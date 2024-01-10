Peru, Ekvador\'daki Olaylar Nedeniyle Kuzey Sınırında Acil Durum İlan Edecek

Peru yönetimi, komşu ülke Ekvador'da meydana gelen olaylar nedeniyle çetelerin yoğun olduğu kuzey sınırında "acil durum" ilan edeceğini duyurdu. Peru Başbakanı Alberto Otarola, yaptığı açıklamada, Ekvador ile sınır kentleri Piura ve Tumbes'te "acil durum" ilan edeceklerini ve çetelerin etkin olduğu bu bölgelere askeri takviye yapacaklarını söyledi.

"ÜLKEDE ACİL DURUM İLAN EDİLECEK"

Savunma ve İçişleri Bakanları ile toplantı düzenlediğini kaydeden Otarola, "Ülkenin kuzey sınırının tamamında acil durum ilan edilecek. Alınan kararlar derhal uygulamaya konulacak. Piura ve Tumbes'teki vatandaşlarımızdan panik yapmamalarını ve sakin kalmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

5 ÜLKEDEN DAYANIŞMA MESAJI

Öte yandan Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekvador'daki şiddet eylemleri kınanarak, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa hükümetiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi. Arjantin, Bolivya, Kolombiya ve Paraguay, yaptıkları açıklamada, Ekvador'da çetelerin yol açtığı şiddet olaylarını kınayarak, Ekvador hükümetiyle dayanışma içinde ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.

TELEVİZYON KANALI VE ÜNİVERSİTEYİ BASTILAR

"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu, gece canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanları rehin alınmıştı. Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.