Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun ailesi, maaş kesintisiyle ilgili dava açtı - Son Dakika
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Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun ailesi, maaş kesintisiyle ilgili dava açtı

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Covid-19 pandemi sürecinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun eşi Aslı Ergenoğlu, kızlarına bağlanan maaşın kesilmesiyle ilgili açtığı davanın duruşması öncesinde basın açıklaması yaptı. İstanbul Tabip Odası da Ergenoğlu'nun ailesine destek verdi. Davanın meslek hastalıkları açısından emsal teşkil edeceği belirtilirken, ailenin maaş kesintisi kararından dönülmesi talep edildi.

17.05.2024 19:46
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Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Covid-19 pandemi sürecinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun eşi Aslı Ergenoğlu kızlarına bağlanan maaşın kesilmesiyle ilgili açtığı davanın duruşması öncesinde, "Babalarının meslek hastalığı sebebiyle SGK'nın bize daha doğrusu iki kızıma ayrı ayrı bağladığı maaşların geri ödemesiyle ilgili eve kağıt geldi. Dolayısıyla babaların vefatından beri evde hiç konu kapanamıyor. Üzüntü bitemiyor" dedi.

İstanbul Tabip Odası Covid-19 pandemi sürecinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun ailesine meslek hastalığı nedeniyle SGK tarafından bağlanan maaşlarıN kesilmesine karşı açılan dava öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Bakırköy 17. İş Mahkemesi'nde görülen davaya ve öncesinde gerçekleşen basın açıklamasına Ergenoğlu'nun eşi Aslı Ergenoğlu da katıldı. Erganoğlu kızlarının haklarını savunacağını belirterek, şunları söyledi:

"Ben babaları vefat ettiği sırada biri 12, biri 16 yaşında olan iki kızım adına buradayım. Kendi adıma değil. Onların hakları için buradayım. Onlar babalarının vefatı gibi ağır bir konuyla bir yandan mücadele etmeye, bunun her türlü maddi manevi yüküyle mücadele etmeye çalışırken kendimizi böyle bir şeyin içinde bulduk. Hatta en son başımıza gelen; eve, kızlarımın adına ayrı ayrı onların isimleri üzerinde yazarak birer zarf gelmesi oldu. Bu meslek hastalığı sebebiyle SGK'nın bize, daha doğrusu iki kızıma ayrı ayrı bağladığı maaşların geri ödemesiyle, taksitli olarak, geri ödemesiyle ilgiliydi. Dolayısıyla babaların vefatından beri evde hiç konu kapanamıyor. Üzüntü bitmiyor bu açıdan onlar adına onların hakkını korumak adına buradayım."

Basın açıklamasını da Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kırımlı okudu. Kırımlı, süreci şöyle anlattı:

"MESLEK HASTALIĞI SEBEBİYLE VEFAT ETTİĞİ SAPTANMIŞTI"

"Bu davaya konu olan yaşadığımız deneyimler, devletin kurumları ve sermayenin fütursuzluğunun nasıl bir araya geldiğini bizlere göstermekte.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yaptığı sırada Covid-19 hastalığına yakalanmış ve 15 Mart 2021 tarihinde vefat etmiştir. Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun meslek hastalığı sebebiyle vefat ettiği saptanmış ve 2 kızına gelir bağlanmıştı. 20 Mart 2023 tarihinde, Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No'lu Grup Başkanlığı'nın (29.12.2022 tarih ve 420749/07/İR/07 sayılı) raporu sebebiyle hak sahiplerine bağlanan gelirin kesileceği ve geçmişe dönük borç çıkartılarak şimdiye dek yapılmış ödemelerin tahsil edileceği Esenyurt Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine bildirilmiştir. Buna göre; Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun koronavirüse maruz kaldığı sırada iş yerine hem öğretim üyesi olarak hem de hekimlik hizmet alım sözleşmesi ile çalıştığı, meslek hastalığının da hizmet alımı sözleşmesi ile çalıştığı sırada oluştuğu, bu nedenle gelir bağlanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

"SGK MAAŞI KESTİ, İTİRAZI KABUL ETMEDİ"

SGK'nın bu kararına, öğretim üyesi hekimin görevini ikiye bölerek, iki görevin birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi değerlendirmesine itiraz etmiştik. İtirazımızın reddedilmesi üzerine ise meslektaşımız Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun kızları adına 20 Kasım 2023 tarihinde dava açtık.  Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri uygulama ve araştırma merkezlerinde yürütülmektedir. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitimleri de bu çerçevede kurulan sağlık eğitimi uygulama ve araştırma merkezlerinde, yani tıp fakültesi hastanelerinde sürdürülmektedir. Vakıf yükseköğretim kurumları için de aynı kurallar geçerlidir.

"ÜNİVERSİTE ERGENOĞLU'NUN OKULLA İLİŞKİSİ YOK GİBİ DEĞERLENDİRDİ"

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu tarafından verilen tıpta uzmanlık eğitimi, amfide verilen sözlü bir eğitim değildir. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimi, tıpkı diğer uzmanlık branşlarında olduğu gibi, doğrudan hastanede ve hastalara hizmet sunularak verilmektedir. Uzmanlık eğitimi öğrencileri, yani asistan hekimler de doğal olarak bir yandan hastanede eğitim görmekte bir yandan da hastalara verilen sağlık hizmetine katılmaktadır. Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No'lu Grup Başkanlığı'nın raporunda, Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu tarafından yapılan görevi ikiye bölünmüş ve iki görevin birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre, Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu öğretim üyesi olarak hasta görmemiş, ameliyat yapmamış ve Covid-19'a maruz kalmamıştır"

"SERMAYENİN ÇIKARLARINI KORUMA ÇABASI"

"Tüm bu hukuksuz değerlendirmelerin, kuralsız hallerin, kötücül kararların altında sermayenin çıkarlarını amansız koruma çabası olduğunu" savunan Kırımlı, şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun ailesinin mücadelesi başta Covid-19 olmak üzere mesleğini icra ederken zarar görmüş tüm sağlık çalışanlarının ve hekimlerinin mücadelesidir. Davanın meslektaşımızın ailesi lehine sonuçlanması durumunda, sağlık emekçilerinin geçmişte yaşadığı ve gelecekte yaşayabilecekleri meslek hastalıkları açısından emsal teşkil edecek bir karar olacaktır. Bu davada tüm bir özel sağlık sermayesi adına hareket ettiğine şahit olduğumuz Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer özel hastaneler gibi aynı kurumun çatısı altında iki farklı hukuk oluşturup, ücretlendirmede daha az vergi ödeme ve yükümlülüklerden kaçmanın bedelini meslektaşımız ve ailesine ödetmektedir. Sağlık Bakanlığı ise ilk elden bu suç ortaklığını yürütmektedir. Vergi oranı tartışmaları ile mevcut usulsüzlükler, yasal kılıflara sokulmaya çalışılmaktadır.

"KARARDAN DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bakırköy 17. İş Mahkemesi'nde görülmekte olan davanı bugün yapılacak duruşmasına, Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun Biruni Üniversitesi'nde aynı dönem görev yaptığı hekim öğretim üyeleri tanık olarak çağrılmış olup, ifadeye gelmelerini beklemekteyiz. Yaratılan ikili çalışma hukukuna dayanılarak vefat eden meslektaşımızın ailesine karşı mali yükümlülüklerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yerine getirilmesini, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticilerinin meslektaşımız aleyhine olan iddialarını geri çekmesini, meslektaşımızın kızlarına bağlanan maaşın geri ödenmesi kararından dönülmesini bekliyoruz. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için bu karardan dönülünceye kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi bildiririz."

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu\'nun ailesi, maaş kesintisiyle ilgili dava açtı
Kaynak: ANKA

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