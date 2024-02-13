PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Savcılık, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, kaçak yollarla Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacı ile ülkemize gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yaptı. Savcılık, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü Yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) içerisinde faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 27 şüpheliyi tespit edildi.
21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için, Ataşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Kağıthane, Küçükcekmece, Pendik, Maltepe, Şişli, Sultangazi ile Aydın, Batman ve Diyarbakır'da toplamda 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
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Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Son Dakika › Güncel › PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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