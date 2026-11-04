Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Aygun bütçe görüşmelerinde limon sıktı, üreticinin sorunlarını anlattı - Son Dakika
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Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Aygun bütçe görüşmelerinde limon sıktı, üreticinin sorunlarını anlattı

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Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP\'li Aygun bütçe görüşmelerinde limon sıktı, üreticinin sorunlarını anlattı
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Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP\'li Aygun bütçe görüşmelerinde limon sıktı, üreticinin sorunlarını anlattı
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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerine ayçiçeği, limon ve zeytinle gelerek üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. Aygun, elindeki limonu sıkarak Erdal İnönü'nün "Limon gibi sıkacaksınız" sözünü hatırlattı. YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ise küçük esnafın zincir marketler karşısında zor durumda olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerine ayçiçeği, limon ve zeytinle gelerek üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. Aygun, elindeki limonu sıkarak Erdal İnönü'nün "Limon gibi sıkacaksınız" sözünü hatırlattı. YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ise küçük esnafın zincir marketler karşısında zor durumda olduğunu belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bütçe görüşmelerine ayçiçeği, limon ve zeytinle geldi.

Elindeki ayçiçeğini gösteren Aygun, "Anadolu'da ve tüm Türkiye'de şu an üretimi var. Ama maalesef Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı Türk çiftçisini hançerliyor. 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir karar çıktı. Dedi ki, '30 Kasım'a kadar gümrük vergisi yüzde 20 olacak.' Ama nerede? Geçen sene duramadılar. Yine bu yıl duramadılar. İthalat lobisiyle beraber 1 Ekim'de gümrük vergisi 12'ye düştü. Trakya'da çiftçi perişan. 27-28 liraya ürününü sattı. Çorum, Tokat, Amasya, şu anda Aydın, Söke'de ayçiçeği üreticileri perişan. Ürün 27 lira arkadaşlar. Bir litre mazot alması için yaklaşık dört kilo ayçiçeği satması lazım" diye konuştu.

ELİNDEKİ LİMONU SIKTI

Aygun, geçen yıl limon ihracatına getirilen yasağın üreticiyi ve ihracatçıyı olumsuz etkilediğini belirterek, bu yıl da limonun dalında bir liraya kadar düştüğünü söyledi. Erdal İnönü'nün "Limon gibi sıkacaksınız" sözünü hatırlatan Aygun, "Bu üreticimiz, bu vatandaşımız limon gibi sıkılacak" dedi. Bir çiftçinin bir litre mazot alabilmek için 100 kilogram limon satması gerektiğini ifade eden Aygun, üreticinin para kazanamadığını, tüketicinin ise limonu market ve manavlarda 50 liraya aldığını belirterek, Ticaret Bakanlığı'na üreticinin elinde kalan ürünler için yurt dışında pazar bulunması çağrısında bulundu.

İlhami Özcan Aygun, zeytin üreticilerinin de sorunlarını anlatarak, "Arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Hasat döneminde gemiler geliyor. Buğday hasadında Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday geliyor. Yazıktır, günahtır. Siz hangi ülkenin Ticaret Bakanısınız diye soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı mısınız, yoksa Rusya, Ukrayna, Amerika, Fransa, İspanya çiftçisinin mi, Yunan çiftçisinin mi bakanısınız?" diye sordu.

YENİ PARTİLİ ARI: PERAKENDE YASASI BİR TÜRLÜ ÇIKMIYOR

YENİ Parti heyeti, "1,5 trilyon dolarlık dış ticaret açığının sorumlusu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atadı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat" yazılı döviz açtı.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Ağustos 2026'ya kadar yeni iş yeri açan esnaf sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 25 bin 293'ten 23 bin 387'ye gerilediğini, kapanan esnaf sayısının ise 8 bin 419'dan 9 bin 510'a yükseldiğini belirtti. Arı, verilerin yeni esnaf kayıtlarının azaldığını, kapanışların ise arttığını gösterdiğini ifade etti.

Yeni kayıtların en çok lokantacılık ve kafe sektöründe olduğunu, kapanışların ise en fazla bakkal esnafında görüldüğünü kaydeden Arı, küçük esnafın ekonomik sorunlar ve zincir marketlerin yaygınlaşması nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi. Arı, zincir marketlere yönelik düzenleme yapılmamasını eleştirerek Perakende Yasası'nın bir türlü çıkarılmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA
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