Prof. Dr. Öz, AYM'nin süresiz ibare iptalinin nafakayı kaldırmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Öz, AYM'nin süresiz ibare iptalinin nafakayı kaldırmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Öz, AYM\'nin süresiz ibare iptalinin nafakayı kaldırmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Turgut Öz, AYM'nin 4 Haziran'da yoksulluk nafakasındaki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etmesinin nafakayı ortadan kaldırmadığını söyledi. Öz, yeni düzenlemede mevcut nafakalar için geçiş hükümleri ve sosyal koşullara dayalı objektif ölçütler gerektiğini belirtti.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Turgut Öz, Anayasa Mahkemesi'nin 'süresiz olarak' ibaresini iptal etmesinin yoksulluk nafakasını ortadan kaldırmadığını belirtti. Prof. Öz, yeni düzenlemede tarafların ekonomik ve sosyal koşullarını dikkate alan ölçütlere ve mevcut nafakaların durumunu açıklığa kavuşturacak geçiş hükümlerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. 30 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal hükmü, yayımından dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. M. Turgut Öz, iptalin kapsamının doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. Öz, yoksulluk nafakasının kaldırılmadığını, yalnızca nafakanın 'süresiz olarak' istenebilmesine ilişkin ifadenin iptal edildiğini belirtti.

'UZUN SÜRELİ NAFAKA İMKANI DEVAM EDEBİLİR'

Öz, kararın bundan böyle uzun süreli veya yaşam boyu nafakaya hükmedilemeyeceği anlamına gelmediğini, esas meselenin, nafaka süresinin her olayın kendine özgü koşulları ve objektif ölçütler çerçevesinde belirlenebilmesi olduğunu söyledi.

AYM'nin aynı ifadeyi 2012 yılında Anayasa'ya aykırı bulmadığını hatırlatan Öz, Mahkemenin o dönemde 'süresiz' ifadesinin kendiliğinden ömür boyu ödeme yükümlülüğü doğurmadığını, nafakanın koşulları devam ettiği sürece ödendiğini vurguladığını aktardı. Prof. Dr. Öz, 2026 tarihli kararı ise nafaka alacaklısının korunmasının yanında nafaka yükümlüsünün temel haklarının da gözetilmesini öne çıkaran bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

'EVLİLİK SÜRESİ TEK BAŞINA BELİRLEYİCİ OLMAMALI'

Yeni düzenlemenin yalnızca evlilik süresine dayanan matematiksel bir formülle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öz, hakime somut olayın özelliklerini değerlendirebileceği bir alan bırakılmasının önemine işaret etti.

Prof. Dr. Öz, evlilik süresinin başlangıç ölçütlerinden biri olarak kabul edilebileceğini; ancak tarafların yaşı, sağlık durumu, çocukların bakımı nedeniyle çalışma hayatından uzak kalma süresi ve ekonomik bağımsızlık kazanma imkanının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Almanya ve İsviçre'deki yaklaşımlara değinen Prof. Dr. Öz, bu ülkelerde evlilik süresinin yanında evlilik içindeki iş bölümünün, bakım sorumluluklarının ve evlilik nedeniyle ortaya çıkan ekonomik dezavantajların da değerlendirildiğini aktardı. Türk hukukunda da açık ve öngörülebilir ölçütlere dayanan, gerektiğinde hakimin evlilik süresinden farklı bir nafaka süresi belirlemesine imkan tanıyan bir sistemin makul bir çözüm olabileceğini ifade etti.

MEVCUT NAFAKALAR İÇİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ GEREKLİ

Prof. Dr. Öz, yeni düzenlemenin devam eden nafaka ilişkilerinin durumunu da açıkça belirlemesi gerektiğini aktardı. Geçmişte ödenen nafakalara dokunulmaması, daha önce nafaka ödenen sürenin dikkate alınması ve mevcut nafaka yükümlülüklerine hangi hükümlerin uygulanacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Geçiş hükümlerinin eksik bırakılmasının hem nafaka alacaklıları hem de nafaka yükümlüleri açısından yeni uyuşmazlıklara yol açabileceğine dikkat çeken Öz, dokuz aylık sürenin bu belirsizlikleri giderecek bir düzenleme hazırlanması için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kadının soyadına ilişkin hükmün iptalinden sonra yaşanan düzenleme eksikliğini de hatırlatan Prof. Dr. Öz, yoksulluk nafakasında benzer bir belirsizliğin önlenmesi çağrısında bulundu. Öz, hazırlanacak düzenlemenin her iki tarafın menfaatlerini gözetmesi, anayasal eşitlik ve ölçülülük ilkeleriyle uyumlu olması ve geçiş dönemini açıkça düzenlemesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA
Anayasa MahkemesiYoksullukGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle ADD üyeliğini de sonlandırdı AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
Talisca yine boş geçmedi Golünü attı, maçın adamı seçildi Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil’i gülme krizine soktu Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu
Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti Lukaku ilk golünü Türkiye’ye attı Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Bosna Hersek’in “Elmas“ı Edin Dzeko, İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktaladı Bosna Hersek'in "Elmas"ı Edin Dzeko, İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktaladı
09:19
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85’e yükseldi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
08:43
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
08:18
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
07:44
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
01:20
Savcılık MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli için tutuklama istedi
Savcılık MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli için tutuklama istedi
00:56
Bosna Hersek’in “Elmas“ı Edin Dzeko, İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktaladı
Bosna Hersek'in "Elmas"ı Edin Dzeko, İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktaladı
00:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
00:18
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:01
Talisca yine boş geçmedi Golünü attı, maçın adamı seçildi
Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
21:15
TFF’den Galatasaray’a kötü haber Okan Buruk ve Ugochukwu’nun cezaları onandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 09:36:34. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Öz, AYM'nin süresiz ibare iptalinin nafakayı kaldırmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei