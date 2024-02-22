Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı - Son Dakika
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Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı

Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.

22.02.2024 21:41  Güncelleme: 00:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik küfür içerikli açıklamalarını kinayeli bir şekilde değerlendirdi.Kendisine "Manyak o... ç..u" diyen Biden ile ilgili konuşan Putin, "'Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfrederek "Manyak o... ç..u" ifadesini kullanmıştı. Putin'in nükleer çatışma riskini artırdığını belirten Biden, eski ABD Başkanı Trump'ı da sessizlik kalmakla suçlamıştı. Biden'ın ağır sözlerine Putin'den yanıt geldi. Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında kendisine yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını "kinayeli bir şekilde" değerlendirdi.

Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"SÖYLEDİKLERİNE BAKILIRSA KESİNLİKLE HAKLIYIM"

Bir süre önce ABD Başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğine yönelik açıklama yaptığını anımsatan Putin, gülümseyerek, "'Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki." dedi. Putin, Biden'ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek, "Bana 'Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler' diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım." diye konuştu.

Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

BIDEN'DAN PUTİN'E KÜFÜR: MANYAK O...Ç.U

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı. Putin'e küfreden Biden, "Manyak o... ç..u" diyerek, Putin'in nükleer çatışma endişesine neden olduğunu belirtmişti.

Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı
ABD Başkanı Joe Biden

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söylemişti.

Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"MORUK VE BUNAMIŞ"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor." demişti.

Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Putin: Biden\'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin: Biden'ın küfürleri, neden Trump yerine tercih ettiğimizin ispatı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA: Bu adam her alanda bi sıtrateji uzmanı bana göre sıkıştırılsa kendisiyle birlikte etrafındaki herkesi yakar 8 1 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Allahim sizleri üçlüyü çini abd sini rusyabirbirine düşür AllahimAmin..Amin amin.. 5 2 Yanıtla

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