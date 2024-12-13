Ponta: Türkiye İkinci Vatanım

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Eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, Türkiye'nin ikinci vatanı, İstanbul'un da Bükreş'ten sonra ikinci şehri olduğunu söyledi.

Ponta, başkent Bükreş'teki Yunus Emre Enstitüsü'nde devam ettiği Türkçe dersleri, Romanya-Türkiye ilişkileri ve Romanya'da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen cumhurbaşkanı seçimi sonrası ülkeyi bekleyen süreci AA muhabirine değerlendirdi.

Türkçenin zor olduğunu söyleyen Ponta, "Zor çünkü Rumenceden tamamen farklı. Türkiye benim ikinci vatanım, İstanbul da Bükreş'ten sonra ikinci şehrim. Romanya'da çok fazla Türk arkadaşım var. İkinci vatanımın kültürü, tarihi ve düşünce tarzını anlayabilmek için muhteşem bir fırsat. Hala öğreniyorum ama ağır ağır kazanacağım." dedi.

Ponta, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) dışında bizim en önemli ticaret ortağımız. Aynı zamanda açık ara Karadeniz'deki en önemli NATO müttefikimiz. Türkiye, Romanya'da en büyük iş topluluğuna sahip ülkelerden birisi. Siyasi ilişkilerin yanı sıra son yıllarda Türk şirketleri burada önemli yatırım oranlarına da sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ülkede büyük yatırımlar yaptığına işaret eden Ponta, yakın zamanda Otokar ile büyük bir askeri anlaşmanın imzalandığını anımsattı.

Ponta, İstanbul'un Bükreş'e yakın ve ulaşımın da kolay olduğunu belirterek, "Türkiye'yi komşumuz olarak görüyoruz. Yıllar geçtikçe sahip olduğumuz ilişkileri daha da geliştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile aynı taraftayız, iyi iletişim kuruyoruz"

Romanya Meclisinde Türk ve Tatar toplumların temsil edildiğini söyleyen Ponta, "Tarihi bağlarımız da oldukça güçlü. Türkiye ile herhangi bir alanda anlaşmazlığımız bulunmamakta ve bu nedenle de oldukça mutluyum. Bölgede bazı durumlarda sorunlar yaşanabiliyor ancak Türkiye ile sadece olumlu gelişmeleri görüyoruz." dedi.

Ponta, Türkiye ile ilişkilerin gelecek dönemde daha da iyi olacağını belirterek, "Siyasi anlamda oldukça iyi. Askeri anlamda ise anlaşmalar dışında mevcut sorunlar da göz önüne alındığında Karadeniz'de son derece iyi bir işbirliğimiz var. Türkiye ile aynı taraftayız ve bu nedenle iyi iletişim kuruyoruz." diye konuştu.

Romanya'nın AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil edilmesi kararını da değerlendiren Ponta, şunları söyledi:

"Dürüst olmam gerekirse süreç çok uzun sürdü ve bu biraz sinir bozucu. Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun kaldırılmaması da sinir bozucu. Haksız bir durum. AB, Romanya'ya karşı haksız davrandı, Türkiye'ye de aynısını yapıyor. Tabii bu bir sabır ve bağlılık meselesi. Türk vatandaşlarının da şimdi Romanya vatandaşları gibi AB ülkelerini ziyaret etmesi gerektiğine inanıyoruz."

Ponta, AB kurumlarının daha esnek çalışması ve sözlerini tutması gerektiğini belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki İstanbul-Bükreş uçak seferleri her zaman dolu oluyor. Bir diğer durum da Bulgaristan, Romanya ve Macaristan sınırlarında oluşan uzun kamyon kuyrukları artık olmayacak." dedi.

Eski Başbakan Ponta, Türk vatandaşlarının Romanya makamlarında daha kolay ve hızlı bir vize sürecinden geçmesi için de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Romanya şu anda istikrarlı ve öngörülebilir değil"

Romanya'daki mevcut siyasi durumu da değerlendiren Ponta, "Bölgede sorunsuz seçim yaşayan tek ülke Türkiye. Bulgaristan'da sürekli oy kullanılıyor ancak hükümet kurulamıyor. Gürcistan'da da birçok sorun var. Şimdi de Romanya. Ülkemizde cumhurbaşkanı seçimi Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi." diye konuştu.

Ponta, "Romanya şu anda istikrarlı ve öngörülebilir değil çünkü yeni cumhurbaşkanı kim olacak belli değil. Seçim ne zaman olacak onu da bilmiyoruz. Büyük ihtimalle mart veya nisanda olacak ancak bu da kesin değil." dedi.

Romanya'da 1 Aralık'ta genel seçim yapıldığını anımsatan Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi Ponta, "Bu nedenle şu an bir hükümet de yok. Üyesi olduğum parti seçimden birinci çıktı ve meclise girdim. Sonuçlar bizi oldukça karmaşık bir koalisyon kurmaya itiyor. Şahsen koalisyonlara çok inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Ponta, yeni koalisyon hükümetinin PSD dahil Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) olmak üzere 4 partiden oluşması halinde durumun oldukça zor olacağını söyledi.

En kısa sürede istikrarlı ve güçlü bir hükümetin kurulması temennisinde bulunan Ponta, cumhurbaşkanı seçiminin de en kısa zamanda yapılarak Romanya'nın meşru bir lidere kavuşmasını diledi.

"Masum insanlar öldürüldüğü sürece adil bir dünyada yaşadığımızı söyleyemeyiz"

Ponta, Türkiye'nin Suriye meselesinde "büyük bir bedel" ödediğini belirterek, "Çünkü Türkiye milyonlarca göçmeni kabul etti, acı çeken Suriyeli insanlara yardım etti. Bu da dünya tarafından yeterince tanınmadı. Türkiye'nin oynadığı rol çok önemli." dedi.

Şam'daki değişimin uzun süre önce olması gerektiğini vurgulayan Ponta, şunları söyledi:

"Şimdi ne olacağını bilmiyoruz ama hepimiz daha iyisi umuyoruz. Barış ve değerleri savunan herkesin sonunda kazanacağına inanıyorum. Burada Gazze'de yaşananları da anmak isterim. Hala çocuk ve kadınların öldürülmesini izlemek kabul edilebilir değil. Savaş ve çatışmalar için her zaman siyasilerin suçlu olduğunu düşünüyorum. Masum insanlar öldürüldüğü sürece adil bir dünyada yaşadığımızı söyleyemeyiz."

Türkiye ve Romanya'nın ortak çıkarları olduğunu kaydeden Ponta, yeni hükümetin de Türkiye ile ilişkileri güçlü tutacağına inandığını dile getirdi.