Polis Sorunları Mecliste Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin "polis memurlarının emeklilik rejiminde ortaya çıkan adaletsizliklerin ve 5434 ile 5510 sayılı kanunlar arasındaki farklılıkların doğurduğu mağduriyetlerin araştırılması, gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi, alınması gereken tedbirlerin tespiti ve eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla" verilen grup önerisi AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi.

Olgun: Devlet, kendi güvenliğini emanet ettiği polisin hem hakkını hem onurunu korumak zorundadır

İYİ Parti adına öneriyi açıklamak üzere söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, şu ifadelere yer verdi:

"Polis Haftası'nı idrak ettiğimiz bugünlerde bu kürsüden söz almak esasen bir tebrik ve takdir konuşması yapmayı gerektirirdi ancak içinde bulunduğumuz tablo kutlamadan ziyade ağır bir adaletsizliğin ve yapısal bir sorunun konuşulmasını zorunlu kılmaktadır çünkü bu ülkenin polisleri görevde fedakarlığın, cesaretin ve disiplinin simgesi iken emeklilik sürecine geldiklerinde ciddi hak kayıplarıyla karşı karşıya bırakılmaktadır. Emniyet teşkilatımız bugün neredeyse hayatın her alanında görev yapıyor. Seçimde sandıkta, depremde enkaz başında, sokakta asayişte, gece gündüz demeden milletimiz için çalışıyor ancak ne yazık ki bu fedakarlık karşılığında aynı hassasiyeti haklarını vermekte gösteremiyoruz. Uzayan mesai saatleri, belirsiz görevlendirmeler, amiri baskısı ve sistematik mobbing iddiaları artık görmezden gelinemez bir noktaya gelmiştir. Devlet, kendi güvenliğini emanet ettiği polisin hem hakkını hem onurunu korumak zorundadır. Bu yükü taşıyanların sesi duyulmadıkça adalet duygusundan söz etmek mümkün değildir. Aynı rütbede, aynı görev tanımıyla, aynı risk koşulları altında çalışan personel arasında yalnızca tabi oldukları mevzuat farklılığı sebebiyle 25 ila yüzde 40'a varan maaş farklarının ortaya çıkması, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Bununla birlikte, yine Anayasa'da düzenlenen sosyal devlet ilkesi ve sosyal güvenlik hakkı da açıkça ihlal edilmektedir."

Tipioğlu: Önergenin dile getirdiği hassasiyeti önemsiyor ancak Meclis araştırması açılmasını gerekli görmüyoruz

İYİ Parti Grubu'nun önerisine üzerine söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, otuz beş yıl boyunca polislik yaptığını belirterek "Polislik bir meslekten öte bir sorumluluktur, fedakarlıktır, cesarettir, gerektiğinde hayatını ortaya koymaktır. Bir polis bayramda evinde değildir, sevdikleriyle aynı sofrada değildir, görevi başındadır. Gece hepimiz uyurken o, nöbettedir; şehrin huzuru için ayaktadır, bir çağrı geldiğinde düşünmez, tereddüt etmez, gözünü kırpmadan gider çünkü bilir ki onun durduğu yerde devlet vardır, onun attığı adımda aziz milletin huzuru vardır. Polislerimiz yalnızca bir kamu görevlisi değil, milletimizin huzur ve güvenliğinin de teminatıdır" dedi.

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin geçmişte parçalı ve dağınık bir halde olduğunu söyleyen Tipioğlu, "SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi farklı sigorta kolları arasında eşitsizlikler ve uygulama farklılıkları bulunuyordu, aynı zamanda ciddi bir bürokratik zorluk vardı. 2008'de yapılan düzenlemeyle bu yapı tek çatı altında toplanmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuş ve kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir; sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmış, vatandaşlar arasındaki ayrım ortadan kalkmış, sosyal devlet anlayışı somut bir hale gelmiştir" dedi.

Tipioğlu, bu dönüşümün AK Parti hükümetlerinin ve Cumhurbaşkanı'nın attığı kararlı adımların ve gerçekleştirdiği köklü reformların bir neticesinde olduğunu belirterek "Elbette sistemsel dönüşümler bazı farklılıkları da beraberinde getirmiştir ancak bu farklılık yalnızca polislerimize özgü değildir, tüm kamu görevlilerini ilgilendiren yapısal bir durumdur. Dolayısıyla, konuyu sadece "polis" özelinde ele almak doğru bir yaklaşım değildir ve kalıcı bir çözüm de üretmez. Biz, polisimizin emeğini ve fedakarlığını her zaman takdir ediyoruz. Bu nedenle, önergenin dile getirdiği hassasiyeti önemsiyor ancak Meclis araştırması açılmasını gerekli görmüyoruz. Çünkü biz sorunları sadece tartışan değil, çözen bir anlayışla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarır: Ben önergeyi önemsiyorum ama ret veriyorum' diyor, önemsiyorsanız bir zahmet 'kabul' verin

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tipioğlu'nun sözlerini, "Sataşmadan falan değil ama polislerin sorunlarıyla ilgili bir araştırma önergesi verildi. Çok Kıymetli Vekil Emniyet Müdürlüğü yapmış. Evet, otuz beş yıl yapmış. Şu çok önemli, 'Ben bu önergeyi önemsiyorum, sorunları önemsiyorum ama ret veriyorum' diyor. Ben de bunu anlamıyorum gerçekten. Önemsiyorsanız bir zahmet 'kabul' verin, polislerin sorunlarını hep beraber araştıralım" diye eleştirdi.

Bunun üzerine yerinden söz alan Tipioğlu, "Emniyet teşkilatı bu milletin göz bebeğidir. Polisin sorunlarını elbette ki biliyoruz, sadece polisin sorunlarının 10 Nisan Polis Haftası'nda popülist yaklaşımla gündeme getirilmesine karşıyız. Biz, polisimizin her türlü sorunuyla dertleniyoruz. Bu polis bizim polisimiz, bizim başımızın tacı. Onların hangi şartlarda çalıştığını çok iyi biliyorum, ben otuz beş yıl onlarla beraber nöbet tuttum. Dolayısıyla, burada böyle popülizme gerek yok; sadece bunu söylemek istiyorum" diye konuştu

Özdağ: Eğer polislerin problemlerini dile getirmek popülizmse çiftçilerinkini de popülizm gibi değerlendirirsiniz

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Tipioğlu'nun sözlerine yönelik "Burada oylama oldu, bu oylamada reddedebilirsiniz çoğunluğunuz var ama yine yakışıksız cümlelerle ithamda bulundunuz. İktidar partisi bu önergelerin tamamını dikkate almak zorundadır. 'Popülizm' demek size yakışmaz. Eğer o zaman polislerin sorunlarını, polislerin problemlerini dile getirmek popülizmse çiftçilerinkini de popülizm gibi değerlendirirsiniz, esnafı da değerlendirirsiniz, işsizliği de değerlendirirsiniz, yoksulluğu da, enflasyonu da değerlendirirsiniz. O nedenle, bu şık olmayan ifadeleri maksadını aşan ifadeler olarak kabul ediyorum. Bir özür borcunuz yok, bunun değerlendirmesini kamuoyu yapar, takdiri onlara bırakıyoruz. Ama bütün bir samimiyetimle söylüyorum, bu grup önerilerine, araştırma önergelerine kulak verin. Kulak vermezseniz eğer akıbetiniz belli 31 Mart sizin için çok önemli bir derstir, o dersin aynısını 14 Mayıs 2028 geldiğinde de görebilirsiniz" dedi.

Poyraz: Memleketi adam gibi yönetin biz de hiçbir şey üzerinden siyaset yapmayalım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, AK Partili Tipioğlu'nun hem milletin vekili gibi davranmak hem de mensup olduğu Türk polis teşkilatının sorunları için burada muhalefetin ortaya koyduğu çabaya destek vermesi gerektiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bunun adı 'popülizm' değil. Kim polise taş attıysa bununla ilgili yargı mercileri, adli ve idari kolluk birimleri gereğini yapar; bu, hukukun problemi. Burada bununla ilgili polisin derdini, tasasını, sorununu çözmekle ilgileniyoruz. Orman yangınları oluyor, bunun üzerinden siyaset olmaz. Deprem oluyor, bunun üzerinden siyaset olmaz. Sel oluyor, bunun üzerinden siyaset olmaz. Memleketi adam gibi yönetin biz de hiçbir şey üzerinden siyaset yapmayalım. 2025 yılında, 2023 yılında, 2022 yılında insanlar selden ölüyor ya. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yılında ormanlarımız yanıyor, oralara oteller dikiliyor. Bütün bu felaketler sizin de gözünüzün önünde oluyor. Sizin içinizin yanmıyor olması mümkün mü? Her birinizin duyarlılığına biz şahidiz. Ama kurban olayım ya, başkalarının yedikleri haltlarla ilgili burada müdafaada bulunmak zorunda değilsiniz, bununla ilgili yürütmeyi siz götürmüyorsunuz."

Yenişehirlioğlu: Meclis'te muhalefetin verdiği grup önerilerini ve neleri ifade etmek istediklerini önemsiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Tipioğlu'nun çok değerli biri olduğun belirterek "Yaptığı vazifeden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmemizde fayda vardır: Demokrasinin gücü, muhalefetin ve iktidarın gücüyle alakalıdır. Gayet tabi Meclis'teki muhalefetin verdiği grup önerilerini ve onların ne kastettiklerini, neleri ifade etmek istediklerini önemsiyoruz, önemsememiz gerekir; başka türlü zaten hizmet etmek mümkün değil. Dolayısıyla asla buna karşı değiliz; kabul edilir, edilmez ama dikkate alınması, değerlendirilmesi demokrasimiz açısından önemlidir. O yüzden her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.