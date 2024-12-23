PENTA Teknoloji ve Adobe, FY25 Kick-Off Etkinliğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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PENTA Teknoloji ve Adobe, FY25 Kick-Off Etkinliğinde Bir Araya Geldi

PENTA Teknoloji ve Adobe, FY25 Kick-Off Etkinliğinde Bir Araya Geldi

PENTA Teknoloji, Adobe ile birlikte 'FY25 Kick-Off' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Adobe'nin yenilikçi çözümleri ve dijital dönüşüm stratejileri masaya yatırıldı. 100'den fazla katılımcının yer aldığı organizasyonda, başarılı iş ortakları ödüllendirildi ve iş birliği fırsatları tartışıldı.

23.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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PENTA Teknoloji, yazılım üreticilerinden Adobe ile düzenlediği FY25 Kick-Off etkinliğinde çözüm sağlayıcı iş ortakları ile bir araya geldi. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Adobe'nin yaratıcı sektörlerde yenilikçiliği teşvik eden ve iş süreçlerini dönüştüren çözümlerini görmek, bizi daha ileri hedeflere ve sektörde fark yaratan projelere yönlendiriyor" dedi.

Penta Teknoloji, Adobe ile 'Birlikte Dönüşüm, Birlikte Başarı' mottosuyla 'FY25 Kick-Off' etkinliğini düzenledi. Adobe'nin 2024 yılı değerlendirmesinin ve 2025 önceliklerinin detaylıca ele alındığı sunumlar etkinlik kapsamındaki toplantıların ana gündem maddeleri olurken katılımcılar aynı zamanda yaratıcı yazılımlar, yapay zeka destekli araçlar ve dijital iş süreçlerini optimize eden yenilikçi çözümler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Adobe İş Geliştirme Müdürü Joe Karkour'un katılımcılarla Adobe'nin kanal önceliklerini ve stratejilerini paylaştığı etkinlikte FY24 döneminin başarılı iş ortakları da ödüllendirildi. Penta Teknoloji'nin düzenlediği takım olma atölyesi ise iş ortakları ile kurduğu iş birliğini pekiştirmesine olanak sağladı. Bu iş birliğinin sektör paydaşları için ortaya çıkaracağı potansiyelin de masaya yatırıldığı etkinlikte 100'den fazla katılımcı yer aldı.

'ADOBE'YLE İŞ BİRLİĞİMİZ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİNE YENİLİKÇİ BAKIŞIMIZI GÖSTERİYOR'

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, teknoloji dünyasının öncü markalarıyla uzun yıllardır iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Penta Teknoloji'nin sektördeki konumunun bu iş birlikleriyle daha da kalıcı hale geldiği belirtti. Erünsal şöyle devam etti:

"Adobe ile kurduğumuz stratejik ortaklık; teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm çözümlerine yönelik yenilikçi bakışımızın bir göstergesi. Penta Teknoloji'nin geniş iş ortağı ağı ve güçlü dağıtım kanallarıyla buluşturduğu Adobe'nin yaratıcı çözümleri sektördeki müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu iş birliğinin, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna inovasyon, erişilebilirlik ve verimlilik alanlarında yepyeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz. Katma değerli hizmetlerimiz, güçlü insan kaynağımız ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızla sektörümüzde öne çıkarken iş ortaklarımızı ileri taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PENTA Teknoloji ve Adobe, FY25 Kick-Off Etkinliğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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