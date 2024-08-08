Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi

Güncel

Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

İstanbul Pendik'te, bir binaya çarpan İETT otobüsü, apartmanın kolonlarına zarar verdi. Tahliye edilen bina için ekipler kontrollü yıkım çalışmasına başlayacak.

EKİPLER OTOBÜS VE BİNA İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza, dün Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısının kullandığı elektrikli motosiklet bir anda geri gelmeye başlayınca, B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs 4 katlı binanın kolonuna çarparak durabildi.

Kazada 6 kişi yaralanırken bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine, çok sayıda polis, zabıta, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Koordinasyon Merkezi , İETT Yol Yardım ve İETT Acil Müdahale ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonunda oluşan ağır hasar nedeniyle bina tahliye edilirken, otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için binada güçlendirme çalışmalar devam ediyor. Hasar alan binada, kontrollü yıkım için çalışmalar başladı.