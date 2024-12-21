Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Turgut Toydemir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Turgut Toydemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Turgut Toydemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

BEYKOZ'da trafikteki bir tartışma sonrası polis memurunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, cenaze töreni ile defnedildi. Ailesi ve arkadaşları, Toydemir'in iyi bir insan olduğunu vurgulayarak acılarını paylaştı.

21.12.2024 15:37  Güncelleme: 15:43
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BEYKOZ'da polis memurunun ateş açması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 19 Aralık Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan mimar Turgut Toydemirle trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., durmaması üzerine tabancası ile araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti. Mimar Toydemir kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Toydemir için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Toydemir'in yakınları, ailesi ve meslektaşları katıldı. Cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namaznın ardından Ümraniye Hekimbaşı aile mezarlığına götürüldü. Turgut Toydemir, burada son yolculuğuna uğurlandı.

'O ABİM DEĞİL, BABAM GİBİYDİ'

Toydemir'in acılı kız kardeşi Elçin Gülersoy, "Abim, dördümüzden birisi gitti. O benim abim değil, babamdı. Evet, o kadar… Diyecek hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE OLMAMASI LAZIMDI'

Toydemir'in iş arkadaşı Kazım Giray, "Çok iyi bir insanı kaybettik, çok değerli bir insanı kaybettik. 40 senedir beraberdik. Allah rahmet eylesin. Böyle olmaması lazımdı ama maalesef diyecek bir şey yok. Değerli bir insanı kaybettik, başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

'TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ'

Turgut Toydemir'in arkadaşı Soner Doğan ise, "İnsanın başına neler geleceği belli olmuyor. Dünya beyefendisi, İstanbul beyefendisi derler ya, Turgut Abim tam bir İstanbul beyefendisiydi. Kimseye zarar vermeyen, bu yaşta mesleğini icra etmeye çalışan ve eden çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis Memurunun Ateş Açtığı Mimar Turgut Toydemir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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