Polis Merkezinde Bıçaklama Olayı

Konya'da infial yaratan "karakolda cinayet" olayında iddianame tamamlandı. 23 Ekim 2025 tarihinde Lalebahçe Polis Merkezi'nde bir elinden banka kelepçeli halde bekleyen Serdar Bayar'ı (18) bıçaklayarak öldüren Enes Koçak (22) ve babası Seyfettin Koçak (47) hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARAKOLDA SAVUNMASIZ İNFAZ

Olay günü, 16 yaşındaki kuzeni R.N.K.'yi taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürülen Serdar Bayar, ifade işlemleri için bir elinden koridordaki banka kelepçeli şekilde bekletiliyordu. Bu sırada ifade vermek bahanesiyle karakola giren Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak, Bayar'ı görür görmez saldırıya geçti. İddianameye göre; baba Seyfettin Koçak, kelepçeli genci yumruklamaya başlarken, oğlu Enes Koçak belinden çıkardığı bıçakla Bayar'ı 7'si öldürücü olmak üzere 8 yerinden bıçakladı.

"PEÇETEYE SARILI BIÇAĞI BABASI VERDİ" İDDİASI

Hazırlanan iddianamede dikkat çeken en önemli ayrıntı, cinayet aletinin temini oldu. İddianamede, Enes Koçak'ın olayda kullandığı bıçağın, babası tarafından olay öncesi kendisine peçeteye sarılı halde verildiği ve şüphelinin bu bıçağı belinden çıkararak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMASI: PLANLAMADIK

Şüpheliler ifadelerinde saldırının planlı olmadığını öne sürdüler: Baba Seyfettin Koçak: "Yeğenimin Serdar Bayar tarafından olay tarihi öncesi zorla alıkonulması ve istismara uğramasından dolayı bir hayli öfkeliydim. Bu dosyalar kapsamında Lalebahçe Polis Merkezi Amirliği'ne oğlum Enes Koçak'ı ifade vermesi için kendi kullandığım araçlagötürmüştüm. Kesinlikle oğlum Enes'in üzerinde bıçak olduğunu bilmiyordum. Yine maktul Serdar'ın da Lalebahçe Polis Merkezi Amirliği'nde bulunduğundan haberim yoktu. Polis merkezine oğlumla beraber geldiğimizde bahçede birkaç polis vardı. İfadeye geldiğimizi söyledim. Herhangi bir şekilde üst aramamız yapılmadı. İçeriye girdik, polis merkezinden içeri girer girmez koridorda Serdar Bayar'ı bank üzerinde oturur vaziyette gördüm. 2 gün önce yeğenim R.N.K.'yi onun yanından aldığımdan simasını biliyordum, parmaklarında da dövmeler vardı. Serdar'ı orada görünce bir anlık öfkeye kapılıp, yumrukla ona vurdum. Oğlum Enes de arkamdan ona vuruyordu, ilk etapta onun bıçak olduğunu görmedim. Sonrasında oğlum elinde bir bıçakla onun sırtına doğru vuruyordu. Oğlumu engellemeye vakit bulamadan polisler gelip, müdahale ettiler. Kesinlikle bu olayı planlı bir şekilde gerçekleştirmedik. Yaptıklarımdan pişmanım. Serdar'ın bankta oturduğu esnada kolundan kelepçeli olduğunu fark etmedim" dedi.

"PİŞMANIM"

Enes Koçak ise ifadesinde şunları söyledi:"16 yaşındaki R.N.K., benim amcamın kızı olur. Babam, R.N.K. ve yengeme yardım ederdi, ihtiyaçlarını giderirdi. Amcamın kızı R.N.K daha önceden birkaç defa evden kaçmıştı. Yengem bundan dolayı babamdan yardım istemişti. Yengem yine R.N.K.'nİn evden kaçtığını söyleyince biz de kuzenimi arayıp bulduk ve kendi iş yerimize getirdik. İş yerimizde kuzenime ne olduğunu sorduk. İnternette tanıştığı bu çocukla kendi rızasıyla kaçtığını, uyuşturucu madde kullandıklarını ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Ben ve diğerleri, kuzenime herhangi bir şey yapmadık. Sonrasında annem ve kuzenimin ablası, iş yerimize geldi. Annem kuzenime kızdı. Sonrasında babamın kullandığı araç ile ikimiz birlikte Lalebahçe Polis Merkezi'ne hakkımızdaki şikayetten dolayı ifade vermek amacıyla gittik. Olay gecesi saat 01.00 sıralarında babamla birlikte Lalebahçe Polis Merkezi'ne gittik. Serdar Bayar'ın orada olduğundan öncesinde kesinlikle haberimiz yoktu. Polis merkezinin girişinde bahçede elinde büyükçe silahla bekleyen bir polis ve yanında birkaç polis daha vardı. Babam beni ifade vermeye getirdiğini söyleyince, o gruptan birisi kim olduğunu hatırlamıyorum, içeri girebileceğimizi ve içeri sağdaki odada yardımcı olabileceklerini söyledi. Herhangi bir şekilde karakola girerken üst aramamız yapılmadı. Devamında kapıdan girdik, babam hemen önümde yürüyordu. Karakolun dış kapısından girer girmez hemen koridordaki banklarda Serdar Bayar'ın oturduğunu gördük. Babam önümden koşup ona yumrukla vurmaya başladı. Ben de babamın vurduğunu görünce belimdeki bıçağı çıkarıp, Serdar'ın sırt kısmına birkaç defa sapladım. Kendisi bize karşılık veremedi. Serdar'ın elinin kelepçeli olduğunu görmedim. Hemen akabinde içerideki polisler koşup bize müdahale ettiler, bıçağı elimden aldılar. Öncesinde kesinlikle babamla onu yaralama veya öldürme hususunda aramızda bir plan yapma ve bu plana dayalı karakola gelmemiz söz konusu değildir, yaptığımdan pişmanım."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Savcılık, Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak için "İştirak halinde tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olaya yardım ettiği öne sürülen Mahmud Sami Koçak (19) için ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Serdar Bayar'ın, henüz ifadesi alınmamışken ve hakkında resmi bir gözaltı kararı yokken karakol koridorunda kelepçeli tutulması, saldırı sırasında kendisini savunamamasına neden olan en büyük etken olarak iddianame kayıtlarına geçti.