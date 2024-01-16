PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren kadın yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadınlar Hareketi) içerisinde örgüt yapıları ile bağını kesen, örgütten uzaklaşan kişileri tekrar örgütsel faaliyetler yürütmek üzere kanalize etmeyi hedefleyen kişilere yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Muş'ta bugün yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren kadın yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadınlar Hareketi) içerisinde örgüt yapıları ile bağını kesen, örgütten uzaklaşan/kopan şahısları örgütsel yapıların/ oluşumların içerisinde faaliyet yürütmek üzere tekrar kanalize etmeyi, mevcut durumdaki kitleyi de örgütlenme faaliyetleri ile harekete geçirmeyi, zayıflayan örgütsel faaliyetleri/eylemselligi yeniden oluşturmayı taban desteğini arttırmayı ve örgütün tabanını dinamik hale getirme amacıyla faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin yakalanması"na yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Avcılar, Ataşehir, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Kağıthane, Küçükçekmece, Başakşehir ilçesinde ve Diyarbakır, Muş'ta olmak üzere toplamda 25 ayrı adreste 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.