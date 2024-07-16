Plaj Görevlisi Arkadaşlarıyla Alkol Alan İki Kişiyi Tabancayla Yaraladı - Son Dakika
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Plaj Görevlisi Arkadaşlarıyla Alkol Alan İki Kişiyi Tabancayla Yaraladı

Plaj Görevlisi Arkadaşlarıyla Alkol Alan İki Kişiyi Tabancayla Yaraladı

Zonguldak'ta Kapuz Plajı'nda arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G.'yi 'tesisi boşaltma' kavgası sonrası tabancayla vurarak yaralayan plaj görevlisi Ahmet Başkan tutuklandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

16.07.2024 10:15
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ZONGULDAK'ta Kapuz Plajı'nda arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G.'yi 'tesisi boşaltma' kavgası sonrası tabancayla vurarak yaralayan plaj görevlisi Ahmet Başkan tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 23.00 sıralarında Yeşilmahalle Kapuz Plajı'nda meydana geldi. Plaj görevlisi Ahmet Başkan, kapanma saatinin geldiğini belirterek ziyaretçilerden tesisi boşaltmalarını istedi. Arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G. ile Ahmet Başkan arasında bu nedenle tartışma çıktı. Taraflar tekme- yumruk kavga etti. Kavganın ardından ayrılan taraflardan Ahmet Başkan, kısa süre sonra tabanca ile gelerek ateş açtı. Başkan'ın silahından çıkan kurşunlar Murat K. ve Hakan G.'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahale sonrası Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ahmet Başkan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılar Murat K. ile Hakan G.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Kavga, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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