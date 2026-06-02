PKU'lu Çocuklar İçin Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PKU'lu Çocuklar İçin Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi

PKU\'lu Çocuklar İçin Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi
02.06.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen etkinlikte PKU'lu çocuklar düşük proteinli tarifler hazırlayıp bilgilendiler.

İZMİR'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya Fenilketonüri (PKU) Günü'nde düzenlenen düşük proteinli mutfak atölyesinde PKU'lu çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Çocuklar düşük proteinli tarifler hazırlarken, uzmanlar erken tanı ve yaşam boyu diyetin önemine dikkat çekti.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya Fenilketonüri (PKU) Günü' nedeniyle düşük proteinli mutfak atölyesi düzenlendi. Etkinliğe katılan PKU'lu çocuklar ve anneleri, düşük proteinli kek, pasta, pizza, çiğ köfte ve meyveli içecekler hazırladı. Fenilketonüri hastalığına dikkat çekmek ve ailelerin özel beslenme konusunda farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, şef Emrah Pandaklı eşliğinde gerçekleştirildi. Atölyede çocuklar hem eğlendi hem de günlük yaşamlarında tüketebilecekleri düşük proteinli yiyecekleri hazırlamayı öğrendi. Aileler uzmanlardan beslenme konusunda bilgi alırken, çocuklar mutfakta keyifli vakit geçirdi.

'CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKABİLİYOR'

Etkinlikte konuşan Başhekim Prof. Dr. Dilek Orbatu, fenilketonürinin doğuştan gelen kalıtsal bir metabolizma hastalığı olduğunu belirterek, "Türkiye'de yenidoğan tarama programı sayesinde hastalık yaşamın ilk günlerinde tespit edilebiliyor. Tedavi edilmeyen çocuklarda zihinsel yetersizlik, gelişim geriliği, konuşma gecikmesi, davranış sorunları ve nöbetler gibi ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Ancak erken tanı ve uygun diyet tedavisi alan çocuklar normal zeka gelişimi gösterebiliyor, eğitim hayatlarına devam edebiliyor ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor" dedi.

PKU tedavisinin temelini yaşam boyu düşük fenilalanin içeren diyetin oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Orbatu, özel düşük proteinli ürünler, tıbbi mamalar ve düzenli metabolizma takibinin tedavinin vazgeçilmez parçaları olduğunu söyledi.

'TOPUK KANI TARAMASI HAYAT KURTARIYOR'

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hatice Güneş ise PKU'nun kanda fenilalanin düzeyinin yükselmesi sonucu beyinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilen bir hastalık olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu konuda önemli avantajının olduğunu vurgulayan Güneş, "1980'li yıllardan bu yana uygulanan topuk kanı taraması sayesinde fenilketonüri erken dönemde saptanabiliyor. Erken tanı alan çocuklarda uygun diyetle hastalığın olumsuz etkilerini büyük ölçüde önlemek mümkün" ifadelerini kullandı.

PKU'lu bireylerin yaşam boyu özel beslenme programına uyması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Güneş, "Protein içeriği yüksek et, süt, yumurta, balık ve kurubaklagiller gibi gıdalar bu hastalar için risk oluşturuyor. Çünkü içeriklerindeki fenilalanin vücutta parçalanamıyor ve beyinde birikerek hasara neden olabiliyor. Tedavisini düzenli sürdüren çocuklar ise yaşıtları gibi eğitim alabiliyor ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor" dedi.

Türkiye'de akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle PKU'nun birçok ülkeye göre daha sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Güneş, hastaların düzenli olarak metabolizma polikliniklerinde takip edildiğini, kan değerlerine göre diyetlerinin yeniden düzenlendiğini söyledi.

'ÜRÜNLERE ULAŞMAKTA ZORLANIYORUZ'

Fenilketonüri hastası Ela'nın (3,5) annesi Dilan Yaka, kızına doğumdan 10 gün sonra yapılan topuk kanı taramasıyla tanı konulduğunu anlattı. Kızının düşük proteinli diyet uyguladığını belirten Yaka, "Protein hesabı yaparak besleniyoruz. Özel aminoasit karışımları kullanıyoruz ve tüm gıdaları hassas teraziyle ölçerek hazırlıyoruz. Zaman zaman zorlanıyoruz. Özellikle özel ürünlere ulaşmak kolay olmuyor. Çoğunu Ankara'dan sipariş ediyoruz ve maliyetleri oldukça yüksek" dedi.

Kızının henüz hastalığının farkında olmadığını ifade eden Yaka, "Şimdilik bazı yiyecekleri tüketememesini alerji olarak anlatıyoruz. Önümüzdeki yıl okula başlamasını düşünüyoruz. Bu nedenle şimdiden beslenme düzenine alışmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri, günlük yaşamlarında tüketebilecekleri düşük proteinli tarifleri uygulamalı olarak hazırladı. Uzmanlar, bu tür etkinliklerin hem çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını, hem de ailelerin özel beslenme konusunda deneyim kazanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

Fenilketonüri, Etkinlikler, Sağlık, Güncel, Dünya, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKU'lu Çocuklar İçin Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Türk inşaat devi resmen iflas etti Türk inşaat devi resmen iflas etti
Resmen açıklandı Lille’de Davide Ancelotti dönemi Resmen açıklandı! Lille'de Davide Ancelotti dönemi
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:46
ASELSAN A Milli Takım’ın ana sponsoru oldu
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
09:06
Bu nasıl akım Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:30:21. #.0.4#
SON DAKİKA: PKU'lu Çocuklar İçin Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.