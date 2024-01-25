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Polat Özlüoğlu, Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Polat Özlüoğlu, Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı

Polat Özlüoğlu, 'Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar' adlı öykü kitabıyla Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı. Ödül töreninde jüri başkanı Doğan Hızlan tarafından ödülü takdim edilen Özlüoğlu, Türkiye'nin en büyük edebiyat ödüllerinden birini almanın gururunu ve mutluluğunu dile getirdi. Kitabında aile içindeki sorunları ele alan yazar, öyküyü yaşatmanın ve yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

25.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:38
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Milliyet Gazetesi'nin bu yıl 34'üncüsünü düzenlediği 'Haldun Taner Öykü Ödülü'nü 'Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar' adlı öykü kitabıyla kazanan Polat Özlüoğlu, ödülünü düzenlenen törenle jüri başkanı Doğan Hızlan'ın elinden aldı. Çok gururlu olduğunu söyleyen Özlüoğlu, "Bir öykücü için Türkiye'nin en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan Haldun Taner Öykü Ödülü'nü almanın benim için büyük önemi var. Onun adına verilen bir öykü ödülüne sahip olmak çok gurur ve mutluluk verici" dedi.

Haldun Taner'in anısına Milliyet Gazetesi tarafından 34 yıldır düzenlenen 'Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışmasını kazanan yazar Polat Özlüoğlu, ödülüyle buluştu. 'Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar' adlı öykü kitabıyla yılın edebiyat zirvesine ismini yazdıran Özlüoğlu'na ödülü özel bir törenle verildi.

Ödül törenine; Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Milliyet Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, Milliyet Sanat Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz ve Milliyet Kültür Sanat Müdürü Efnan Atmaca'nın yanı sıra jüri başkanı Doğan Hızlan, jüri üyeleri Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Metin Celal de katılım gösterdi.

ÇOCUKLUK YARALARINI, YOKSUNLUKLARINI YANSITIYOR

Çocukluk yaralarını, yoksunluklarını, onlarla baş edebilme çabasını, bu yoksunluk ve çabaların ileriki yaşlara taşınan hüznünü aile odağında yoğunlaştırarak duygulu, akıcı bir dille yansıtması sebebiyle ödüle layık görüldüğü açıklanan Polat Özlüoğlu, 34 yıldır takdim edilen bu ödülü kazanmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

ÖZLÜOĞLU: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EDEBİYAT ÖDÜLLERİNDEN BİRİNİ ALMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yazar Polat Özlüoğlu duygularını, 'Bir öykücü için Türkiye'nin en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan Haldun Taner Öykü Ödülü'nü almanın benim için büyük önemi var. O'nun gibi ustayla aynı ad altında olmak, o'nun yanında olmak, o'nun adına verilen bir öykü ödülüne sahip olmak çok gurur ve mutluluk verici. Çünkü bu ödül, çok büyük işler yapmış bir ustanın adını taşıyor. Birazcık da yük veriyor çünkü çok önemli ve İlerdeki kitaplar için referans olacak bir ödül" şeklinde ifade etti.

'AİLE İÇİNDEKİ SORUNLARI DEŞMEYE ÇALIŞTIM"

Kitabının içeriğinin aile kavramı ile ilgili olduğuna değinen Özlüoğlu, 'Öykü kitabım aslında aile ile ilgili. Bütün öyküler aile yapısına dair bazı eleştirel ve mutlu bakışlarla ilerliyor. Baba oğul, baba kız, annelerin çocuklarıyla olan hikayeleri ve tabii hikayelerin içinde günümüzde yaşadığımız aile içindeki şiddet, eril tahakkümle ilgili eleştirel bir bakış da var. Tamamı 4 duvar arasında yaşanan; hepimizin yaşadığı, duyduğu, gördüğü hikayeler. Birazcık onları hikayeleştirip daha görünür ve okunur hale getirmeye çalıştım. Aile içindeki sorunları deşmeye çalıştım" dedi.

'ÖYKÜ YAŞATILMALI"

Özlüoğlu sözlerine şunları ekledi:

'Yazarlık her daim çok önemli bir şeydir. Ama tabii öykü yazmak biraz daha meşakkatli ve daha zordur. Çünkü çok kısa, 15-20 sayfayla bir dünya kurmaya çalışıyorsunuz, kurgu yapıyorsunuz. Karakter belirliyorsunuz ve o karaktere bir geçmiş yükleyip umut veya umutsuzluk hikayesi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu tabii zor ama keyifli bir durumdur. Öykü yazmaktan, karalamaktan mutlu oluyorum. Yaşaması ve yaşatılması gerekiyor diye düşünüyorum."

DOĞAN HIZLAN: ÖDÜLÜ ALAN VE VEREN ARASINDA DENGE OLMALIDIR

Polat Özlüoğlu'na ödülü takdim eden Doğan Hızlan, 'Ömrümde özlediğim bir şey var. Ödül almak. Bir de sevdiğim yazara ve kitaba ödül vermek benim için ayrı bir mutluluktur. Hayatımda ne hikaye yazdım ne roman ne şiir. O yüzden de A kuşağı beni eleştiri yazmaya mahküm etti. Ben de çıkamadım buradan. Bizler bu ödülü çok iyi bir yazara veriyoruz. Haldun Taner adına olması da manidardır. Çünkü ödülü alan ile veren arasında mutlaka denge olmalıdır. Biz de burada bu dengeyi kurmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Özay Şendir ise Polat Özlüoğlu'na 'Çok değerli jüriyle sizin yolunuzu büyük bir merak ve keyifle izleyeceğiz" dedi.

HALDUN TANER ÖYKÜ ÖDÜLÜ KISA LİSTESİNDE OLAN KİTAPLAR

Jüri başkanlığını Doğan Hızlan'ın yaptığı seçici kurulda yer alan; Demet Taner (Haldun Taner'in eşi), Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Metin Celal ve Filiz Aygündüz gibi edebiyatın önemli isimlerinin değerlendirmeleri sonucu Haldun Taner Öykü Ödülü kısa listesi açıklanmış, listede şu isimler ve kitapları yer almıştı:

'Dilek Karaaslan 'Tatlı Bir Şey Yok Mu?'

Mehmet Can Şaşmaz 'Korkma, Güzel Rüyalar da Var'

Melike Koçak 'Hiç Kuşu'

Murat Çelik 'Kışın Herkes Dürüsttür'

Polat Özlüoğlu 'Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar'"

Polat Özlüoğlu, Haldun Taner Öykü Ödülü\'nü kazandı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Polat Özlüoğlu, Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı - Son Dakika


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