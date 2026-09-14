Phaselis Antik Kenti'nde atlı jandarma timi Fırtına ve Gökçen ile devriyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Phaselis Antik Kenti'nde atlı jandarma timi Fırtına ve Gökçen ile devriyede

Phaselis Antik Kenti\'nde atlı jandarma timi Fırtına ve Gökçen ile devriyede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kemer'deki Phaselis Antik Kenti'nde görev yapan atlı jandarma timi, turizm sezonunda ziyaretçi yoğunluğu artınca devriyelerini sıklaştırdı. 2020'den bu yana bölgede görev yapan tim, araçların ulaşamadığı alanlarda tarihi ve doğal mirasın korunması için uyarılarda bulunuyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde görev yapan atlı jandarma timi, ziyaretçilerin yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artırırken, tarihi ve doğal alanların korunmasına yönelik uyarılarda bulunuyor. Atlı timlerin araçların ulaşamadığı bölgelerde etkin devriye yaptığını belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergül Polat, "Atlı jandarma timlerimiz tarihi ve doğal sit alanlarının korunmasında önemli görev üstlenmektedir. Ziyaretçileri tarihi eserlerin korunması konusunda bilgilendirerek kültürel ve doğal mirasın korunmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan atlı jandarma timi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Phaselis Antik Kenti'nde ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması, tarihi ve doğal alanların korunması amacıyla görev yapıyor. 2020 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteren tim, turizm sezonunda ziyaretçi yoğunluğunun artmasıyla devriye faaliyetlerini sıklaştırıyor.

Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergül Polat, "Kuruluşumuzdan itibaren Phaselis Antik Kenti gibi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla önleyici kolluk görevi icra ediyoruz" dedi. Turizm sezonunda ziyaretçi sayısının artmasıyla güvenlik tedbirlerini artırdıklarını belirten Polat, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret saatlerinde devriye faaliyetlerini daha sık gerçekleştirdiklerini söyledi. Atlı jandarma timinin özellikle çocukların ilgisini çektiğini belirten Polat, "Vatandaşlarımızın ve yabancı turistlerin, özellikle çocukların büyük ilgisini çekmektedir. Bu ilgi halk ile iletişimimizi güçlendirirken, jandarma teşkilatımıza güveni bir hayli arttırmaktadır" diye konuştu.

34 HAFTALIK EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Atlı jandarma personelinin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan subay ve astsubaylar arasından seçildiğini belirten Polat, seçilen personelin 34 hafta süren temel binicilik eğitimine tabi tutulduğunu söyledi. Bu süreçte personele binicilik eğitimi, at bakımı, atlı devriye usulleri ve kalabalık alanlarda görev yapma gibi eğitimler verildiğini aktaran Polat, eğitimler sonunda personelin atıyla uyum içerisinde görev yapabilecek seviyeye geldiğini kaydetti. Timde görev alan atların da özel olarak seçildiğini ve uzun eğitimlerden geçirildiğini belirten Polat, atların kalabalık ortamlara, yüksek seslere ve farklı çevre koşullarına duyarsız hale getirildiğini söyledi. Atların günlük bakımlarının düzenli yapıldığını belirten Polat, beslenme ve sağlık kontrollerinin veteriner hekim gözetiminde takip edildiğini ifade etti.

'FIRTINA' VE 'GÖKÇEN' DEVRİYEDE

Tarihi ve doğal sit alanlarının korunması konusunda ziyaretçileri bilgilendirdiklerini aktaran Polat, "Atlı Jandarma timlerimiz tarihi ve doğal sit alanlarının korunmasında önemli görev üstlenmektedir. Araçların ulaşamadığı bu bölgelerde etkin devriye faaliyeti gerçekleştirmektedir. Ziyaretçileri tarihi eserlerin korunması konusunda bilgilendirerek kültürel ve doğal mirasın korunmasına katkı sağlamaktadır" diye konuştu. Phaselis Antik Kenti'nde görev yapan atlı jandarma timinde 'Fırtına' ve 'Gökçen' isimli atların görev aldığını kaydeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergül Polat, "Bugün burada bizimle beraber görev yapan Fırtına isimli atımız Alman ırkı olup 2014 doğumlu. Diğer atımız Gökçen, 2015 doğumlu Fransız ırkı. Görev alan atlarımız kalabalık ortamlara, yüksek seslere ve farklı çevre koşullarına duyarsız hale getirilip göreve hazırlanmıştır" dedi.

ZİYARETÇİLERDEN ATLI TİME ÖVGÜ

Phaselis Antik Kenti'ni ailesiyle ziyaret eden Nilgün Aras, atlı jandarma timini görünce mutlu olduklarını söyledi. Aras, "Burada olmak, onların burada var olması bizim için mutluluk verici. Teşekkür ederiz. Burada olmaları, bizim yanımızda olmaları, atların büyük ve ihtişamlı olması onları görmek mutlu etti" dedi. Ailesiyle tatile gelen 8 yaşındaki Kaan Aras ise atları görünce kendisini iyi hissettiğini söyledi.

'İLK DEFA ATA DOKUNDUM'

Atları sevdiğini belirten Bengü Kutbay ise atlı timin hem güvenlik hem de tarihi alanın korunması açısından önemli olduğunu söyledi. Kutbay, "Hem antik kenti korumak için hem de bu şekilde bir önlem olması ayrıca hoşumuza gitti. Ben çok seviyorum atları. Biraz korktuk ama sağ olsun beyefendi çok kibar davrandı, bizi yanına çağırdı, ata dokunmamıza yardımcı oldu. Ben aslında ilk defa dokunuyorum ata. Düşündüğüm kadar korkunç değilmiş." diye konuştu.

Atlı jandarma timinin Phaselis için faydalı olduğunu ifade eden ziyaretçilerden Eren Mutlu, "Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Zaten kullanım amacı olarak da güzel duruyor. Buralara araç girmediği için jandarmanın da yaptığı açıklamayla, bu hoş durmuş. Hem antik kenti korumak hem de turistik açıdan güzel duruyor. Ben de atları çok sevdiğim için yanına yaklaşıp sevme fırsatı buldum" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya Kemer, Jandarma, Güvenlik, Fırtına, Turizm, Gökçen, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Phaselis Antik Kenti'nde atlı jandarma timi Fırtına ve Gökçen ile devriyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Bakan Kurum İstanbul’daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500’den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500'den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Adana’da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı Adana'da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı
İsrail basını: İsrail ordusu, Batı Şeria’da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor İsrail basını: İsrail ordusu, Batı Şeria'da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
Artvin’de devrilen ATV’nin sürücüsü hayatını kaybetti Artvin'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti
Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin iş yerine gitti Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin iş yerine gitti! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:53
Ali Koç bizzat gitti Fransa’da dev anlaşma açıklandı
Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:17
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe Çok sayıda asker esir alındı
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
10:06
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada Çığlıkları böyle yankılandı
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 12:04:59. #7.13#
SON DAKİKA: Phaselis Antik Kenti'nde atlı jandarma timi Fırtına ve Gökçen ile devriyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement