Dakika

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